Arquia se aprovecha de los chips para situarse entre los mejores fondos de bolsa global

La fuerte subida de las compañías tecnológicas está dando un empujón a los fondos de bolsa global más activos que incluyen en sus carteras no solo a algunos de los siete magníficos, sino a empresas de semiconductores como Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing o Arm Holdings. Es el caso de Arquia Banca Líderes del Futuro, que se coloca en segunda posición de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es entre los vehículos de firmas españolas y en cuarta posición en la clasificación general, que incluye a 352 productos, de los que 144 son fondos nacionales.

El fondo de Arquia se revaloriza un 11,45%, algo más cerca del 13,05% que gana Bulnes Global, que con este porcentaje se sitúa en segundo lugar de la clasificación, por detrás del número uno, Invesco Global Focus Eq Z Eur, que logra un 13,81%, que también incluye entre sus principales apuestas a Meta, Amazon, Alphabet, Hermes International, Mastercard y Novo Nordisk, las empresas que más están viendo aumentar su capitalización bursátil.

Una decena de fondos de la Liga Global superan el 10% de rentabilidad en el año y algo más del centenar ganan más que el 5% que obtiene el MSCI World. Quien peor comportamiento está teniendo en estos primeros meses son los vehículos de inversión de un estilo más value, como los fondos de Azvalor, de la boutique francesa Amiral, Muza, o True Value, a los que se unen MyInvestor Value, DIP Value Catalyst Equity A EUR Acc y Prisma Global, en las últimas posiciones.