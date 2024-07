Wall Street se tiñe de rojo: el Nasdaq 100 cae un 3% lastrado por Alphabet y Tesla

La bolsa estadounidense vive un momento clave para determinar el sendero por el que caminará en el futuro. Tras la publicación del dato de inflación en junio, los inversores habían iniciado una rotación de carteras hacia las pequeñas capitalizadas, abandonando los valores más vigorosos del parqué, es decir, las firmas del sector tecnológico. El dato del IPC del mes pasado ha llevado a los operadores a ver clara un primer recorte de los tipos de interés en septiembre, lo cual animó a los inversores a apostar por las small caps, en detrimento de la tecnología. Ahora, la temporada de resultados permitirá al mercado comprobar el músculo de este sector. De momento, dos grandes tecnológicas, Alphabet y Tesla, han presentado sus cuentas, las cuales no han convencido a los inversores. Ello está penalizando al Nasdaq 100, que cae casi un 3% en lo que va de sesión.

El selectivo tecnológico cae un 2,66%, lastrado por los decepcionantes resultados de Alphabet y Tesla, presentados ayer. La matriz de Google pierde más de un 5%, penalizada por las cuentas relativas al segundo trimestre de su actual año fiscal. Si bien la matriz de Google cumplió las expectativas de ingresos y beneficios, gracias a las cookies de terceros, la compañía norteamericana ha decepcionado en los beneficios obtenidos por YouTube y en suscripciones al resto de servicios de Google.

En este sentido, Alphabet registró 84.740 millones de dólares en ingresos frente a los 84.370 millones estimados. Además, los beneficios han sido de 1,89 dólares por acción, frente a los 1,84 dólares estimados. Ello supone unas ganancias de 27.430 millones de dólares. Por otro lado, YouTube obtuvo 8.660 millones de dólares en ingresos por publicidad, un volumen inferior a los 8.930 millones estimados. Paralelamente, los ingresos de Google Cloud ascendieron a 10.350 millones de dólares frente a los 13.540 millones previstos por los inversores.

Por su parte, Tesla se desploma un 10% tras presentar unos resultados que no han convencido a los inversores. La firma de Elon Musk no cumplió las expectativas en ganancias, ya que obtuvo unos beneficios de 1.610 millones de dólares, frente a los 1.810 millones esperados por los analistas y los 2.703 millones del mismo periodo del año anterior. Ello supone una caída interanual de los beneficios del 46%. Además, si bien superó las estimaciones en ingresos al lograr 25.500 millones de dólares, los costes del negocio se dispararon un 39%. Adicionalmente, la empresa ha comunicado que espera un crecimiento de las ventas "notablemente más bajo" de lo calculado previamente.

Todo ello ha instalado el rojo en el Nasdaq 100, selectivo que observa las caídas de todas las Siete Magníficas. Especialmente relevante son las pérdidas superiores al 5% de Nvidia, las cuales han empujado a la baja a todo el sector de los semiconductores: Super Micro Computer cae más de un 8%, ARM Holdings y Qualcomm ceden más de un 6% y Broadcom tiene pérdidas que rozan el 6% también. Paralelamente, el S&P 500, indicador con gran peso tecnológico, pierde casi un 2%. En su caso, Lamb Weston Holdings cae más de un 25% después de haber presentado unos resultados que no han satisfecho a los inversores.

Así las cosas, Kathleen Brooks, experta de XTB, considera que "el mercado no está siendo impresionado por el inicio de la temporada de los resultados de las grandes firmas tecnológicas": Según Brooks, "había una gran expectación en en las cuentas, y pensamos que no están dando respuestas claras a las preguntas relativas a la efectividad y el potencial beneficio de la IA en estos momentos". En la misma línea se sitúa Peter Boockvar, analista de The Boock Report, considera que "los inversores se han dado cuenta del enorme gasto de la IA, percatándose de que es un factor más caro que un elemento de revalorización".

Por su parte, el Dow Jones no escapa a las caídas, y cede casi un 1%, comprometiendo el nivel de los 40.000 puntos. El selectivo industrial se está viendo presionado por los descensos de Visa (-3,68%), Microsoft (-3,48%), Apple (-3,19%), Intel (-3%) y Nike (-2,67%). Finalmente, el índice de las pequeñas capitalizadas, el Russell 2000, retrocede un medio punto porcentual hasta los 2.231 enteros.