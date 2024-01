El Ibex 35 anota su peor semana desde agosto del año pasado al caer más de un 2,5%

El Ibex 35 cierra la semana por debajo de los 9.850 puntos que supone anotar una caída del 2,5% en las últimas cinco sesiones, su peor marca desde agosto del año pasado, cuando se dejó más de un 3,2%. Los principales índices de la bola europea culminan la semana con un nuevo paso atrás que pone en serios problemas la continuidad del rally bursátil que comenzó en octubre del año pasado.

Los discursos de los principales banqueros centrales en el Foro Económico Mundial de Davos hacen pensar al mercado en que el recorte de tipos de interés esperado para este año puede no ser tan drástico como el previsto por analistas y expertos (se descuentan hasta cinco recortes de tipos por parte del BCE en 2024, según Bloomberg) lo que tiene su efecto en el incremento de la rentabilidad de la deuda soberana. Y los datos de crecimiento de la economía china no dieron alicientes a los inversores a cambiar el paso de lo que va de año. "Faltan catalizadores capaces de cambiar el tono de las bolsas, que podrían seguir goteando ligeramente a la baja", aventuraron desde Bankinter.

La cesión del selectivo español es la más severa en la semana en comparación con el resto de referencias de la bolsa europea. Como ejemplo, el Dax alemán retrocede un 0,65% y el EuroStox 50, índice con valores de todo el continente, bajó un 0,4%. Solo índices bursátiles de menor calado en la eurozona como el Psi portugués registró un recorte superior al del Ibex 35, aunque se debe principalmente a las caídas de sus tres valores que más capitalizan sobre el parqué luso (EDP, EDP Renovables y Galp).

No obstante, las caídas generalizas dentro de la bolsa europea suponen la pérdida de soportes desde un punto de vista del análisis técnico. La claudicación del Ibex 35 desde los 10.300 puntos ha pasado de un contexto consolidativo a uno más correctivo, en particular desde que el índice perdió los 10.000 puntos. "Sigo barajando como el más probable que la tendencia alcista principal se volverá a imponer en la bolsa europea", explicó el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, que no lo ve todo perdido.

La bolsa de Wall Street tomó otro camino gracias al índice tecnológico. La principal diferencia se encuentra en el Nasdaq 100, que se mantiene en positivo en el año en contra de los grandes índices a ambos lados del Atlántico. De hecho, llegó a superar los 17.000 puntos durante la sesión del viernes. Esta subida puede ser tramposa o Judas ya que sin el apoyo del resto de índices existen pocas señales de fortaleza", explicó Cabrero

Ahora, índices como el EuroStoxx o el Ibex se sitúan a una caída adicional de un 5% hasta la primera zona de compras en la cual la ecuación rentabilidad-riesgo vuelve a ser más atractiva, según los niveles fijados por el experto de Ecotrader. En el caso del Ibex 35 supone alcanzar la zona de los 9.400 puntos mientras que en el caso del EuroStoxx 50 el siguiente soporte se sitúa en los 4.200.

Energía y 'utilities' hunden al Ibex

Pocos valores dentro del Ibex 35 escaparon al rojo en estas últimas cinco sesiones. Y la práctica totalidad de los valores que más caen comparten un ratio de apalancamiento elevado o mucha deuda que refinanciar este año. La posibilidad de mantener los tipos más altos en Europa por más tiempo del previsto pesa sobre varios valores del selectivo español. En esta línea, Solaria, Acciona y Acciona Energía se apuntaron los mayores recortes al precisar también el sector de las energías renovables de inversiones con los que ejecutar nuevos proyectos.

Solaria se dejó desde el lunes más de un 13% y perdió su consejo de compra, según el consenso de mercado que recoge FactSet. Una de las firmas que empeoró su recomendación fue Citi, al entender que la exposición de Solaria a la generación comercial es demasiado alta y depende demasiado de los precios de la energía. Acciona por su parte retrocede un 12% mientras que Acciona Energía se dejó casi un 8,5%.

No obstante por su peso dentro del Ibex 35, en cuanto a su ponderación en el índice, fue Ibedrola (pierde más de un 4%) el valor que más lastró del conjunto del selectivo en la semana, ya que uno de cada cuatro puntos que se dejó el selectivo vienen de este valor. Entre las compañías que no son utilities o no están ligadas a la energía destaca Unicaja, con un recorte superior al 7%, y Cellnex, que cayó más de un 6% como Grifols que unificará sus dos clases de acciones para mejorar su situación de liquidez.

Como valor más alcista de la semana se posiciona Laboratorios Rovi que avanza más de un 70% en los últimos doce meses. Indra y Meliá avanzan un 3,5% desde el pasado lunes así como otros dos valores ligados al turismo; IAG y Amadeus, salvan la semana por la mínima.