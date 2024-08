Los fondos que mejor han superado la montaña rusa de las bolsas en agosto

Invertir en renta variable parece sencillo cuando las bolsas siguen una tendencia alcista, pese a la volatilidad que la acompaña, y los inversores no quieren perderse las ganancias. Pero cuando se producen fuertes caídas, y en todos los mercados, como la que ocurrió a principios de agosto, donde el Nikkei japonés se desangró un 12% y arrastró al resto de parqués mundiales, con correcciones del 5% en el S&P 500, con un efecto de onda en el petróleo y hasta los criptoactivos, es inevitable que los inversores se pongan muy nerviosos, piensen que se han equivocado al apostar por la renta variable y aprieten el botón de vender. Al fin y al cabo, superar la ansiedad del miedo a perder aún más es una de las pruebas de fuego que conlleva la inversión a largo plazo y no todos los inversores están preparados para soportarlo.

Pero dar la orden de venta en momentos de pánico es lo peor que se puede hacer, como demuestra el rendimiento de las bolsas desde hace décadas, y como se demostró una vez más con las caídas de principios de este mes, porque no solamente no se recupera el dinero invertido hasta ese momento sino que tampoco se aprovecha la recuperación posterior que suele acontecer. Y cuando esta recuperación ocurre en forma de V, todavía menos, ya que no hay tiempo de reaccionar adecuadamente. Y esto fue lo que pasó después del cinco de agosto, teniendo en cuenta que en apenas un par de semanas los principales índices ya han recuperado los niveles previos a las caídas.

Ese lunes los inversores europeos se levantaron con la corrección de doble dígito de la bolsa japonesa (la segunda mayor de su historia), lo que fue arrastrando de manera concatenada a las bolsas europeas y norteamericanas, que ya acumulaban rebajas de la semana pasada, cuando diversos datos macro de Estados Unidos hicieron temer que la recesión tantas veces presagiada podía ser una realidad. El menor volumen que acompaña a las bolsas durante el mes de vacaciones por excelencia exacerba estos movimientos, acrecentados por las órdenes de venta que ponen los operadores cuando se alcanzan determinados niveles, en un momento en que se sopesan los pasos que seguirá la Reserva Federal en su reunión de septiembre.

De esta manera, los inversores que se vieron tentados de deshacer sus posiciones en los fondos más activos de bolsa se encontraron con que no pudieron aprovechar la recuperación posterior y, en el caso de algunos vehículos, incluso superar el rendimiento que habían logrado a finales de julio. De hecho, entre los más de 350 vehículos de inversión más activos presentes en la Liga Global de elEconomista.es, hasta 22 fondos han conseguido superar ese rendimiento. Es el caso del MainFirst Global Equities Fund A, que logra un 19,06% en el año, con datos de Morningstar a 16 de agosto (la primera fecha de corte homogénea para poder realizar una comparación de estos fondos), por encima del 17,22% que conseguía a 31 de julio, teniendo en cuenta que su rendimiento bajó al 9,46% el día cinco de agosto.

Invesco Global Focus Eq Z EUR Acc y Sycomore Fund Global Happy@Work RC Eur son los siguientes fondos que han conseguido sobrepasar su nivel previo a las caídas con más diferencia que el resto. El primero gana ahora un 13,36%, 140 puntos básicos más que al cierre del mes pasado, que puede parecer poco pero que es muy superior al 3,9% con que terminó el lunes negro. En el caso del segundo, la diferencia de rendimiento extra que ha conseguido es de 99 puntos básicos, colocándose en el 20,9% de rentabilidad a 16 de agosto, casi el doble del rendimiento del día cinco.

Fundsmith Equity R EUR Acc, uno de los fondos value que ha vuelto a atraer la atención de los inversores, también ha conseguido mejorar su rendimiento, al pasar del 8,79% que ofrecía el 31 de julio al 9,46% de ahora.

En este grupo de fondos que obtienen más revalorización ahora que a finales del mes pasado aparecen seis productos españoles: Altex Quality A Eur, Rolnik Resilience, Temperantia A, Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund, Renta 4 Global Acciones R, Bluenote Global Equity y BBVA Bolsa Europa A, aunque en el caso de este último sea por unos escasos cinco puntos básicos.

Muchos de esta veintena de fondos que han superado la rentabilidad que tenían en julio también se encuentran entre los más rentables en el año, como ha sido habitual desde principios de año. Es el caso del fondo mencionado de Mainfirst o del Sycomore Fund Global Happy@Work RC Eur, que se coloca en tercer lugar de la clasificación de la Liga Global, con un 20,9%.

Invesco Global Founders & Owners Z USD Acc y Bulnes Global se mantienen en primer y segundo lugar, respectivamente, entre los fondos más activos de bolsa global, con un 23,27% y un 21,7%, pese a que han sufrido pequeños recortes del rendimiento que proporcionaban a finales de julio (del 24% y del 22,84%). Bulnes Global se mantiene así como el fondo español más rentable dentro de la clasificación de elEconomista.es.

