El Ibex 35 saca peores notas en ESG en la última revisión del Dow Jones de Sostenibilidad

S&P Global acaba de publicar la revisión anual de su familia de índices de sostenibilidad, incluido su buque insignia, el muy conocido Dow Jones Sustainability World Index. En esta actualización, tal y como publicó elEconomista.es, España ha logrado colocar a 16 de sus empresas en el índice de referencia para la inversión sostenible, una más que el año pasado. De los integrantes del Dow Jones mundial de Sostenibilidad, un 5% ya son españoles (en 2022, un 4,5% lo eran). Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Más allá de quién entra y quién sale del selectivo en su última versión (se estrenan Merlin y Aena, conozca todos los cambios, entradas y salidas en el 'Dow sostenible' aquí), S&P Global ha publicado también las notas del examen que realiza para incluir o no a las empresas en su prestigioso índice sostenible. Y el resultado arroja un descenso generalizado de las puntuaciones que obtienen las empresas del Ibex 35. S&P es la agencia propietaria de esta familia de índices de Dow Jones, que revisa una vez al año. III Foro ESG de elEconomista.es: En 10 años los ratings de crédito incluirán la ESG.

La gran mayoría de cotizadas del Ibex bajan sus puntuaciones, y entre las privilegiadas que han sido incluidas en el Dow Jones Mundial de Sostenibilidad, sólo CaixaBank y Aena han conseguido mejorar sus notas respecto a la anterior edición. Caixa recibe 82 puntos sobre un máximo de 100 (el año pasado, 80), y Aena, 68 sobre 100 (frente a los 64 de 2022). Aún después de esta mejora, CaixaBank sigue sin alzarse como líder de la banca española, una posición que, por cuarto año consecutivo, ocupa BBVA.

También reciben mejoras en sus calificaciones otras empresas que, pese a todo, no han logrado entrar en el Dow sostenible al no destacar de forma especial en su sector. Es el caso de Telefónica, que en el examen de 2023 ha conseguido elevar su nota de 86 a 87 puntos, lo que la sitúa en lo más alto del Ibex 35, un lugar en el que todavía no había estado (87 es la nota más alta entre todas las cotizadas del Ibex, y Telefónica la comparte en la presente edición con Acciona Energía e Indra). Pese a situarse como líder dentro de su índice doméstico, la teleco española no logra meterse en el Dow Jones Sustainability World Index, al que sí acceden rivales con puntuaciones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) más altas: por ejemplo, Deutsche Telekom o Taiwan Mobile, ambas con sendos 90 sobre 100.

Entre las subidas llamativas se encuentra también la de Sacyr, que obtiene en 2023 cinco puntos más que el año anterior (69 enteros). Y empresas más rezagadas en cuestiones ESG, que no están presentes en el Dow Jones Sustainability, han mostrado sus avances: IAG recibe 11 puntos más que en 2022, y Repsol sube 6 puntos (aún así, no llegan a los 60).

También llama la atención que Solaria, pese a elevar su puntuación, continúe entre las malas alumnas para S&P, mientras que para MSCI (también considerada agencia de referencia en cuestiones ESG) está entre las líderes: recibe la triple A en sostenibilidad por parte de este proveedor, lo que la posiciona a igual nivel que Iberdrola o Redeia.

El descenso más abrupto lo protagoniza Amadeus, que ha visto cómo S&P deterioraba su puntuación bruscamente, desde los 84 puntos de 2022 hasta los 64 en 2023; pero esto no le impide repetir como miembro del Dow Jones sostenible. La aseguradora Mapfre retrocede 10 puntos, hasta los 71.

Estas calificaciones de S&P Global son, precisamente, tenidas en cuenta con un peso del 40% en el algoritmo con el que se construye el Ranking ESG de elEconomista.es, la clasificación sostenible de los valores del Ibex 35 que publica este periódico dos veces al año.