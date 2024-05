Criteria deja en el aire la continuidad de un accionista nacional en Cellnex

La diferencia esencial entre un fondo de inversión y un holding es que, aunque ambos controlan sociedades participadas, con el objetivo de maximizar el valor de sus inversiones, en el primer caso no existe el objetivo de gestionar y coordinar las actividades de las participadas. Berkshire Hathaway es el modelo que admiramos los inversores de holding.

La sociedad de inversión de Warren Buffett logra 3 puntos más de rentabilidad anual que el S&P 500 en las últimas tres décadas. El Oráculo de Omaha alcanza un rendimiento anualizado del 11% frente al 8% de la rentabilidad del principal índice norteamericano. Y lo hace no sólo por la lógica de comprar negocios por debajo de su valor intrínseco, también lo ha hecho influyendo hasta en su gobernanza a través del liderazgo vigilante. Al fin y al cabo, todo dentro de la empresa comienza desde arriba y debe calar hacia abajo, por lo que encontrar el líder adecuado de una organización es vital.

Salvo la admiración casi reverencial por Berkshire Hathaway, capaz de haber generado el Woodstock del capitalismo, la mayoría de los holdings de inversión son cajas negras con decisiones que se nos escapan al común de los inversores. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación Caixa, se ha convertido en manos de Ángel Simón en el protagonista absoluto de la bolsa española. Acaba de hacer público que se hace con el 17% de Colonial con una inversión de 622 millones, todavía con un fuerte descuento sobre el valor liquidativo de los inmuebles. Además, está a punto de lanzar una opa junto a Taqa en Naturgy, de la que ya controla el 26,7%. La recuperación de un valor de mercado correcto y la ordenación de una estructura de capital correcta de la gasista es lo que ha llevado a Criteria a buscar en la emiratí Taqa el socio tecnológico perfecto para que Naturgy continúe creciendo -y además no le entre nadie por la puerta atrás como en Telefónica con Saudi Telecom-. Con la opa -que le costará unos 2.000 millones en función de la aceptación- se da una salida correcta, con una ganancia del 30% más los dividendos cobrados, a CVC y GIP.

En Telefónica, el pasado 8 de abril, Criteria comunicaba que elevaba su participación hasta el 5% desde el 2,69% anterior, tras la entrada por sorpresa a finales de verano en el capital de STC. Y lo hacía en paralelo con la construcción de la posición del 10% de la SEPI, que esta semana ha alcanzado el 9%. El incremento de esta participación a Criteria le ha supuesto un desembolso de unos 500 millones de euros. Que se suma a los 425 de del 3% adquirido en la OPV de Puig.

La sospecha es que gran parte de estas inversiones se harán reduciendo la participación del 4,26% en Cellnex -que llegó a ser de casi el 6%-, al no ejercer el liderazgo vigilante. No hay obligación de comunicación de no bajar del 3%. Criteria, además, es el único referente nacional en el capital de la torrera.