La bolsa tiene la llave para anotar nuevos máximos históricos a una subida del 1,4% gracias al Nasdaq

El mercado se prepara para una nueva sesión al alza, según el mercado de índices de futuros europeos que anticipan una apertura con signo positivo. Después de las subidas del pasado lunes en torno al 0,6% de media entre los principales índices del Viejo Continente, los inversores siguen creyendo en una flexibilización de la política monetaria de Estados Unidos más precoz, gracias a los últimos datos de empleo en el país.

"Los alcistas buscarán mantener su impulso después de arrebatar la semana pasada la batuta de entre las fauces de los bajistas", explicó Chris Larkin de Morgan Stanley. De hecho, los contratos swaps amplían la apuesta a favor de ver recortes de tipos de interés en Estados Unidos a finales de este año. Si bien se sigue esperando que sean dos bajadas de 25 puntos básicos cada una, según Bloomberg, hace dos semanas se llegó a baraja que solo llegaría uno este 2024.

La bolsa global está pendiente de la evolución del Nasdaq 100. El índice tecnológico de Wall Street ha sido el encargado de liderar las subidas gracias a las grandes capitalizadas entre las Siete Magníficas y también de impulsar el último rebote bursátil que acerca al Nasdaq 100 a sus máximos históricos, en los 18.339 puntos (máximo intradía en los 18.464 puntos). De hecho, el selectivo de Wall Street se sitúa a una subida inferior al 1,4% de perforar su nuevo techo en el mercado.

El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que esta es la llave para ver nuevos máximos históricos tanto dentro como fuera de Wall Street. "El Nasdaq 100 está formando un rebote que ya no me sorprendería que pudiera incluso llevar al índice a buscar los altos del año e históricos de los 18.464 puntos. Si eso sucediera, podríamos estar delante de una plana irregular o, para que me entiendan más fácilmente, delante de un contexto más consolidativo lateral que bajista en próximas semanas", alertó el experto.

En caso de que se diera la caída de la que habla el experto de Ecotrader, el Nasdaq 100 podría ir a buscar la zona de los 17.000 puntos. Desde este soporte sería desde donde el índice tecnológico volvería a rebotar hasta los niveles actuales por lo que también sería la zona de compra, según Cabrero.

Al cierre del 2023 se esperaba que una cartera de bonos diversificada diera ganancias en trono al 3,5%. Y ya en los cuatro primeros meses del 2024 se habría obtenido un tercio de este resultado sin que hayan llegado las bajadas de tipos de interés de los dos grandes bancos centrales: la Reserva federal y el Banco Central Europeo. El mercado espera que sea el BCE el que lleve la iniciativa y se adelante incluso a la Fed con un primer recorte, que se produciría en junio, según Bloomberg.

A grandes rasgos, el ejercicio está siendo positivo para todos los perfiles de inversor. En el caso de los inversores más moderados, que suelen invertir entre un 35% y un 65% de su ahorro en bolsa, obtienen ya rentabilidades medias del 3%, muy similares a las que consiguen los perfiles más flexibles, que por definición pueden ajustar su exposición a renta variable y renta fija. Mientras, el mercado de bonos sigue marcado por las compras. La reciente revisión de los inversores de que el recorte de tipos de interés en Estados Unidos estaría más próximo de lo esperado lleva al bono estadounidense a diez años por debajo del 4,5% de nuevo, mientras el bono alemán con el mismo vencimiento se sitúa en el 2,46% de rentabilidad.

Israel frena la caída del crudo

El precio del petróleo detuvo su caída por las noticias que llegan desde Oriente Medio. El barril Brent cede un 8,5% desde sus máximos del año y ca hasta los 83,5 dólares por unidad. Sin embargo, detuvo en este punto su recorte de precio. Con el rechazo de Israel del alto el fuego en Gaza, las fuerzas israelíes preparan su asalto militar sobre Rafah, lo que no hará más que escalar la tensión tanto en la zona como en toda la región de Oriente Medio.

"La geopolítica vuelve a estar en el asiento del conductor del mercado del crudo después de la caída de la semana pasada", explicó el analista de Saxo Capital Markets, Charu Chanana. Además, este martes se publican las expectativas a corto plazo de la Administración de Información Energética de Estados Unidos que incluirá el ritmo de crecimiento de la oferta de combustible estadounidense.