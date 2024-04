Las compañías de Wall Street sorprenden por beneficios en el ecuador de los primeros resultados del 2024

Más de la mitad de las compañías del S&P 500 ya presentaron sus resultados del primer trimestre del 2024 y, hasta la fecha, las compañías de Wall Street baten las expectativas del mercado. Los beneficios actualizados hasta marzo en la bolsa neoyorquina son un 9% mejores a los proyectados por las firmas de análisis antes de que se publicaran los primeros datos. Es decir, las grandes referencias del parqué estadounidense no dan signos de flaqueza y se alinean con los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos que refuerzan la teoría de una actividad que resiste un contexto de tipos de interés altos.

Al ecuador de la primera temporada de resultados del año, las compañías del S&P 500 no muestran señales de desgaste ante una política monetaria restrictiva, como esperaba el consenso de expertos que recoge Bloomberg. De hecho, la brecha entre los beneficios publicados hasta el momento y las expectativas del mercado es la mayor de los últimos diez trimestres y ningún sector defrauda de media hasta la fecha.

La tecnología vuelve a ser el foco de todas las miradas. Gracias a los resultados de algunas de las grandes compañías entre las Siete Magníficas, las tech de Wall Street se sitúan al frente de la expansión de sus ganancias por encima de las proyecciones del mercado. Alphabet o Microsoft son ejemplo de la muestra. Sus sólidos resultados de enero a marzo refuerzan el mensaje de que el sector tecnológico crece a mayor ritmo de lo esperado por los expertos, gracias en parte a la Inteligencia Artificial que también ha impulsado a la bolsa de Wall Street en los últimos meses. Pero también destacan otros valores como Meta (sorpresa del 9%), IBM o Seagate, cuyos beneficios estuvieron un 12% por encima de lo esperado por el mercado.

Por detrás de la tecnología están, de momento, las industriales del S&P 500, el sector financiero y el de consumo discrecional: todos ellos por encima de la media del principal índice de Wall Street. El beneficio por acción de Paramount fue un 70% por encima de lo previsto al alcanzar los 0,6 dólares de enero a marzo. La juguetera Hasbro anotó un beneficio por acción que duplicó lo esperado mientras que grandes bancos de inversión, como Morgan Stanley y Goldman Sachs, superaron las previsiones del mercado en más de un 20%.

Es decir, tanto los sectores más pegados al ciclo como aquellos que no dependen de la buena marcha de la economía están batiendo lo previsto en el primer trimestre del año. Además, en términos de crecimiento interanual, el primer trimestre del 2024 del S&P 500 se plantea de media como el mejor en ingresos y beneficios desde 2022 con la mitad del índice con sus cuentas actualizadas hasta marzo.

Ahora bien, los buenos resultados presentados en Wall Street también inquietan al mercado por las implicaciones que puede tener la buena marcha de la economía frente a las políticas monetarias en Estados Unidos. "La temporada de resultados en Estados Unidos está sirviendo de apoyo, especialmente en Estados Unidos, donde las empresas están superando las estimaciones. Las expectativas eran muy altas por las grandes tecnológicas expuestas en la Inteligencia Artificial, pero no en otros casos", explican desde Edmond Rothchil AM.

Es decir, la fortaleza de los datos micro y macroeconómicos, unido a las preocupaciones inflacionistas, pueden forzar a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés en el 5,5% por más tiempo del esperado hasta enfriar la economía estadounidense y evitar un repunte de los precios. Y tampoco se espera que vaya a ocurrir un deterioro en futuras entregas. Aún no ha finalizado la temporada del primer cuarto del año en Estados Unidos y las estimaciones de crecimiento trimestral en el S&P para el resto del 2024 se mantienen al alza. Ningún cuarto de año será peor que su respectivo periodo del 2023, según proyecciones de Bloomberg, hasta el punto que los beneficios del cuarto trimestre del 2024 serán un 12% mejor al anotado en 2024.

Menos fuerza en Europa

En el caso europeo las expectativas están más alineadas con los datos publicados hasta la fecha. Aunque la temporada de resultados no está tan avanzada como en Wall Street, con más de dos quintas partes de las compañías del Stoxx 600 con sus datos actualizados hasta marzo la realidad es que los beneficios y los ingresos no suponen, de media, una sorpresa para el mercado. En este sentido los beneficios están menos de un 5% por encima de lo proyectado por los expertos, mientras que por ventas (ingresos) de enero a marzo aún no se han batido las proyecciones de las firmas de análisis que recoge Bloomberg.

Los sectores europeos que más han defraudado hasta la fecha son el inmobiliario y el enfocado en el consumo discrecional. Y donde mayor ha sido la sorpresa ha sido en el sector de las materias primas y en las 'telecos' del Viejo Continente. Así, por valores ASM International se impuso en el sector de los semiconductores como uno de los valores que más impulsó sus resultados o Heineken en el caso de las compañías enfocadas al consumo gracias al aumento del volumen de sus ventas.

Por otra parte, en términos de crecimiento, el trimestre se sitúa un 7,7% de media por beneficios por debajo del dato del mismo periodo del año anterior y, por ingresos, un 3% por debajo. Aún así, si los resultados en Europa terminasen ahora mismo, sería mejor trimestre que los dos anteriores en términos de evolución interanual.