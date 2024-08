Las 'joyas' del universo tecnológico que compiten con las 'Siete Magníficas'

Si hay una temática que ha fascinado a los inversores desde hace años es la tecnología. No es para menos, ya que existe un grupo de firmas que se han convertido en iconos del nuevo siglo: las Siete Magníficas. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla han permitido que la rentabilidad anualizada a diez años de los fondos tecnológicos sea del 32%, según datos de Morningstar, un porcentaje difícil de batir por cualquier gestor activo. Hasta tal punto el crecimiento de estas compañías ha sido imparable que un tercio como mínimo de las carteras de los vehículos especializados en esta categoría están concentrados en estos gigantes, que también aparecen en cualquier fondo de renta variable global que quiere distanciarse de sus competidores.

No obstante, pese a esa cuasi indexación a las Siete Magníficas, los gestores de los fondos tecnológicos, que también se han beneficiado de la exposición al mundo de los semiconductores, esconden otras firmas menos conocidas por la mayoría de los inversores pero que a su juicio tienen un alto potencial de revalorización. Son las joyas menos conocidas del reino tech, en un momento en que existen dudas sobre la capacidad de las más grandes para mantener su crecimiento.

Dom Rizzo, gestor del fondo T. Rowe Price Global Technology Equity Fund Eur, de la gestora norteamericana T. Rowe Price, y uno de los diez mejores fondos tecnológicos en el año, explica que uno de los nombres desconocidos en el que tiene convicción es Entegris, un proveedor de materiales especializados para la industria de semiconductores con una capitalización de mercado de 22.000 millones de dólares.

"Su misión es fundamental para el proceso de fabricación de semiconductores de vanguardia y cuenta con una cartera inigualable de productos de filtración y purificación. Tengo la convicción de que se beneficiarán de la inteligencia artificial con más chips fabricados en la vanguardia", explica Rizzo, quien subraya que el valor está a PER 30, "bajo si miramos un par de años, y es el extremo más alto del rango histórico, pero creemos que está justificado dada la recuperación cíclica y el lugar único que ocupa en la cadena de valor".

Beatriz Gutiérrez, subdirectora general de Gescooperativo y responsable del Rural Tecnológico RV Estándar, uno de los fondos españoles de la categoría con mejor rendimiento en el año, comenta dos apuestas menos conocidas: Synopsys y Take Two. Respecto a la primera, se trata de una empresa de software para la industria de chips. "Sus productos sirven para el diseño y producción de los chips y, sobre todo, para el testeo de los mismos. Gracias a las herramientas de Synopsys se reducen las probabilidades de que los chips tengan defectos. Entre sus clientes se encuentras empresas como ARM, Samsung, Broadcom, AMD, TSMC, Qualcomm, Cisco, IBM entre otras", explica la gestora.

Take Two, por su parte, es una empresa de videojuegos que "tiene alguna de las mejores franquicias del sector", a juicio de Gutiérrez. "Se caracteriza por ser un holding del que cuelgan diversos estudios de videojuegos independientes entre ellos y creemos que se trata de la mejor empresa del sector de videojuegos. Desde que cotiza en bolsa, hace 27 años, Take Two se ha revalorizado un 14,4% anualizado, superando claramente a los mejores índices bursátiles", concluye.

Stanislas Effront, corresponsable del Pictet Digital, es otro de los gestores que cuentan con empresas más pequeñas que los gigantes tecnológicos en cartera, como Datadog, un servicio de monitorización de servidores, bases de datos y herramientas en la nube, a través de una plataforma de análisis de datos. "Aunque entre el verano de 2022 y finales de 2023 el gasto en la nube de las empresas se redujo drásticamente, Datadog continuó invirtiendo, 1.000 millones de dólares en I+D, superando a sus competidores y se encuentra en sólida posición para aprovechar los próximos años el nuevo ciclo de crecimiento en el sector", señala el gestor.

En el fondo de Pictet también aparece SK Hynix, un proveedor de memorias de acceso aleatorio de semiconductores y flash de Corea del Sur, que es el principal proveedor de memoria de gran ancho de banda para empresas de semiconductores como Nvidia y AMD y que "cuenta con procesos patentados que le dan una ventaja sustancial respecto a los otros fabricantes de memorias", según Effront.

Dentro de las firmas de software, en la cartera de Pictet Digital también se encuentran Hubspot y Five9. La primera es un proveedor líder de software de gestión de clientes para pymes, que cotiza en bolsa desde 2014. "Sus ventas aumentaron de 100 a más de 2.000 millones de dólares en ese tiempo y sus acciones han superado sistemáticamente a sus competidores. Gracias a su desarrollo de productos se ha expandido en nuevos y superiores segmentos", explica Effront.

Respecto a Five9, es líder y pionero del mercado de software de contact center. "Tiene acuerdos con algunas de las empresas más grandes del mundo. Su facturación recurrente supone 90 % de sus ingresos. La integración de chatbots de IA en su software aumenta la productividad y satisfacción significativamente y puede ayudar reducir la frecuente escasez de mano de obra en el sector", comenta el gestor.