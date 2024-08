El Ibex 35 acaricia los 11.200 con una subida del 0,37% y atrapa al Dax alemán como la bolsa europea más alcista del año

Mientras todo el mundo miraba hacia Jackson Hole, que ya acoge el gran encuentro anual de banqueros centrales, el Ibex 35 sacó músculo este jueves y se coronó como la bolsa más alcista de Europa en 2024. El índice de referencia de la Bolsa española se anotó un 0,40% en la sesión de este jueves, para cerrar en los 11.156,30 puntos. Se quedó a menos de medio punto de borrar todo el hueco bajista que se abrió a comienzos de este mes, cuando las bolsas se desplomaron en bloque debido a los temores de recesión inminente en EEUU (durante la sesión, sí llegó a borrarlo). Con esta remontada, el Ibex sube ya un 10,44% y se pone -aunque sea por muy poco- por delante del Dax alemán, que venía haciéndolo mejor que él. El selectivo germano sube ahora algo menos que el español en el año, un 10,4%.

Esta recuperación del Ibex 35 se produce al calor de los máximos históricos en bolsa que han alcanzado esta misma semana dos de sus gigantes: Iberdrola e Inditex. La eléctrica los marcó el lunes, y los ha seguido revalidando -ayer cerró en 48,85 euros- mientras que el gigante textil los firmó el martes, convirtiéndose además en la primera empresa española en llegar a los 150.000 millones de euros de capitalización. Ninguna compañía ha aportado tanto al Ibex 35 en las últimas semanas como Inditex: en la subida que ha experimentado el índice desde el mínimo que tocó el pasado 5 de agosto, el grupo gallego ha sumado al Ibex cerca de 200 puntos. Iberdrola, por su parte, le ha aportado otros 36 enteros, según recoge Bloomberg. Ocho firmas europeas están en máximos anuales, y más de una decena a punto de alcanzarlos.

Entre las compañías que más han impulsado al selectivo español en estas últimas sesiones encontramos también a los bancos, que fueron los que más sufrieron cuando se desató el pánico. Desde el pasado día 5, Santander aporta cerca de 66 puntos al índice, BBVA otros 54, y CaixaBank 50.

Si echamos un vistazo a los principales índices bursátiles del Viejo Continente, por detrás del Ibex y del Dax se sitúan, en revalorización anual, el italiano Ftse Mib, con una subida del 9,8%; el británico Ftse 100, que se anota un 7,1%; y el Cac francés, que este jueves estuvo a punto de volver a ponerse en positivo en 2024 (aún cede un tímido 0,2%). El EuroStoxx 50, por su parte, repunta un 8%. Estas revalorizaciones están lejos de las que están experimentando los grandes selectivos de Wall Street: al otro lado del Atlántico, el S&P 500 acumula ya un alza del 17% en el presente ejercicio y el Dow Jones un 8%.

Situación técnica del Ibex

Fue el lunes cuando el Ibex logró recuperar los 11.000 puntos, un nivel psicológico que no había tocado en todo el mes. Esta barrera "también es técnicamente significativa", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, el portal premium de estrategias de inversión de elEconomista.es. Su superación hace pensar que no disfrutaremos de lo que Cabrero denomina un regalo de Navidad, "como hubiera sido una caída del Ibex 35 a los mínimos del año en torno a los 9.800/9.850 puntos". Es en esos niveles donde el experto era partidario de poner "un segundo pie" en el Ibex, "después de haber recomendado poner el primero cuando retrocedió a la zona de los 10.300-10.500 puntos". Cabrero añade que "si hace unos días les insistía en que no se les ocurriera vender, ahora mi sugerencia es que más pronto que tarde la alegría que tenemos será puesta en cuarentena", y "es ahí cuando habrá que aumentar bolsa española, no ahora en plena vorágine compradora", advierte este experto.

Desde el nivel actual, el mercado considera que el Ibex 35 debería revalorizarse un 14,8% en los próximos 12 meses, según recoge Bloomberg, potencial muy parecido al que tiene el Dax. Al EuroStoxx 50, por su parte, le estiman un recorrido al alza cercano al 16%, igual que al Cac.

Una semana marcada por los bancos centrales

Este sorpasso del índice español se produce, como decimos, en una semana en que la actualidad la marcan los bancos centrales, con el simposio de Jackson Hole centrando todas las miradas, y la publicación de las Actas de las últimas reuniones tanto de la Reserva Federal como del BCE. Las primeras revelaron que la primera bajada de tipos en septiembre en EEUU ya está decidida, arrojando más claridad sobre cómo será la senda de los recortes. Las segundas, publicadas a mediodía de este jueves, advierten cómo el Consejo de Gobierno mantiene la puerta abierta a una bajada de tipos en septiembre, pero sin ningún compromiso previo. Según señalan los analistas de ING. "Recordemos que, en la reunión de julio, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se mostró más cautelosa respecto a los próximos pasos del banco central y evitó dar ninguna orientación de futuro sobre la política monetaria. Las actas de la reunión que acaban de publicarse se hacen eco exactamente de eso: un BCE que se ha vuelto más cauto sobre las perspectivas de crecimiento e inflación y que quiere mantener todas las opciones abiertas para la reunión de septiembre", apuntan.

Relacionados Toda la renta fija global llega con ganancias anuales a la gran cita de Jackson Hole