El bitcoin vive su mayor corrección desde FTX y crece la duda: "Ha alcanzado un nuevo equilibrio"

El Bitcoin se encuentra en un momento dulce. El halving (reducción a la mitad de la 'recompensa' que se entrega a los mineros) siempre es un factor que sacude la oferta, elevando su cotización. Por otro lado, este activo ha dado un paso de gigante hacia su 'madurez' con la puesta en marcha ya de manera oficial de distintos ETF's en EEUU. Esta fiebre por los indexados se ha trasladado incluso a China, con los primeros vehículos de este tipo aprobados en la bolsa de Hong Kong.

Sin embargo, a pesar de que todo parece conspirar a favor de la criptomoneda más grande del mundo, la realidad es que en abril cayó un 17%. De hecho, ese mes se convirtió en el peor mes desde la quiebra de FTX, en noviembre de 2022. A pesar de un ligero repunte en el arranque de mayo, la realidad es que desde sus máximos de 2024 ya cae un 15%. Un retroceso inesperado para los inversores tras una potente remontada que llevaba en marcha desde el criptoinvierno.

En aquel entonces diversos escándalos financieros en sus principales exchanges, mezclado con un entorno de agresivas subidas de tipos de interés provocaron una auténtica sangría, que llevó al bitcoin por debajo de los 17.000 dólares. Ahora , ya por encima de los 62.000 y en zona de máximos históricos hay quien piensa que la remontada del activo digital se encuentra ante un punto de inflexión, habiendo encontrado un techo casi infranqueable.

Álvaro Alcañiz, CMO y cofundador de Onyze cree que el extraño contexto actual viene derivado de una situación de resaca prácticamente generalizada en todos los frentes que han hecho escalar al bitcoin. "Una de las posibilidades que veíamos es que hubiera una llamada a los beneficios, con muchos inversores sintiendo que era el momento de retirarse tras romperse los máximos históricos". En ese sentido Alcañiz señala que "sin duda este hecho es lo que ha causado una corrección del 17%".

Éxodo ETF

Para explicar este fenómeno, el experto señala que ahora cuentan con una herramienta clave, los propios ETF de Bitcoin. Estos vehículos están viendo como, tras llenarse antes de su aprobación y en las semanas posteriores, ahora están viendo cómo se producen salidas de capital. De este modo ya son cuatro las semanas consecutivas de 'outflows' netos en estos vehículos. Desde marzo las salidas netas se han impuesto como una realidad. Durante el comienzo del año se produjo un éxodo muy importante de inversores que habían apostado por la aprobación del propio ETF y que salieron al poco de la luz verde la SEC para recoger los beneficios.

Desde entonces la situación parecía estabilizarse, sin embargo, tras un potente inicio de marzo, se dio a un equilibrio para, posteriormente, dar lugar a un abril de claras salidas, según los datos que recoge 'The Block'.

Simon Peters, analista de eToro, explica también que la clave está en las salidas netas en los ETF al contado pues "este fenómeno contribuyó a la subida de precios hasta el máximo histórico de 73.800 dólares a principios de año, se han vuelto recientemente 'negativos' y han presionado el precio".

Manuel Villegas, analista de Julius Baer, explica que esta situación tiene una clara explicación "el mercado ha alcanzado un nuevo equilibrio". En ese sentido señala que mientras que los efectos del halving "no se deberían sentir inmediatamente" el otro catalizador que esperaba el mercado, unos recortes claros de los tipos de interés por parte de la Fed nunca han llegado a producirse y cada vez crece más la idea de que el banco central los mantendrá altos durante más tiempo. "Los tipos de interés y los indicadores de liquidez se están deteriorando, lo que está afectando a la confianza de los activos de riesgo".

"Los factores descendentes que aumentan la volatilidad podrían prolongar la consolidación actual"

Villegas señala que esta es la explicación a que no sigan por ahora las subidas, a pesar de que "todo lo que los inversores esperaban hace un año se ha cumplido, los ETF, el halving". Sin embargo, "las entradas de capitales a través de este vehículo parecen casi agotadas y es poco probable que alcancen niveles de marzo". Sin embargo, para Villegas la Fed lo ha cambiado todo. "La inflación más alta de lo esperado ha dejado un panorama sombrío".

Por su parte "la liquidez en dólares estadounidenses, que había estado mostrando fuertes mejoras desde finales de 2023 después del desmantelamiento de los programas de repos inversos, se ha vuelto más limitada una vez más", ya que el programa de repos inversos está casi completamente agotado. En ese sentido, "La disminución de la liquidez podría tener potencialmente un fuerte impacto en la confianza en el corto plazo". En ese sentido, desde Julius Baer señalan que los precios actuales tienen argumentos para mantenerse, pero "los factores descendentes que aumentan la volatilidad podrían prolongar la consolidación actual, al menos en el corto plazo".

Desde eToro no son tan pesimistas y de hecho creen que los datos de las nóminas no agrícolas de abril, que resultaron inferiores a las expectativas, y encienden la idea de un desempleo más alto, pueden prender la mecha de un sector cripto que vuelva a creer en unos recortes más profundos del 'precio del dinero' en EEUU.

"La adopción de las cripto no es un evento que se produce de la noche a la mañana"

También se muestra más optimista Christian Menda, responsable de Chainalysis Iberia, que señala que ve una tendencia alcista para bitcoin al calor de los ETF, en particular cuando empiece a expandirse este mercado con vehículos para Ether y similares. Sin embargo "la adopción de las cripto no es un evento que se produce de la noche a la mañana y no se refleja en una potente escalada de precios". Es esta la visión por la que Meda resta importancia a la última corrección pues, a largo plazo, la tendencia sería hacia arriba.

Desde Onyze señalan otro factor que está presionando a la baja al sector como ha sido la acusación emitida por la SEC de EEUU. El regulador estadounidense ha apercibido en el arranque de mayo y podría iniciar una investigación por su negocio cripto. "Este hecho vuelve a traer al contexto la incertidumbre y las dudas que tanto han penalizado a estos activos digitales, y que sin duda, tal y como demuestra la historia, suelen pesar mucho sobre los precios de los activos".

El problema del ETF chino

Respecto al ETF aprobado en la bolsa de Hong Kong y que para muchos suponía una auténtica expansión de lo que ocurrió con GrayScale en EEUU, abriendo el uso de criptomonedas a muchos más inversores minoristas, esto no se ha producido en estos términos.

A pesar de que esta ciudad sí ha podido poner en marcha este sistema desde el 30 de abril, con la aprobación de los ETF de China Asset Management, Global Investments y Bosera, pronto se vio que el camino asiático sería mucho más arduo. Analistas como los de Bloomberg señalaron que ningún usuario de China continental podría acceder a esta herramienta.

"El mercado de ETF de EEUU es de 9 billones de dólares frente a los apenas 50.000 millones de Hong Kong y los 325.000 millones de China"

A pesar de que esté aprobado, el Consejo de Estado de China anunció en 2021 que ninguna institución financiera puede transferir fondos o realizar transacciones con cripto. Es decir, ningún usuario que no sea de Hong Kong puede realizar ninguna operación para adquirir estos servicios. De este modo se bloquea la gran esperanza de abrir las criptomonedas a uno de los principales mercados del mundo.

"El mercado estadounidense de ETF tiene casi 9 billones de dólares en activos". Todo el mercado de ETF de Hong Kong "ronda los 50.000 millones. Los ETF de China continental rondan los 325.000 millones". Estamos hablando literalmente de órdenes de magnitud de diferencia en tamaño e impacto", escribió Seyffart en un reciente informe de Bloomberg Intelligence.