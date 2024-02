El rally alcista de seis semanas que protagonizó el Ibex 35 a finales de 2023, ha dado paso a un periodo de consolidación que se extiende ya durante las últimas diez semanas.

Este lapso de tiempo, ha servido para digerir -en parte- el fuerte ascenso navideño y, en palabras de Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, que se haya extendido durante tanto tiempo es "algo que refuerza mi idea de que estamos ante una simple pausa previa a mayores alzas".

"Además", prosigue el experto, "lo que me hace ser más optimista no es ese hecho sino que a pesar de tanto tiempo consolidando, el Ibex 35 no ha corregido ni el 38,20% de Fibonacci de toda esa subida, para lo cual debería haber alcanzado los 9.760 puntos (mínimos en 9.800)".

Por eso, y pese a que antes de asistir a la reanudación de las subidas de medio plazo puede que haya más vaivenes, cualquier aproximación a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023 "será una nueva oportunidad para comprar bolsa española, teniendo presente que un escenario alcista será el más probable mientras una eventual caída no perfore los mínimos de octubre pasado en los 8.879 puntos", sentencia Cabrero.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

La directriz alcista referida es la que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023 (que se muestra en el chart) y varía dependiendo de la velocidad y del tiempo que transcurra hasta que sea alcanzada. "Ahora está por los 9.400/9.500, pero si tarda más tiempo en alcanzarla la tangencia estaría en la zona de los 9.600 puntos", señala Cabrero.

Las pistas que harían saltar las alarmas en Europa

En Europa, tras conseguir este lunes marcar el EuroStoxx 50 un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista, se puede decir que solo se encontrarían evidencias técnicas que sugerirían un agotamiento comprador en el índice si pierde el soporte que suponen los mínimos de la semana pasada en los 4.638 puntos, si bien ya sería negativo que cerrara la semana por debajo de los 4.714 puntos.

"Este nuevo máximo creciente dentro de las subidas de las últimas semanas no hace más que apuntalar si cabe más la importancia que tuvo fechas atrás asistir a la ruptura de la resistencia clave de 4.580/4.625 puntos, que plantea un contexto alcista de cara a los próximos meses hacia siguientes objetivos en los máximos históricos (sin efecto dividendos descontados) que el EuroStoxx 50 marcó el año 2000 en torno a los 5.522 puntos, lo que da un margen de subida cercano al 18%", apostilla Cabrero.

En Asia, los índices de referencia que permanecen abiertos -Japón y Corea del Sur, principalmente- registran fuertes ganancias por primera vez en las últimas cuatro jornadas. En el país nipón los toros vienen espoleados por el buen momento de los fabricantes de chips, los exportadores y Softbank Group, mientras que en la nación coreana, las alzas hunden sus raíces en las expectativas regulatorias del país para impulsar el mercado accionario local. Los parqués permanecen cerrados en China, Hong Kong, Taiwán y Vietnam por la celebración del Año Nuevo Lunar.