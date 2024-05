El Banco de Inglaterra no tiene motivos para bajar los tipos con el despertar de la economía

La Reserva Federal de Estados Unidos ha dejado claro al mercado que no hay motivos para relajar las políticas monetarias con una inflación que no da todos los signos de replegarse. Y como ocurre en Estados Unidos también se da en el Reino Unido. La semana que viene se reúne el Banco de Inglaterra para tomar su propia decisión de si es el momento o no de comenzar con los recortes de tipos mientras se espera que la economía británica se recupere y salga de la recesión técnica.

Si la Reserva Federal alegó que no ve motivos para subir los tipos otra vez pero que tampoco es el momento de bajarlos en el caso del Banco de Inglaterra con el IPC en el 3,2% tampoco se esperan recortes de tipos en esta reunión, según Bloomberg. De hecho, si al comienzo del 2024 se esperaban hasta seis ajustes a la baja en la actualidad solo se barajan dos recortes de 25 puntos básicos cada uno.

A la resiliente inflación británica se suma la recuperación de la economía nacional. Los dos últimos trimestres se caracterizaron por la contracción del crecimiento del país lo que supone una recesión técnica. Pero para el primer trimestre del 2024 se espera que el PIB del Reino Unido crezca un 0,4% en el caso de la OCDE mientras que el consenso de mercado que reúne Bloomberg lo estrecha hasta un 0,2%.

En Europa, se publicarán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Y entre las referencias macroeconómicas más importantes estarán la publicación del PMI del sector servicios de la eurozona y la balanza comercial de Alemania. Las previsiones del mercado barajan que la debilidad de la economía alemana seguirá lastrando el indicador que también recoge, a través de las importaciones, la demanda interna. El motor económico de Europa sufre por la dependencia del país a China. Y es que esta semana también se actualizará la balanza comercial del gigante asiático que demostrará si sus importaciones y exportaciones van de la mano de los resultados alemanes o empezará a manifestar el despertar de su actividad.

Por la parte de Estados Unidos, el mercado tendrá cierta calma después de las declaraciones de Jerome Powell. Mientras continúa la presentación de resultados del primer trimestre, que de momento están batiendo las expectativas del mercado, se actualizarán datos del mercado laboral del país. En concreto, el próximo 9 de mayo se actualizará el número de peticiones de subsidio por desempleo que se espera que repunte menos de un 5% respecto al dato anterior.