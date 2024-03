La 'escalada' del Ibex hace pensar incluso en los 11.885 puntos, objetivos no vistos en los últimos 8 años

El movimiento alcista del Ibex 35 en las últimas semanas va camino de ser estudiado en las escuelas de alpinismo (mas que en las bursátiles) por la verticalidad del registro alcista que ha sostenido.

De hecho, el selectivo español ha ido casi sin interrupciones de los 10.000 enteros a los 10.931 puntos en muy poco tiempo, incluso mientras muchos inversores y analistas estaban escudriñando los datos económicos publicados en las últimas sesiones en busca de señales sobre la trayectoria que puedan describir los tipos de interés en todo el planeta.

Con ese movimiento ha logrado los primeros objetivos que se planteaban con el selectivo español a corto plazo: cerrar el diferencial que mantenía abierto con el Cac y el Dax.

Ahora, los siguientes niveles a vigilar por encima de la cotización actual del índice nacional están en los máximos de 2017 en torno a los 11.000/11.200 puntos. "Con la fuerte subida el Ibex 35 ya se encuentra a tiro de piedra de esa zona, donde entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Después de la misma ya" valoraremos objetivos más ambiciosos en los máximos de 2015 en torno a los 11.885 puntos", sentencia el experto.

En Europa, salvo catástrofe, el EuroStoxx 50 está en disposición de acabar la semana superando la resistencia psicológica de los 5.000 enteros y lo está haciendo tras abrir un hueco alcista que se inició tras la última reunión de la Fed.

"Me gusta en la medida que me facilita la labor de identificar el soporte que no debería ser perdido en un contexto de fortaleza y de continuidad alcista a corto plazo", explica Cabrero, quien afirma que este soporte se encuentra en la parte inferior de este hueco, esto es, los 5.000 puntos.

"Si el EuroStoxx 50 cierra una sesión bajo los 5.000 puntos y 4.976 puntos, que son los mínimos de esta semana, todo apuntaría a que comenzaría una corrección bajista que podría llevar al índice a buscar al menos el hueco de Nvidia abierto desde los 4.770 puntos", sentencia Cabrero.

La subida de tipos en Japón no lastra al Nikkei

En Asia, la jornada se salda con tono mayoritariamente negativo, con la salvedad del Nikkei, que logra cerrar el viernes en positivo tras dar a conocer una tasa de inflación del 2.8%, una décima superior a la estimada por los expertos y seis por encima de la última registrada.

El índice nipón se sitúa así como el más alcista de la semana en la región en el computo global de una semana en la que el BoJ acometió su primera subida de tipos en siete años.