Eco30 vira hacia China: PDD y BYD Electronics sustituyen a Volkswagen y Nutrien para finalizar el 2024

Con la inflación medianamente controlada, el Banco Central Europeo (BCE) realizó a comienzos de junio la primera bajada de tipos desde que comenzó a subirlos en julio del 2022. Al otro lado del charco, la Reserva Federal de EEUU aún trata de contener más el IPC antes de iniciar las primeras rebajas, aunque el propio organismo apunta a que este año se producirá uno como mínimo. Las principales bolsas mundiales cotizan este escenario cada vez más acomodaticio con optimismo. En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq 100 no dejan de elevar sus máximos históricos. En el Viejo Continente, las principales plazas acumulan revalorizaciones a doble dígito en el ejercicio. Con esta mirada occidental, no hay que dejar, sin embargo, de virar la vista hacia aquellos contextos quizás no tan cómodos pero donde se encuentra un reguero de oportunidades de inversión. Con una recuperación un tanto accidentada, que no deja de dar una de cal y otra de arena, China ofrece esas historias algo ocultas pero con fuertes perspectivas de crecimiento.

Así, en esta nueva revisión, Eco30 dirige su mirada hacia las narraciones del continente asiático y otorga su confianza a Pinduoduo (PDD) y BYD Electronics. Estas dos compañías chinas ocupan los lugares que dejan Volkswagen y Nutrien con sus salidas. La maduración de los negocios en bolsa de estas dos últimas compañías ha sido el motivo por el que se ha decidido prescindir de ellas para esta selección de 30 valores internacionales que se revisa semestralmente. En su lugar y como principio fundador de Eco30, para remplazarlas, se han buscado historias de crecimiento compradas a precios atractivos y con fuertes fundamentales. Es por ello que el selectivo da la bienvenida a estas dos empresas chinas que refuerza la posición del índice naranja en el comercio electrónico y el desarrollo de componentes electrónicos, especialmente enfocados en el coche eléctrico.

Quizás el nombre de Pinduoduo sea algo más desconocido para el lector, pero el de su negocio estrella es más que famosa. Esta compañía es propietaria de Temu, una plataforma que, aunque llegó a España en 2023, ha ganado rápidamente popularidad. La aplicación funciona como una web de comercio electrónico que hace de intermediaria entre clientes y comerciantes online y en la que se pueden encontrar todo tipo de productos.

El mayor obstáculo de esta compañía es los gigantes contra los que juega. En Europa y Estados Unidos, Temu compite directamente con titanes como Alibaba y Amazon. "PDD puede intentar acelerar la adquisición de usuarios en América Latina, Asia y Oriente Medio (LAAM) para contrarrestar la competencia de Alibaba y Amazon en Estados Unidos y Europa", explican desde Bloomberg Intelligence. También desde Bloomberg Intelligence añaden que "los ingresos de PDD podrían aumentar más de un 20% anual hasta 2027 si sigue ganando cuota de mercado de comercio electrónico a través de su aplicación Temu fuera de China continental. La empresa también puede lanzar nuevos servicios, como métodos innovadores de distribución y venta de bienes de consumo, productos frescos, para impulsar el gasto de los usuarios locales en su plataforma".

Gracias al crecimiento de esta aplicación, el consenso de analistas que recoge FactSet espera que tan solo en este ejercicio, su beneficio neto llegué a crecer un 91% con respecto al de 2023 y, sobre este, se triplique hasta 2026. Por las ganancias de este año se paga un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 12,7 veces que, sobre precios actuales, desciende de las 10 veces para 2025 y 2026. El multiplicador de este año ya es más atractivo que las 40 veces en las que cotiza Amazon y se alineará en los próximos ejercicios al multiplicador que ofrece Alibaba (8,9 veces en 2024 y 8,2 veces en 2025). Además, la compañía posee una fuerte posición de caja que los expertos estiman que roce los 85.000 millones de euros en 2026, que representa el 45% de su capitalización bursátil. "Hemos estimado que Temu podría haber alcanzado ya el punto de equilibrio en el primer trimestre, dos años antes de nuestra previsión, impulsado sobre todo por unos márgenes brutos muy superiores a los previstos, resultado de unos menores costes logísticos", explican desde Barclays.

