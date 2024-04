El Ibex 35 es el único índice de la eurozona que cierra abril sin pérdidas y acecha el 10% anual

El mes de abril no se lo ha puesto especialmente fácil a los índices bursátiles, con sucesos como la escalada de tensión en Oriente Medio que sacudían las acciones de muchas de las empresas cotizadas y alejaba a las bolsas de los máximos históricos que rondaban. El Ibex 35, sin embargo, ha logrado ensanchar músculo y se desliga de la foto en rojo de las principales referencias, y cierra abril como la única de la eurozona sin registrar pérdidas, con una tibia subida del 0,24%, frente a las pérdidas de más del 1,3% en el resto de bolsas (excepto en la británica, que sube un 2,4%).

La corrección del lunes (caía un leve 0,48%) quitaba al Ibex 35 las ganancias de dos cifras anuales, pero todavía las acecha, con una subida del 9,89% en lo que va de 2024. De hecho, fue el viernes pasado cuando el índice español marcaba su mejor semana desde noviembre, con un alza del 4%, y se situaba en cotas de cotización no vistas desde 2015.

En el balance mensual, parte de la banca y Naturgy ocupan los primeros puestos en ganancias, con subidas de más del 8% en todos los casos. La empresa presidida por Francisco Reynés ha estado en las últimas semanas en el foco de todas las miradas, a la espera de que se confirme si finalmente será objeto de una opa por parte del grupo emiratí Taqa, y termina abril como la segunda más alcista de la tabla, con unas ganancias que superan el 19% (ver gráfico).

Los gran banca española ha sido la otra protagonista, una vez más. Las seis entidades del Ibex 35 aportan casi el 80% de los puntos ganados en el mes, con Banco Santander, CaixaBank y Sabadell como las compañías que más suman a la subida, ya que solo estas tres aportan el 65% de estos puntos ganados (y son también los bancos que aguantan con consejo de compra por parte del consenso de expertos). Y es que, el sector bancario europeo vive un dulce abril y se coloca como el segmento más alcista del Stoxx 600 en el año, por delante del automovilístico o la tecnología. En política monetaria, el BCE también comunicaba este mes que volvía a dejar los tipos de interés en el nivel del 4,5%, pero también dejaba entrever que la primera bajada de tasas estaba ya a la vuelta de la esquina (en junio).

En la parte baja de la tabla están Fluidra, Ferrovial, ArcelorMittal, Indra e Inditex, que pierden más de un 5% en el mes de abril. En el caso de la textil, parte de esta caída corresponde al pago del dividendo, ya que el 29 las acciones de Inditex cotizaron ex dividendo (con una caída cercana al 4%). La textil retribuirá a sus accionistas el próximo 2 de mayo.

La temporada de resultados correspondiente al primer trimestre de 2024 ha guiado gran parte de los comportamientos bursátiles de estas últimas semanas. En España, arrancaba el 18 de abril de la mano de Bankinter. De momento, el consenso que recoge FactSet espera unas ganancias históricas en el conjunto del Ibex 35, con un beneficio neto que supere los 60.000 millones de euros.

Mayores caídas

Pese a que el popular aforismo bursátil reza sell in may and go away (vende en mayo y sal corriendo), el cierre de posiciones ha llegado algo antes de lo previsto en algunas de las principales bolsas de la zona euro, con caídas que se acercan al 2% en el mes de abril en el caso del EuroStoxx y del Dax alemán, y de más del 1% en el Cac francés o el Ftse Mib italiano. Pese a las últimas correcciones, la bolsa europea sigue aguantando con ganancias de dos cifras en el año (del 10%), y es la única que lo hace junto a la italiana, que es la más alcista en 2024, con una subida de casi el 13%. En el caso del país transalpino, el sector bancario es también el que tira del carro, con las entidades italianas como líderes en ganancias en Europa.

La bolsa británica, por su parte, es la más agraciada de abril, con unas ganancias del 2,44% en el mes. Tras las últimas alzas, el footsie lograba sumarse la semana pasada a la fiesta bursátil que ya vivieron otros índices continentales antes y alcanza máximos históricos un año después, y se mueve por la cota de los 8.150 puntos.

Al otro lado del Atlántico, los inversores no han sido más optimistas. El S&P 500 pierde más de un 2% en el mes y el Nasdaq 100, casi un 3%. Estas correcciones, no obstante, llegan después de que el principal índice norteamericano se instalara en una racha alcista de la que parecía no salir, y este mismo 2024 ha llegado a avanzar por encima del 19% y 2023 se saldó con avances superiores al 24%.