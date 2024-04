Wall Street apoya su 'rally bursátil' en un aumento del 9% en el beneficio por acción del primer trimestre

Los grandes bancos de inversión estadounidenses serán los encargados de arrancar la temporada de resultados del primer trimestre del 2024, que estuvo marcado por las alzas en la bolsa estadounidense. En los tres meses en los que el índice S&P 500 ha subido un 10% se espera un incremento del beneficio por acción superior al 9% hasta alcanzar los 55,1 dólares por título de media.

La lectura del mercado de que la economía de EEUU tiene que enfrentarse a una política monetaria más estricta de la esperada a comienzos del año ha recortado el beneficio por acción esperado en las últimas semanas, según las previsiones que recopila Bloomberg. Sin embargo, no ha sido suficiente para que se espere un dato inferior a los 55 dólares frente a los 50,4 del primer cuarto del 2023, que supuso un retroceso respecto al dato interanual anterior.

Así, el índice de Wall Street que cotiza pegado a sus máximos históricos por encima de los 5.260 puntos encara una temporada de resultados en los que se verá si los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos, que demuestran resiliencia frente a las políticas de la Reserva Federal (Fed), tienen su reflejo en las cuentas hasta marzo entre los valores del S&P 500. "La atención de la temporada de resultados del primer trimestre estará sobre todo en las guías, en tanto en cuanto el consenso de mercado ha revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción en menor medida que su promedio de 5 años, pero sin embargo el número y porcentaje de compañías del S&P que han rebajado su guía superan su media histórica", recogieron desde Renta 4.

Las primeras grandes lecturas, que llegarán el viernes con Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan o BlackRock, son las que más preocupan al mercado por el drástico recorte de ganancias esperado de enero a marzo. Los bancos no aportarán ánimo a las bolsas por sus beneficios por acción de enero a marzo. Por una parte, existe la comparación con el primer cuarto del año pasado, donde la banca estadounidense recogió el incremento de los márgenes de beneficio por unos tipos de interés al alza gracias a la Fed. El 2024 no contará con el mismo efecto interanual, además de que las entidades estadounidenses, así como las europeas, "han incrementado progresivamente sus provisiones para hacer frente a posibles riesgos", recogen desde Bankinter, que considera que el beneficio por acción se verá recortado desde un 12% en el caso de Wells Fargo hasta un 32% para Citigroup.

Por contra, los expertos confían en el incremento de las ganancias de las grandes firmas tecnológicas, que han sido las encargadas de liderar la mayor parte del último rally bursátil. "Gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Amazon están robando la atención, preparándose para un asombroso aumento de ganancias del 38% en el primer trimestre", estima el analista de Bloomberg, Nour Al-Ali. En este punto Amazon incluso doblará su beneficio por acción de enero a marzo hasta superar el dólar (en el conjunto del año superará los cuatro dólares, según los expertos).

Aun así, las previsiones del mercado que recoge el agregador de datos señalan al sector enfocado en la atención sanitaria como el que más crecerá en este cuarto de año respecto al mismo período del 2023 (por encima del 30% de media). Detrás quedarían las compañías del sector servicios, mientras que las que más recortarían sus beneficio por acción interanual sería el sector del consumo discrecional.

El primer trimestre del año ha sido históricamente el peor de cada ejercicio en Wall Street en los últimos años y, una vez más, se espera que sea así este 2024 en el que se prevé un beneficio por acción de 241 dólares, un 12% más del anotado en los pasados doce meses. Es decir, más tiempo con los tipos de interés en el 5,5% en Estados Unidos no frenarían tanto las ganancias esperadas dentro del S&P 500. "Apreciamos una descorrelación de las bolsas respecto a la expectativa de bajadas de tipos pero alineándose con la mejora de las expectativas económicas del ciclo", resumieron desde Renta 4.

Además, la mejora esperada a partir del segundo trimestre disipará cualquier temor que pueda verse hasta marzo, según las previsiones sectoriales que barajan desde Barclays. "Hace cuatro meses el mercado esperaba un beneficio por acción por encima de lo habitual para este periodo. Creemos que la mayoría de las empresas aumentará sus previsiones tras un primer trimestre decente y una mayor confianza en las perspectivas de mejorar el crecimiento orgánico en el segundo semestre del año".

En el lado europeo el primer trimestre del año no arrojará un incremento tan alto como el que descuenta el consenso de mercado en la bolsa estadounidense. Las expectativas cuentan con que el beneficio dentro del índice crezca un 4% en este periodo, que estaría en la mitad de lo previsto dentro del S&P 500. Por contra, el dato no ha sido revisado a la baja en las últimas semanas dado que el mercado no ha eliminado tantos recortes de tipos de tipos para 2024 en el caso del Banco Central Europeo como con su homólogo de Estados Unidos.