El sector del automóvil europeo avanza más del doble que la bolsa del Viejo Continente en 2024

La bolsa europea duda entre continuar con el rebote o proseguir con una corrección. En estos momentos el gran índice del Viejo Continente, el Stoxx 600, avanza un 6% en el año. No obstante, el sector del automóvil europeo prosigue con su particular subida que casi triplica al conjunto de la bolsa continental y que apunta a recuperar su techo histórico alcanzado en las últimas tres semanas. Y todo ello mientras mantienen un descuento sobre su media histórica.

La industria automotriz no es el sector más alcista dentro de la bolsa europea. Ese espacio está reservado para la banca a precios actuales. Sin embargo, los grandes grupos automovilísticos se están volviendo más value que nunca, de ahí que en el contexto actual existan varias compañías, como Ferrari, Stellantis o BMW que coticen en máximos y cerca de los mismos. Según el índice Msci Europe Automobiles (índice con las ocho grandes escuderías del continente) el sector avanza un 15,5% en 2024 (frente a ese 6% del índice paneuropeo). Este selectivo del automóvil alcanzó a primeros de marzo los 244 puntos que ha sido su techo de mercado y de los que resta una subida inferior al 4% para perforar de nuevo esta marca.

Los inversores en bolsa europea están esperando una mayor expansión de la economía europea, en particular si se compara con la estadounidense donde no se prevé un recorte de tipos de interés tan drástico como el que espera el consenso de expertos por parte del BCE. Esto se une a una narrativa en la que el optimismo por el ciclo da alas a sectores como el automovilístico en lugar de por otros como el tecnológico de rápido crecimiento (growth), que cotiza más caro y no promete las mismas expansiones de beneficio ligado a la inteligencia artificial que sus homólogas estadounidenses.

Las proyecciones del mercado para las ocho grandes sobre el parqué (Ferrari, Renault, Volvo, Mercedes-Benz, Stellantis, Volkswagen, Porsche y BMW) esperan un 2024 de más ventas de vehículos, pero menos ingresos y peores márgenes de beneficio operativo. Es decir, un 2024 similar al del ejercicio pasado pero con más situación de caja mientras se mantiene su descuento sobre su propia media histórica. Volvo fue el primer anticipo, ya que presentó unos resultados que defraudaron al mercado por la drástica caída de los márgenes.

Para el primer trimestre, el consenso de mercado que recoge Bloomberg espera un incremento del beneficio por acción interanual del 10% hasta los 9,18 euros y una mejora del margen ebit del 7%. Sin embargo, para el conjunto del año el mismo se vería deteriorado en casi un 10%. Pero el contexto no es tan malo si se compara con los últimos ejercicios. "Se está dando una combinación perfecta de precios de venta promedios buenos, reducción de costes y sin problemas de cuellos de suministro que conducen a un poder de fijación de precios sin precedentes. Además, cualquier movimiento a la baja del BCE proporciona más combustible para la recuperación del comercio en la Unión Europea", explicó el analista del banco de inversión, Harald Hendriske.

El experto hace referencia a que en un año plano, las valoraciones de las automovilísticas están subiendo y sus acciones siguen estando baratas. El sector cotiza con un PER (veces que el beneficio neto queda recogido en el precio de la acción) de 5,7 veces, según el índice de la industria automotriz europea. La media de los últimos 15 años se sitúa en las 6,8 veces y eso descontando los años de la pandemia (2020 y 2021) donde este ratio de beneficio sobre capitalización bursátil llegó a dispararse por encima de las 40 veces. Es decir, el descuento de las cotizadas del coche europeo se sitúa por encima del 15% sobre su media histórica.

Y a esto hay que sumar su capacidad para generar efectivo (free cash flow) y su situación de caja que incrementa su posibilidad de realizar recompras de acciones que reviertan en el inversor además del reparto de dividendos en sí. Así, en su conjunto, los analistas que recopila Bloomberg consideran que el sector europeo del automóvil tiene un potencial alcista del 13% y la posibilidad de marcar nuevos máximos históricos de aquí a doce meses.

Una vez más, el frágil consumo chino y su economía se sitúan entre las principales debilidades del sector del motor europeo por su exposición y porque en los últimos años concentraba casi el 30% del total de las ventas de vehículos. Solo como ejemplo, tanto BMW como Porsche obtienen cerca de un 35% de su beneficio operativo de China (15-20% en el caso de Volkswagen).

Compañía a compañía, el discurso cambia. Ferrari es el valor que más sube en bolsa al rozar un 30% (Renault sube casi lo mismo) pero ya cotiza sin recorrido por delante al superar el precio objetivo del consenso de expertos, que se sitúa en los 374 euros. La compañía ha encontrado en sus productos de lujo un reclamo para los inversores que la prefieren en lugar de Porsche desde que comenzó el 2024. Sin embargo, también cotiza con un PER propio de una compañía de lujo y está cara frente a la media del sector e incluso frente a Porsche, con un PER casi tres veces más bajo.

Renault y Volkswagen son las compañías que cotizan con el mayor descuento del grupo, según el consenso de mercado que recoge FactSet, aunque de ellas es Renault la que cuenta con el mayor potencial: un 21% hasta los 58 euros por acción de precio objetivo. Por contra, la recomendación más clara de compra según los expertos es Stellantis.