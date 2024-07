El abandono de Joe Biden de la carrera electoral por la Casa Blanca sentó bien a los mercados que, tras las caídas de la semana pasada, reaccionaron el lunes con subidas. Este martes, sin embargo, los inversores no se deciden entre las compras y las ventas en las primeras horas de la sesión.

En el Viejo Continente, los futuros de los principales índices cotizan en verde liderados por las alzas del Dax alemán, que avanza ligeramente un 0,3%. El resto de selectivos no consiguen ganancias por encima del 0,1% e incluso en el caso de la bolsa inglesa esta retrocede alrededor de un 0,3%.

Al otro lado del charco, los inversores deshacen posiciones en los principales índices de Wall Street. El Nasdaq 100 sufre a estas horas el peor retroceso, del 0,3%. Por su parte, el S&P 500 y el Dow Jones apenas bajan un 0,1%.

Las alzas regresaron este lunes al Ibex 35 sin embargo, a nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ve esta situación como unos simples vaivenes: "el índice sigue con su tónica de vaivenes sin tomar una dirección concreta y es por ello que lo recomendable es analizarlo con cierta distancia y si es con Biodramina pues mucho mejor", explica.

Para Cabrero, será complicado que el selectivo español retome su tendencia alcista mientras no le acompañen en su ascenso el resto de índices del Viejo Continente, especialmente el Cac francés. "Me sorprendería que el Ibex 35 pueda moverse al alza de un modo fiable mientras el resto de índices europeos no sean capaces de romper resistencias que alejen los riesgos bajistas de asistir a una profundización de la actual fase de consolidación que desarrollan desde comienzos de junio", subraya el experto.

En este sentido Cabrero indica que para que esto suceda la llave esta en la bolsa parisina. El Cac deberá superar su resistencia marcada en los 7.750 puntos y esta superación apoyará la tendencia alcista en el resto de selectivos del continente. Mientras no los supere y, sobre todo, si pierde el soporte establecido en los 7.640 puntos, aún existirán riesgos a que los bajistas tomen el control.

Así, si la tendencia es alcista, el Ibex 35 podrá retomar su camino al objetivo que tiene entre ceja y ceja: los 12.000 puntos. Mientras, si el Cac pierde soportes, el índice español podrá desplomarse hasta los 10.500 puntos. De esta manera, sobre precios actuales, la ecuación rentabilidad-riesgo actual queda en un 7,7%-5,8%.

Mercado de renta fija

Con las tensiones políticas en Europa (con los adelantos electorales tanto en Francia como en Reino Unido) y la reunión del Banco Central Europeo (celebrada la semana pasada, en la que el organismo mantuvo los tipos de interés sin cambios) las rentabilidades de los principales bonos del continente habían sufrido incrementos. Tras la resolución de ambos comicios, los inversores volvieron a comprar deuda europea, pero las tensiones vuelven al mercado de renta fija del Viejo Continente.

El bund alemán, con vencimiento a 10 años, vuelve a sufrir ventas e incrementa su rendimiento hasta rozar el 2,5%. Solo en estos primeros compases de la sesión, el papel aumenta su rentabilidad alrededor de tres puntos básicos. Durante julio, el principal papel de Alemania había logrado relajarse desde el 2,6% hasta el 2,4%, que es el mínimo mensual. El bono inglés sufre incluso mayores ventas y su rendimiento sube sobre cuatro puntos básicos, hasta el 4,15%.

Al otro lado del charco, a la espera de la reunión de la Reserva Federal (que tendrá lugar la semana próxima y el mercado no espera cambios en la política monetaria), el T-Note experimenta ligeras compras y su rentabilidad se sitúa en el 4,23%.

En el mercado de divisas, el dólar, aunque beneficiado por una potencial victoria de Donald Trump, se mantiene prácticamente sin cambios en su principal cruce con el euro, cuyo cambio se establece en los 0,918 euros por dólar.