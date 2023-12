El Ibex 35 encara su última semana del año prácticamente plano (avanza un 0,4% en las últimas cinco sesiones) y en los 10.135 puntos. Pero eso no elimina el éxito de haber liderado las alzas de la bolsa europea en el 2023. El selectivo español anota una subida del 23,2% en estos últimos doce meses que supone su cuarto mejor ejercicio del milenio (2006, 2009 y 2003, por ese orden, fueron más alcistas).

El Ibex 35 es un índice históricamente bancarizado, por el peso que tienen las entidades españolas cotizadas dentro del selectivo. Esto permitió al índice ibérico aprovechar un 2023 marcado por las últimas subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo en este ciclo que ya habría visto su techo, según lo que descuenta la mayor parte de expertos. A pesar del pánico de la crisis de Credit Suisse en febrero, que amenazó con desplomar al Ibex 35, el sector bancario se recuperó y capitaneó las alzas durante la mayor parte del año.

Ya en la recta final del ejercicio, los expertos comenzaron a barajar un rápido ajuste a la baja de las políticas monetarias en la eurozona, lo que restó el atractivo de la mayor parte de los bancos del Ibex que están más expuestos que sus pares europeos al crédito y a sus ingresos por intereses. No obstante, el Ibex también aprovechó el rally bursátil de los dos últimos meses del 2023, donde avanzó más de un 13% aunque no haya conseguido retomar los 10.300 puntos. Ahora, y ya de cara al año que viene, el consenso de mercado que recoge Bloomberg considera que el selectivo español tiene un potencial superior al 14% hasta el precio objetivo de 11.566 puntos.

Este rápido recorte de tipos que se espera para los próximos doce meses catapultó sobre el parqué a los valores más castigados en un entorno de altos costes de financiación de manera que los valores que peor se comportaron este año son Acciona y Acciona Energía, que recortan más de un 21% en 2023, Unicaja y Repsol (cede casi un 10% por la caída del precio del petróleo). Por contra, son laboratorios Rovi, que avanza casi un 70% este ejercicio, e Inditex que roza los 39,5 euros por acción tras subir casi un 60% en 2023.

Solo el Ftse Mib italiano supera al Ibex 35 en 2023, ya que registra una subida en el año del 28,5%. Por su parte el Dax alemán conquista los 16.750 puntos al cierre del año que le permiten subir un 20% en el ejercicio, algo que no ha conseguido el EuroStoxx 50, la referencia de la bolsa europea.

La última semana del año se caracterizó no solo por el bajo volumen de negociación fruto de estas fechas, sino por unos movimientos que no permitieron al EuroStoxx 50 superar los 4.570 puntos que suponen el techo del índice europeo de la crisis de Lehman Brothers. Y esta es la resistencia a batir por parte del selectivo antes de buscar los máximos históricos del EuroStoxx, en los 5.522 puntos de la burbuja tecnológica del 2000. Así, el Eurostoxx cierra el 2023 con deberes puestos de cara al 2024 y una subida superior al 1,5% hasta ese primer objetivo marcado por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "No podemos hablar de fortaleza en las bolsas europeas sin que el EuroStoxx consiga batir su techo de Lehman Brothers. De esto depende que tengamos más información para saber si se presenta una nueva oportunidad de compra o no", explicó Cabrero.

De momento es la bolsa estadounidense la que muestra mejores expectativas de seguir con sus índices al alza, y no solo porque se espera en 2024 un beneficio neto que crecerá un 8% el año que viene, el doble de lo que se espera en la bolsa europea, según FactSet. El Nasdaq 100 y el Dow Jones cierran el ejercicio en máximos históricos, mientras que el S&P 500 roza los altos de 2021, hasta la fecha su nivel más alto sobre el parqué. De hecho resta una subida inferior al 0,5% hasta los 4.796 puntos.

La cotización de las grandes compañías tecnológicas, como Amazon, Apple o Nvidia, sujeta las alzas de Wall Street en el año. El Nasdaq 100 sube más de un 55% en 2023. Por eso el asesor de Ecotrader considera que el índice de las pequeñas capitalizadas estadounidenses, el Russell 2000, debe buscar sus propios máximos históricos para apuntalar las alzas del resto de la bolsa estadounidense y cerrar ese póker de ases. El Russell registra un aumento del 17,3% en estos doce meses y precisa otro aumento del 18% hasta los 2.442 puntos, su máximo histórico sobre el parqué.

"El triunfante trío de ases ha infundido un palpable optimismo en los mercados financieros, alimentando las expectativas de un 2024 prometedor. Solo cancelaría este entorno alcista si una caída perdiera los mínimos que marcó la bolsa el pasado mes de octubre, donde se encuentra el soporte a medio /largo plazo", sintetizó Cabrero.