BBVA alcanza máximos de 2015 y su valoración sube un 2% en lo que va de mes

BBVA continúa imparable en bolsa y su cotización no parece encontrar techo. La entidad vasca revalida su puesto como firma más alcista del año del Ibex 35 con la subida del jueves del 2%, que la deja con ganancias anuales del 40% en bolsa y en niveles que no alcanzaba desde el año 2015. La confianza que los expertos depositan en la firma, en sintonía, no para de crecer, y tiene el porcentaje más elevado de recomendaciones de compra desde 2009 -desde que hay registro en Bloomberg- y su valoración se incrementa un 2% en lo que va de noviembre.

La entidad dirigida por Onur Genç es, después de ACS, la compañía del Ibex 35 que ve un mayor aumento de su precio objetivo en los primeros días del mes, y la media del consenso fija su valoración en 9,55 euros, que la deja con un potencial alcista del 18,4%. Sólo en esta semana, cuatro de las seis casas de análisis que recoge Bloomberg que han revisado los títulos de la firma realizan un incremento en su precio objetivo. Entre estas, Alphavalue, que le otorga 9,82 euros de los 9,71 anteriores o Morgan Stanley, de 9,81 euros a 10,22 de la última revisión.

Este gran optimismo llegaba después de los resultados del tercer trimestre, donde BBVA comunicó un beneficio neto un 4% superior al consenso y un +1% frente al del año pasado impulsado por una mejora de los ingresos, que lo ubica com el valor más alcista de la referencia española, con una subida anual del 37%. "Los fuertes ingresos tanto en España como en México deberían seguir siendo un apoyo

y, en general, lo suficientemente amplios como para compensar una mayor normalización de las provisiones y el aumento de los costes, permitiendo una fuerte rentabilidad en los mercados emergentes, lo que permitirá mantener una fuerte rentabilidad en el futuro", indican desde Deutsche Bank tras los resultados de BBVA, que consideran que "pese a algunas nubes, las persepectivas siguen siendo brillantes" para el banco.

La entidad vasca es el único banco español que logra borrar las pérdidas ocasionadas en la eventual crisis bancaria de marzo, y ya gana un 7% más. El resto de bancos, sin embargo, todavía no se han repuesto de esta caída.

Banco Sabadell, que se anota una subida del 1,2% el jueves, alcanza también niveles de marzo. Con ganancias anuales de casi el 39%, es la segunda compañía más alcista del índice nacional. Con unas ganancias de 1.028 millones hasta septiembre, un 44,9% más que en el mismo periodo del año pasado, aupado por la subida de tipos de interés, cifra que supone un récord histórico, es el banco español que bate con mayor holgura las previsiones de los analistas de Bloomberg (en un 32%).

"El beneficio neto [de Sabadell] superó el consenso en un 21% gracias a un mejor comportamiento general, pero sobre todo en NII (margen de interés). Por tanto, las previsiones de RoTE mejorado aún más, hasta el 11,5% (frente al 10,5%) para 2023, gracias a la previsión del NII a 25%frente el 20% anterior", explican desde Deutsche Bank, que consideran que es el momento de tomar posiciones en la entidad presidida por Josep Oliu.

En conjunto, el Ibex Banks, que aglutina los seis bancos españoles, sube un 24,7% en 2023, lo que es el año más alcista para el índice de su historia. Tras los úlimos repuntes, la referencia está a un 3,5% de los máximos de cotización que tocó en febrero, justo antes de la irrupción de los problemas en el sector bancario.