Otros fondos retienen las primeras posiciones en la Liga Global por revalorización en el año aunque se encuentran algo por debajo del rendimiento que tenían antes de las caídas de principios de mes. Es el caso de otros fondos españoles, el Rural RV Internacional Estándar, que ofrece un 18,96%, inferior al 19,7% que conseguía al cierre de julio; o del Ibercaja Megatrends A, que ha pasado a proporcionar un 20,64%, 42 puntos básicos menos.

En el caso del Cobas Internacional, ha perdido algo más de tres puntos porcentuales, al reducir las caídas al 16,23%, una diferencia inferior a los 460 puntos básicos de rentabilidad perdidos por Azvalor Internacional, que se queda en un 0,17% de rentabilidad, o los 473 puntos básicos de rebaja que ha sufrido el Magallanes European Equity, que se queda de esta manera en terreno negativo, con una caída del 3,01%. Peor comportamiento ha tenido Truvi Value, fondo de autor gestionado por Lorenzo Pons en Gesiuris AM, que se queda en el 10,99%, tras una pérdida de más de nueve puntos de diferencia respecto al cierre de julio.

Hay que tener en cuenta que, excepto en el caso de los fondos de filosofía más puramente value, la apuesta por las firmas tecnológicas ha ayudado a mitigar las pérdidas o incluso a incrementar su rendimiento tras el lunes negro, gracias a la recuperación en V de los mercados en las últimas semanas.

Fondos de bolsa española

Dentro de los fondos más activos de bolsa española, presentes en la Liga española de elEconomista.es, también se pueden apreciar diferencias tras la recuperación de las caídas de principios de mes, con vehículos como Caja Ingenieros Iberian Equity A logrando añadir 54 puntos básicos a su rentabilidad respecto a finales de julio, alcanzando un 7,3% a 19 de agosto, con datos de Morningstar. Mutuafondo España A y Fidelity Iberia A-Dis-Eur son los otros fondos que también han conseguido incrementar su rendimiento.

Por el contrario, los que peor han salido parados han sido Cobas Iberia y Azvalor Iberia, que han perdido 343 y 327 puntos básicos hasta situar su rentabilidad en el 10,46% en el caso del primero y con una pérdida del 0,15% en el caso del segundo. De hecho, el fondo gestionado por Francisco García Paramés se mantiene entre los diez más rentables de la Liga.

Okavango Delta, bajo la responsabilidad de José Ramón Iturriaga, mantiene el liderazgo entre los fondos más activos, aunque se ha dejado por el camino 143 puntos básicos de rentabilidad desde finales de julio, hasta situarse en el 16,99%, Y le sigue el fondo de Fidelity, con un 15,16%, y Solventis Aura Iberian Equity R, con un 12,38%, tras perder 126 puntos básicos después de la montaña rusa de las bolsas. Una rebaja parecida a la experimentada por el Magallanes Iberian Equity M, de Iván Martín, que gana un 12,15%.

Estos rendimientos serán mayores teniendo en cuenta que el Ibex se ha convertido con las subidas de las últimas sesiones en la bolsa más alcista de Europa en el año, con un revalorización del 11,64%.

En el caso del Bestinver Bolsa, uno de los fondos de su categoría que cuenta con más inversores, hasta el 19 de agosto ganaba un 4,96% en el año, 148 puntos básicos menos de lo que había acumulado hasta finales de julio, mientras que el Santander Acciones Españolas apenas ha perdido 33 puntos básicos, quedándose en el 6,53%.

Estos resultados demuestran, una vez más, que sucumbir al miedo en el momento en que se producen fuertes correcciones en los mercados tan solo equivale a perder dinero y no poder aprovechar la recuperación posterior, sobre todo cuando se produce de forma tan rápida. Y en un contexto en que los inversores profesionales están pendientes de los movimientos de los bancos centrales no será la última vez que se experimente la sensación de pánico antes las pérdidas.

Johannes Müller, director mundial de Investigación de la gestora alemana DWS, advierte de que la reacción del mercado de principios de agosto debería ser una buena razón para que la Reserva Federal se abstenga de sobreestimularlo. "De hecho, la velocidad con la que el mercado ha descontado la ayuda inmediata de la Fed en forma de recortes más rápidos de los tipos puede ser motivo de preocupación para Powell", que ayer en Jackson Hole ya dejó claro que en septiembre comenzará el período de relajación monetaria.

Para los expertos de Allianz Global Investors, "esta última sacudida del mercado, aunque esté impulsada por el sentimiento, no debe subestimarse, ya que acelera el cambio de tendencia del mercado, que pasa de estar impulsado por la inflación a estarlo por el crecimiento". Así que mejor apostar por el largo plazo y no dejarse llevar por el miedo a perder.