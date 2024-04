El Ibex 35 debe mantener los 10.500 puntos para mantener la tendencia alcista

Con la temporada de resultados trimestrales inaugurada y la relajación de las tensiones entre Israel e Irán, las bolsas vuelven a tomar el camino alcista que abandonaron a raíz de esta nueva escalada en Oriente Medio. Sin embargo, en el corto plazo, las miradas siguen puestas en la política monetaria que continúa generando la incertidumbre en el mercado, especialmente en el caso de la Reserva Federal de EEUU, para la que incluso se han barajado un 20% de posibilidades de que vuelva a subir tipos tras los últimos datos macroeconómicos que siguen demostrando la fortaleza de la economía estadounidense.

Aún quedan dos sesiones para que finalice la semana, pero los saldos que restan de estas tres primeras jornadas ya dejan importantes rebotes en las principales bolsas mundiales, que superan el 2% en todos los casos europeos e incluso llegan a rebasar el 4% de subida en el caso del índice español.

Con esta potente subida semanal, el Ibex 35 vuelve a acercarse a una revalorización del 10% en el ejercicio y roza los actuales máximos del año que marcó a finales de marzo en los 11.111 puntos. Desde aquel pico y a raíz del ataque de Irán a Israel el índice español llegó a caer más de un 5% hasta los 10.526 puntos, aunque prácticamente recupera lo mismo desde esa cota.

A espera de los próximos acontecimientos que puedan sacudir al mercado, el asesor y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, marca un soporte clave en el selectivo nacional, los 10.500 puntos "que es por donde discurre la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre de 2023 y de febrero de 2024", explica y, en este entorno, no ve motivos para reducir la exposición a bolsa española. Mientras el Ibex no corrija por debajo de esa zona, todas las potenciales caídas que puedan producirse son una mera consolidación de la potente subida que acumula el índice.

Las preocupaciones llegarían si el principal índice de la bolsa española pierde ese soporte en los 10.500 puntos, de los que actualmente se encuentra a un 5% de distancia. De ceder esta cota, según subraya Cabrero, el Ibex abriría la puerta a un entorno correctivo que podría conducirlo incluso a la pérdida de los 10.000 puntos, hasta el entorno de los 9.800-9.930 puntos, hasta los que, sobre el soporte, tendría una caída adicional alrededor del 7%.

Por el momento, para el experto, el Ibex 35, que roza los 11.100 puntos, prosigue en un contexto potencialmente alcista. "Visto lo visto ya no me sorprendería que el Ibex 35 lograra no solamente recuperar toda la caída, sino marcar nuevos altos del año que lo acercarán más al siguiente objetivo que manejo en los 11.884-12.000 enteros, que son los máximos del año 2015", argumenta Cabrero. Así, sobre niveles actuales, para el asesor de Ecotrader el índice español todavía tiene un recorrido alcista como mínimo del 7%, que se sumaría las ganancias de casi el 10% que acumula en 2024 (con ellas vuelve a ser uno de los selectivos más alcistas en el año de entre los principales del mundo).

Para que estas alzas sucedan, sin embargo, Joan Cabrero apunta a que otro índice, en este caso al otro lado del charco, debe mostrar signos de fortaleza: el Nasdaq 100. Hace unas semanas el principal índice tecnológico perdió el soporte marcado por Cabrero en los 17.800 puntos que abría la puerta a un escenario bajista no solo en el mercado norteamericano sino en el resto de grandes bolsas. "De momento, sigo mostrándome prudente a la hora de confiar en ver una continuidad alcista sin más vaivenes, algo que dependerá mucho de lo que suceda al otro lado del Atlántico, donde por el momento el Nasdaq 100 se ha conformado con alcanzar el primer soporte de los 17.000/17.100 puntos y Apple sigue resistiendo sobre su soporte crítico de los 165 dólares", sostiene el experto.

Cabrero deposita en la compañía de la manzana gran parte de la responsabilidad de que la tecnología norteamericana pueda volver a repuntar con fuerza o no. Así, establece también una línea divisoria en los 165 dólares por acción en Apple. De momento, la gigante estadounidense, que acumula una caída del 13% en el ejercicio, ha logrado mantenerse por encima de este soporte.

Por el momento, Cabrero aclara que "a pesar de que desde los 17.000 estamos viendo un rebote [en el Nasdaq 100] todavía me parece precipitado descartar la posibilidad de ver una profundización de la corrección que vaya a buscar, al menos, la zona de los 16.400 puntos, que es por donde discurre la media de 200 sesiones". "El problema es que si eso ocurre es probable que Apple perdiera el soporte crítico de los 165 dólares y si eso sucede agárrense que podrían venir curvas más profundas y ver caídas a los 15.400 puntos. Ahí sí compraría con los ojos cerrados ya que eso sería un regalo", agrega.

Por su parte, con el rebote que acumula el EuroStoxx esta semana, que ha hecho que su subida en el año vuelva a superar el 11%, a nivel técnico "a corto plazo ha alcanzado la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y enero y que discurren por la zona de los 4.884 puntos", explica Cabrero. Al igual que en el caso del Ibex 35, mientras el índice paneuropeo no pierda este soporte, las caídas que puedan verse serán simples consolidaciones pero no correcciones.

En este entorno, "no veo motivos para reducir exposición a bolsa europea y es el stop que debería de utilizarse para operativas que se abran en el corto plazo que deberían de buscar una vuelta al menos a los altos del año en torno a los 5.121 puntos", apunta el experto de Ecotrader.