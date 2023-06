Casi una decena de analistas ve a IAG con un dividendo del 2,6% en 2025

Las empresas ligadas de una u otra manera al ámbito del turismo, viven en 2023 uno de sus años más dulces del último lustro. A su buen comportamiento en los parqués mundiales, se les unen las halagüeñas previsiones que los analistas están prometiendo para ellas, que no hacen sino mejorar conforme se van descontando las hojas del calendario.

El sector da señales de que empieza a recuperar la velocidad de crucero tras ser uno de los más castigados en los peores momentos de la pandemia por la naturaleza de su negocio.

Previsiones de dividendo de IAG

Y entre ellas se encuentra IAG, empresa para la que los analistas han mejorado en casi un 70% las estimaciones de beneficio para 2023 que proyectaban a comienzo de año. El conglomerado aéreo angloespañol es, de hecho, una de las diez firmas a las que más mejoran sus estimaciones de ganancias netas de todas las que componen el Stoxx 600, hasta situarlas por encima los 1.100 millones este año.

Los expertos han mejorado sus ganancias para 2023 en un 70% desde enero

Unas prometedoras previsiones que de cara a 2024 tendrán continuidad. Es más, para ese año, los expertos ya esperan un 25% más de ganancias, hasta superar los 1.400 millones ese año.

Y todo ello se plasma en un crecimiento de su ROE (ratio que indica la relación entre el beneficio neto obtenido por la sociedad y sus recursos propios), que pasará del 14% en 2022 al 37% que se espera actualmente que obtenga en 2023.

"Todas las aerolíneas han superado las expectativas", explica Pilar Aranda, analista de Bankinter, mientras hace referencia directa a una demanda sólida. "El beneficio 2023 se situará en la parte alta del rango proporcionado", explica mientas asegura que hay visibilidad en los beneficios de este trimestre, pero no tanto en los del próximo.

¿Vuelta al dividendo en 2024?

Esta positiva dinámica no hace sino poner más aún el foco sobre la reanudación de la retribución al accionista, suspendida en 2020. A pesar de que en la propia Junta General de Accionistas de la compañía se dejó claro que a corto plazo no volverá el dividendo -no proporcionó fecha concreta sobre cuándo volverá a abonarlo-, hasta cuatro firmas de inversión han cambiado de opinión en el último mes. Desde GVC Gaesco, JB Capital Markets, Peel Hunt y Stifel Nicolaus, consideran ahora que IAG sí pagará a sus accionistas en el año 2024.

Con estas nuevas aportaciones, el consenso de mercado prevé ahora un monto de media de cerca de los 2 céntimos en 2024, que a precios actuales supondría una rentabilidad de sus pagos del 0,8% el año que viene y del 2,6% para 2025 al considerarse que su retribución alcanzará los 5 céntimos. Un nivel que se ha alcanzado gracias a que casi una decena de analistas ya espera que la compañía retribuya a sus accionistas en dos años.

"A corto plazo no recuperará el dividendo, algo que nos parece razonable en un contexto de recuperación y de elevada necesidad de inversiones para renovar la flota", explican desde Bankinter mientras resaltan que sobre todo dependerá de sus cuentas y de que sea compatible con las inversiones previstas para renovar la flota (la previsión de inversión es de 4.000 millones al año).

Desde Renta 4, por su parte, hacen hincapié en que de cara a 2023, IAG prevé que su capacidad para el segundo trimestre de 2023 se situará en el 95%, como en los primeros tres meses y ligeramente por debajo de la registrada antes de la pandemia, en el segundo trimestre de 2019, cuando era del 96%

"Las reservas del sector se mantienen sólidas y en varios casos ya superarán los niveles de 2019", explican desde el departamento de estudios de Bankinter, desde donde añaden que estas firmas "se ven favorecidas por la consolidación del sector, la moderación del precio del petróleo y por unas valoraciones que son atractivas desde una perspectiva histórica".

En este sentido, entre los principales aspectos a monitorizar se encuentran una inflación elevada persistente, las posibles huelgas en verano y la escasez de aviones y sobre todo, la evolución del precio del petróleo, que todo hace indicar que en junio registrará su primer mes al alza después de cinco meses consecutivos a la baja. Y es que, las aerolíneas son unas de las compañías más sensibles al aumento de costes que se derive el encarecimiento del petróleo en los mercados de materias primas.

Según apuntan desde Renta 4 "IAG tiene coberturas de combustible del 68% para el segundo trimestere de 2023 y del 62% para 2023, frente a las del 56% que tenía en el cuarto trimestre de 2022".

Un porcentaje que redunda en el positivo comportamiento que la empresa angloespañola está registrando en los mercados, donde se revaloriza cerca de un 40% desde que dio comienzo el año. De hecho, IAG es, junto con sus compañeras de sector Flutter, Accor y Ryanair, una de las más alcistas del sector de ocio y viajes, que es el líder del Stoxx 600 al revalorizarse en lo que va de año un 30%.

Lufthansa y Ryanair la acompañan

Desde que comenzó el año, las mejoras en las previsiones de beneficio de los expertos para 2023 no solo coronan a IAG, sino que dejan a dos compañías más del sector, como son Deutsche Lufthansa y Ryanair, en la lista de firmas que obtendrán ahora un beneficio muy superior al esperado en enero. Para la alemana, el consenso de mercado apunta a un neto de casi 1.500 millones de euros, el doble de lo que se vaticinaba a comienzo de año, mientras que para la irlandesa se estima un 50% más que entonces, hasta superar los 1.600 millones.