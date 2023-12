Cuáles son las españolas del Dow Jones de Sostenibilidad más atractivas para invertir

El pasado fin de semana, S&P Global publicaba la revisión de sus índices de sostenibilidad, incluyendo la del muy conocido Dow Jones Sustainability World Index. España ha colocado en este indicador a 16 empresas sobre un total de 321 miembros (un 5% del total de integrantes). Las privilegiadas que entraron en el Dow Sustainability mundial son Merlin Properties y Aena (estas son las dos nuevas incorporaciones), que se suman a las que ya estaban en él: BBVA, Santander, Bankinter, CaixaBank, Inditex, Amadeus, Grifols, Indra, Acciona, Enagás, Endesa, Iberdrola, Redeia y Ferrovial. Todas ellas se encuentran, a ojos de S&P (dueña de estos índices) entre las líderes en sostenibilidad de sus respectivos sectores. Ahora bien, ¿cuáles de estas compañías son también líderes por fundamentales? Visite elEconomista ESG, el portal verde de elEconomista.es.

Diez de estas 16 cotizadas reciben recomendación de compra por parte del consenso de mercado que recoge FactSet. Y, entre las que son compra, las que presentan el mayor potencial alcista -con recorridos esperados en bolsa superiores al 20%- son CaixaBank, Bankinter, Grifols, Acciona y Santander.

Los bancos españoles cotizan cerca de máximos, con el impulso de un entorno de tipos altos que les ha favorecido en 2023. El Ibex Banks, que reúne a las seis entidades delIbex 35, visitó a primeros de diciembre altos que no veía desde 2018. Está por ver cómo recogen las cotizaciones el hecho de que se haya alcanzado ya el punto más alto de los tipos, y que 2024 traiga consigo los recortes. Le puede interesar: Los mejores bancos españoles para invertir en 2024.

Pero esto no impide al sector ofrecer, en este momento, atractivas rentabilidades por dividendo y bajos PER (multiplicadores de beneficio). Por su potencial alcista destacan, como decimos, CaixaBank y Bankinter, con un 36% y un 34%, respectivamente. Bankinter es una de las pocas empresas de todo el Ibex 35 que cotiza en negativo en 2023 (cae en torno a un 6,7%, frente a una subida del 1,5% en Caixa). A esta expectativa de revalorización se añaden sus dividendos con cargo a 2024, que alcanzan el 10,2% en el caso de CaixaBank, y el 8% para Bankinter. ¿Cuánto pesa España en los índices ESG?

Con recorridos por delante de doble dígito encontramos también a Santander (con cerca de un 26%) y BBVA (más de un 15%). BBVA está viviendo un año en bolsa espectacular, en el que se dispara más de un 48%, mientras que Santander ronda el 38%. Le puede interesar:

Entre los potenciales más abultados y consejo de compra se sitúa también Grifols, que, según los analistas, debería cotizar un 33% más arriba, aproximadamente. A Acciona, por su parte, le pronostican un avance cercano al 29%. La compañía que preside José Manuel Entrecanales está defenestrada en el parqué este año, hasta el punto de colocarse ya como la firma más bajista del Ibex en 2023, al caer cerca de un 21%. Las recomendaciones de los analistas -que aconsejan meterla en cartera- no han hecho sino mejorar a medida que la cotización se deterioraba. Desde el pasado 1 de diciembre, cuando BNP Paribas cambió su vender para el valor por un mantener, Acciona no recibe ni una sola recomendación de venta de los analistas.

Indra, por su parte, que también es compra, debería subir en bolsa un 14% el año que viene para alcanzar su precio justo. Y ya por debajo del 10% están los potenciales de las dos recién llegadas al Dow Jones Sustainability World: Merlin Properties y Aena, así como el de Iberdrola. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán debería revalorizarse algo más de un 6%.