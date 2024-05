Las bajadas de tipos beneficiarán a la gestión activa e indexada por la menor competencia del depósito

Los españoles guardan cerca de un billón de euros en depósitos a plazo fijo que ofrecen una rentabilidad media del 2,4% y representan el 40% de la riqueza financiera de las familias. Pero ese interés que dan ahora los plazos fijos tenderá a bajar cuando el Banco Central Europeo (BCE) empiece a recortar el precio oficial del dinero, y se espera que lo haga en junio. También lo hará el de las Letras, tan demandadas en estos últimos meses. Poco a poco, la oferta de productos más conservadores perderá cierto atractivo porque incluso será difícil batir a la inflación con ellos, y esto beneficiará indirectamente a otros vehículos de ahorro, como son los fondos de inversión tanto de gestión activa como indexada, que son complementarios en toda cartera de inversión. Esta es una de las ideas que defendieron representantes de gestoras muy relevantes en nuestro país, como son JPMorgan AM, DWS o BlackRock, durante una jornada celebrada por elEconomista.es en colaboración con MyInvestor, bajo el título de Gestión activa e indexada en un entorno de bajada de tipos.

"Sería preocupante mantener el dinero en depósitos y no ponerlo a trabajar", alerta André Themudo, responsable del negocio de distribución y de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia, que, aunque defiende que las bajadas de tipos beneficiarán a ambos estilos de gestión, cree que es probable que favorezca incluso más a la indexada por su mayor atractivo en términos de costes. "El BCE ya ha telegrafiado que los tipos van a empezar a bajar en junio, probablemente un cuarto de punto, hasta el 3,75%, y nosotros creemos a final de año pueden estar en el 3,25%. Por eso el inversor tiene que mirar un poquito más allá, ya que de aquí a año, cuando esté pensando en qué hacer con su depósito, se va a encontrar rentabilidades bastante inferiores", coincide César Muro, head of Xtrackers Sales, Spain & Portugal de DWS. Lorena Martínez-Olivares, senior sales en JPMorgan AM, añade, además que en el entorno actual hay buenas oportunidades para el inversor, y es especialmente favorable para los activos de riesgo. La gestión activa y la indexada tienen características y ventajas distintas y se complementan bien.

"Las diez mayores gestoras activas del mundo utilizan ETF en sus carteras, es una muestra de que tienen sentido en cualquier tipo de inversor. Sobre cómo y cuándo usar gestión activa y pasiva, depende. Pero la transparencia, la sencillez operativa, incluso la competitividad en precio hacen que el ETF sea un vehículo claramente importante y estas tres características han sido clave para su crecimiento en los últimos años", señala André Themudo. Actualmente hay unos 12 billones de dólares en ETF y, en opinión de este experto, se llegará a 25 billones en 2030.

Desde BlackRock consideran que la gestión indexada tiene sentido en mercados en los que existe poca alfa, poca dispersión, como puede ser el americano; y en cambio la activa suele tener mejor resultados en mercados como el europeo, al ser un conjunto de 27 países, en los que hay mucha dispersión de actividades y sectores. En renta fija, "la gestión activa tiene una mayor habilidad en los mercados menos líquidos, o en los que hay peores calificaciones crediticias ya que la gestión pasiva se centra en menos nombres, más líquidos y da otro uso más táctico", indica César Muro, de DWS.

Uno de los segmentos que más crecimiento están experimentando en los últimos años son los ETF de gestión activa (fondos pasivos en su estructura y coste pero que ofrecen algo más que la indexación a un índice de referencia en su estrategia de inversión). "Los ETFs de gestión activa están creciendo a ritmos del 50%, es cierto que esta cifra tiene truco porque la base es mucho más pequeña al final", señala Lorena Martínez, de JPMorgan AM. "Actualmente este tipo de fondos cotizados no llega al 5% del volumen total en ETF global, pero esperamos que en un par de años representen ya un 10%", estima.

Puede ver la jornada completa aquí

Vídeo Daylimotion