Pero no solo por la vía de los beneficios la historia de Pinduoduo y Temu es una historia de crecimiento. A nivel bursátil, la inversión en esta compañía también tiene buenas proyecciones. Actualmente, las acciones de PDD se retroceden ligeramente en el ejercicio, pero el consenso de analistas que reúne FactSet ve para ellas un potencial alcista del 41% para los próximos doce meses vista. Con todo, los títulos de la china reciben la cuarta mejor recomendación de compra de todo Eco30.

Confianza en BYD Electronics

Esta compañía china es conocida por su matriz, BYD, la principal empresa del gigante asiático en la producción de coches eléctricos que compite a nivel mundial directamente con Tesla. Pero esta filial está enfocada en el desarrollo de componentes electrónicos que pueden ir desde la fabricación de dispositivos móviles u ordenadores hasta la fabricación de productos y sistemas inteligentes quela matriz integra en sus coches eléctricos. "BYDE, fundada en 2002, es uno de los principales fabricantes de componentes y módulos para teléfonos como carcasas de plástico, carcasas metálicas y teclados. También ofrece servicios de montaje de terminales. Su empresa matriz, BYD, conserva algunos de componentes y módulos de terminales, como pantallas LCD y módulos de cámara. Entre sus clientes incluyen Samsung [otro de los valores Eco30], Nokia, Huawei, BBK, OPPO, Toshiba, Asus, HTC y HP", explican desde Cinda International.

A nivel operativo, la compañía aún está en proceso de recuperación de la pandemia, aunque lo cierto es que los expertos auguran que ya este año logrará situarse, a nivel de beneficio neto, cerca de las cotas registradas en 2019 y superará definitivamente las ganancias previas al Covid-crash el próximo año cuando esperan que sus beneficios sean históricos, por encima de los 800 millones de euros. Solo desde las ganancias registradas en 2023, los expertos esperan que BYDE sea capaz de ganar un 92% más en 2026, acercándose a la cifra psicológica de los 1.000 millones de euros de beneficio neto.

Desde Huatai Financial Holding opinan que "para 2024, esperamos que BYDE mantenga el ritmo de crecimiento de ingresos registrado en 2023 y siga mejorando su mix de ingresos". Señalan que esta mejora vendrá del negocio que la compañía mantiene con Apple. La compañía de la manzana ha aumentado su cuota de productos de BYDE y, además, la china adquirió a finales de 2023 Jabil, (fabrica algunos de los componentes de los Airpods), lo que marca una mayor cooperación con Apple. También señalan el segmento de sistemas para la automoción inteligente como otra de las divisiones que marcará el crecimiento de BYDE: "En vista de la producción masiva de múltiples productos de automoción en 2023 y de la creciente aplicación de sus productos de automoción en los modelos de BYD, estimamos un boyante crecimiento de los ingresos (+40% interanual) para este segmento en 2024".

Sobre precios actuales, las ganancias de 2024 se compran a un PER de 16 veces que desciende hasta las 10 veces por los beneficios estimados para 2026. Aunque la empresa no posee una retribución a sus accionistas en forma de dividendo, solo por la vía del crecimiento de la acción su inversión también representa una oportunidad atractiva. La compañía también posee una posición de caja, que representará casi un 11% de su capitalización en 2026. Por todo ello, BYD Electronics se hace con la tercera mejor recomendación de compra de Eco30.

Eco30 se despide de Volkswagen y Nutrien

Si hay un sector en el que ha habido un claro cambio de fichas es en el automovilístico. La tradicional lucha entre Estados Unidos y China también se traslada a esta industria y esta vez es por dominar el mercado de coches eléctricos. En este aspecto, aunque Volkswagen no lo haya estado haciendo mal, el cambio de 'tornas' ha provocado que quede relegada. Ahora se busca una desoccidentalización del sector automovilístico y por ello se dirige la mirada hacia el contiente asiático. Con su salida también se buscaba reducir el peso en el sector más puro de la automoción. En su lugar, siguen manteniéndose las posiciones de Forvia y Stellantis y a ellas se une BYD Electronics, aunque más por la parte de auxiliar de automoción. Por su parte, Nutrien abandona Eco30 también con el objetivo de reducir el peso en el sector agroalimentario (Darling Ingredients continúa). Ambas compañías han estado casi cinco años en cartera. Entraron a Eco30 en 2019: Volkswagen en la revisión de diciembre y Nutrien en junio.