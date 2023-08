El mercado amplía el recorrido en bolsa de IAG hasta el 25%

IAG consiguió batir las expectativas del mercado con los resultados hasta junio de 2023. La aerolínea angloespañola registra unas cifras de beneficios e ingresos en la línea de lo que se podría esperar en ejercicios previos a la pandemia y ahora el mercado espera más de la compañía para lo que resta de ejercicio y un recorrido adicional en bolsa del 25%.

Con el cierre semestral, el consenso de mercado recogido por FactSet estima que la aerolínea obtendrá 2845 millones de euros de beneficio operativo (ebit) al cierre del ejercicio, un 60% más de lo que se esperaba a primeros de año y que doblaría lo registrado en el 2022.

Esta mejora de las previsiones se tradujo en un incremento del 10% del precio de la acción de la compañía desde que se cerró el resultado trimestral y durante una parte de la sesión del martes devolvía a la compañía a la zona de los dos euros que no superaba desde febrero del año pasado, pese a que finalmente cerraba en 1,98 euros. Es decir, en lo que va de año IAG sube un 40%. Pero hay más recorrido por delante para la acción de la aerolínea, según el consenso de mercado recogido por Bloomberg. Los resultados del primer semestre de IAG trajeron consigo un incremento del precio objetivo de la media de los expertos desde el 2,38 hasta los 2,5 euros, lo que ofrece un margen de mejora del 25% desde el cierre de ayer.

La analista de Oddo BHF, Olfa Taamallah, revisó su recomendación a compra con las cuentas de IAG actualizadas hasta junio y, aunque no hubo más cambios de cartel, sí que hay expertos que ven un potencial superior al de la media para la aerolínea sobre el parqué. Es el caso de Barclays que cambió su precio objetivo de los 2,69 a los 2,86 euros. "Las preocupaciones de capital se desvanecen", señaló el experto de Barclays, Andrew Lobbenberg, quien también aumentó su previsión de beneficio operativo de todo el año un 13% con los datos hasta junio por el "fuerte comportamiento del mercado del Atlántico norte y sur".

Además, desde Bank of America estiman que la aerolínea recuperará las 2,6 libras sobre el parqué (3,03 euros al cambio actual). El banco de inversión elevó su ebit de 2023 en un 26%, hasta los 3.300 millones de euros, gracias no solo a las cuentas del primer semestre sino a lo que se proyecta para los meses comprendidos entre julio y septiembre: el periodo de más desplazamientos vacacionales en avión en los mercados en los que está presente IAG.

Y con la mejora de los beneficios también se espera una mejora de los márgenes en el conjunto del año. "IAG está bien situada para volver a su margen ebit anterior a la pandemia del 12-14% dado su historial de control de costes, en nuestra opinión", consideran desde Bank Of America aunque el consenso de mercado es más conservador y no espera que supere ese 12% al cierre del ejercicio. Esta mejora de márgenes, en particular respecto al 2022, se debe a un entorno de precios más bajos de combustible de enero a junio. Desde Deustche Bank consideran que "el coste de carburantes es 100 millones de euros menos de lo que esperaban desde la firma y podría cambiar si el petróleo vuelve a encarecerse".

Cotiza más barata que Ryanair

Comparables de IAG, como Air-France, Norwegian Airlines o Ryanair también superaron expectativas al cierre semestral aunque no reflejaron el espaldarazo del mercado como sí lo hizo la angloespañola que además cotiza más barata por PER (veces que el beneficio recoge el precio de la acción). Sin embargo, Norwegian y Ryanair ostentan aún el consejo de compra, según FactSet, y ambas tienen un potencial del 45% y el 56%, respectivamente, que casi dobla al de IAG.