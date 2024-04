El Ibex 35 marca nuevos máximos de 2015 e iguala la subida del más del 10% en Europa en el año

La bolsa española vuelve a destacar en Europa. El Ibex 35 cierra su mejor semana desde noviembre, alcanzando los 11.154,6 puntos, tras subir un 4% y liderar los avances en el Viejo Continente. Este ascenso lo devuelve a máximos del año y a niveles no vistos desde 2015. Pero no solo eso, sino que le permite igualar la subida en el año que acumula el principal índice de la zona euro, el EuroStoxx 50, algo que no ocurría desde enero.

El Ibex ya consigue ganancias anuales de casi el 10,6% en el año, muy cerca del 10,7% que logra el EuroStoxx 50. La banca ha sido una de las grandes responsables del repunte semanal del índice de la bolsa española y que le ha permitido sobresalir sobre el resto de índices europeos. Con esta 10% de subida en el año, supera claramente tanto el Cac 40 francés que logra el 7,29% como el Dax alemán, que con su 8% también queda por detrás. La única bolsa que supera a la española es la italiana, el Ftse Mib que no frena el ritmo y ya se apunta casi el 13% desde enero. En el caso del Ftse 100 inglés, el Ibex consigue duplicar su comportamiento, ya que es uno de los indicadores más rezagados del continente al no superar el 5% pese a repuntar un 3% en la semana.

Todas las bolsas han acabado la semana en positivo en los últimos cinco días, aunque con grandes diferencias. El Cac francés apenas ha sumado un 0,82% mientras el EuroStoxx ha ascendido un 1,8%. Por su parte, el Dax se ha anotado un 2,39%.

Las caídas vividas el jueves en Wall Street, sobre todo a media sesión, no se impusieron tampoco en los principales índices estadounidenses. Aunque al otro lado del Atlántico la bolsa se tambaleó el jueves al revelarse los datos del PCE de consumo trimestrales, en el marco del comportamiento del PIB trimestral estadounidense, que finalmente no coincidieron con la lectura del PCE de marzo el viernes. Ello, unido a los resultados de firmas como Alphabet (que anunció su primer dividendo) o Microsoft, devolvieron los ánimos entre los inversores.

No obstante, el impulso de la bolsa al cierre de la semana no cambia el panorama desde un punto de vista técnico. La cesión de los soportes del Nasdaq 100, los 17.100 puntos, hace pensar al asesor técnico de Ecotrader en que "cualquier rebote que veamos es débil mientras no se alcancen las resistencias antes soportes", explica Joan Cabrero. En concreto, el experto habla de los 17.800 puntos. Y es que el índice tecnológico de Wall Street ha sido el encargado de liderar las alzas desde el mes de octubre del año pasado pero, ahora, lastra al resto de índices.

Por el de las grandes capitalizaciones bursátiles del parqué, como pueden ser Nvidia o Apple, la tecnología está protagonizando una caída generalizada que puede tornarse en corrección, según el asesor de Ecotrader. Por ello, invita a vigilar la evolución de Apple y del Nasdaq 100 como indicadores de un giro potencial al alza. En los 16.400 puntos se encuentra el primer soporte del índice tecnológico de Wall Street aunque sería en los 15.400 donde podrían frenarse las caídas. "Sería en este nivel donde podríamos comprar con los ojos cerrados buscando los máximos históricos vistos este año", apunta Cabrero.

Así, aunque índices europeos como el Ibex 35 registren máximos no vistos en años, las plazas del Viejo Continente precisan el apoyo de Wall Street. "El selectivo español está formando un rebote que ha logrado recuperar la totalidad de la caída que nació en los 11.139 puntos. Pero sigo mostrándome prudente a la hora de confiar en ver una continuidad alcista", señala el experto de Ecotrader, que no descarta un nuevo paso atrás del Ibex 35 hasta los 10.500 puntos que separan un contexto alcista de uno bajista que podría suponer perder incluso la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Lo mismo ocurriría con el EuroStoxx 50 a pesar de haber recuperado al cierre semanal los 5.000 puntos.

Los valores alcistas españoles

La banca ha sido claramente la protagonista de la semana en España. El banco Sabadell no ha tenido rival y ocupa el primer puesto dentro de las más alcistas de la bolsa española con un retorno de casi 14% en la semana, seguida por el BBVA y Santander que superan ligeramente el 7,5% de subida. Detrás de los dos bancos está la farmacéutica Rovi (7%) y CaixaBank (6,4%). Por el lado contrario, las empresas con peor comportamiento en la semana en el Ibex son del sector eléctrico, Redeia y Endesa, con caídas de más del 2%.