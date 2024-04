Puig saldrá a bolsa a 24,5 euros por acción, en el precio alto de la horquilla

Puig saldrá a bolsa a 24,5 euros por acción, según ha informado el portal de noticias Bloomberg. Este precio se sitúa en el precio alto de la horquilla que la compañía catalana informó en el folleto y que estableció entre los 22 y los 24,5 euros.

Con este precio de salida a bolsa, que se producirá este mismo viernes 3 de mayo en Barcelona, Puig alcanzará una capitalización bursátil de 13.900 millones de euros y será una de las claras candidatas a formar parte del Ibex 35.

La compañía cerrará mañana mismo el proceso de book-building y confirmará el precio de su debut bursátil. Cabe recordar que este proceso se inició el pasado 19 de abril y Puig apenas tardó unas horas en reunir toda la demanda suficiente para completar la oferta, que podría alcanzar los 3.000 millones de euros (frente a los 2.500 millones de euros comunicados en un primer momento).

Serían los inversores americanos los que están acudiendo en masa a esta colocación, según apuntan fuentes de mercado, mientras que algunos gestores españoles aseguran que no acudirán a la operación porque no sale a cotizar tan atractiva (con respecto al lujo, la empresa catalana ofrece una prima de casi el 50%).

Cabe recordar que Puig y los bancos colocadores estuvieron debatiendo la posibilidad de una salida a bolsa en otro parqué que no fuese el español como el neoyorquino o el parisino. Pero la forma de salir a bolsa de la compañía catalana, que emitirá (al igual que en Grifols) acciones de clase A con derechos políticos que estarán en posesión de la familia y acciones de clase B, con menos derechos a voto, no termina de convencer al mercado americano que vive su caso particular con la opa de Paramount (los títulos de la compañía estadounidense pierden un 14% de su valor en el año).

