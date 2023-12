El doble castigo a IAG se enfrenta al mayor potencial en bolsa de las aerolíneas europeas

IAG avanza en 2023 un 32%, en la media de las aerolíneas cotizadas europeas. Y también se sitúa a mitad de camino en su recuperación desde la pandemia sobre el parqué. Mientras que el índice MSCI european airlines cede un 35% desde que las compañías aéreas comenzaron su desplome por la pandemia, a finales de febrero de 2020, IAG dobla esa caída hasta un 70%. El doble castigo se mantiene sobre la compañía hispanobritánica a pesar de que ofrece el mayor potencial alcista entre sus pares por las buenas expectativas puestas en su negocio de cara al año que viene.

El mercado penalizó a las aerolíneas europeas en un primer momento por su alto endeudamiento en un contexto de pocos viajes, elevados costes fijos y la incertidumbre por la recuperación económica. Pero la falta de confianza en IAG se centró en particular en un potencial deterioro del beneficio operativo si el crecimiento de la eurozona se estanca y cae el tráfico aéreo de nuevo. Las estimaciones del mercado que reúne FactSet aún no recoge la compra de AirEuropa por parte de IAG, pendiente de aprobación por la Comisión Europea. No obstante, sí prevén que el beneficio operativo alcance los 3.360 millones de euros en el ejercicio de 2024.

Además, se prevé que su beneficio bruto de explotación (ebitda) supere los 5.500 millones de euros que dejaría al diferencial de deuda financiera neta entre ebitda por debajo de las dos veces, que teóricamente es un ratio aceptable de apalancamiento. "El mercado está asumiendo una caída de los ingresos por asiento y kilómetro disponible que vemos excesivamente cauto y poco realista dado que en el hipotético caso de debilidad la compañía tiene capacidad para mitigar dicho impacto", estimó el analista de Banco Sabadell, Rafael Bonardell, que considera que ante una caída de los ingresos IAG puede recortar su capacidad. Desde JP Morgan consideran que la falta de guías para 2024 en adelante también genera cierto rechazo entre los inversores.

El factor de carga, que mide en porcentaje la ocupación total de una aerolínea respecto a sus asientos disponibles, de IAG rondará el 85% en 2024, según estiman los expertos, que no se ha visto en la compañía en toda su historia. No obstante, aún estará por debajo del de otras aerolíneas como Ryanair, easyJet o Wizz Air (todas ellas por encima del 90%) que por su modelo de negocio de bajo coste manejan mejores factores de carga que las aerolíneas tradicionales.

El riesgo geopolítico y un aumento de los precios del combustible (el petróleo cotiza en mínimos de marzo) son algunas de las preocupaciones que se ciernen sobre aerolíneas como IAG, así como la contención del gasto por una economía debilitada. Pero lo cierto es que los ingresos por asiento y kilómetro disponible se mantendrán alrededor de los 8 euros en 2024, según los expertos que solo superarían aerolíneas como Lufthansa y Air France-KLM, que superarán los 8,5 euros en el mismo periodo, según los expertos.

Eso sí, ninguna de las dos anteriores cuenta con un consejo de compra (ostentan una recomendación de mantener, según el consenso de mercado que reúne FactSet). En IAG el consejo sí es el de tomar posiciones en un momento en el que tiene un potencial del 35%, hasta el precio objetivo de 2,38 euros. Solo Wizz Air tiene un recorrido por delante similar al de la hispanobritánica aunque tampoco cuenta con un cartel de compra.