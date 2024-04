Truvi Value se dispara un 18% y se coloca líder entre los fondos más activos de bolsa global

Truvi Value ha dado la sorpresa entre los fondos más activos de renta variable internacional (y europea), presentes en la Liga Global de elEconomista.es, al posicionarse en primer lugar de la clasificación, compuesta por cerca de 350 productos, de los que 144 son españoles. Con un rendimiento del 18,11%, con datos de Morningstar a nueve de abril, le ha arrebatado el liderazgo a Bulnes Global, que pasa al segundo puesto entre los fondos más activos.

Aunque su nombre es parecido al de True Value, Truvi Value es un fondo de autor de la firma Gesiuris AM (participada por la aseguradora Occident), gestionado por Lorenzo Pons Sala, profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo de la inversión. Entre las principales posiciones del fondo aparecen Nagarro, Goeasy, GDI Integrated Facility Services, Teleperformance, Newlat Food, Savaria, APi Group, S&U, Premium Brands Holdings y IT Link, en una cartera en la que las firmas tecnológicas acaparan un 26,45% y las compañías industriales un 32%.

Miralta Narval Europa es otro fondo que sigue escalando posiciones en la Liga Global. Con una rentabilidad del 13,37%, se coloca en el undécimo puesto, desplazando al Ibercaja Megatrends, que baja un peldaño. De las gestoras internacionales, Invesco Global Focus, Carmignac Investissement, MainFirst Global Equities Unconstrained, Sycomore Fund Global Happy@Work e Invesco Global Founders & Owners se mantienen entre los diez mejores, con rendimientos entre el 17% y el 15% en el año.