El Ibex sostenible minimiza las pérdidas y bate al Ibex 35 en 9 puntos desde 2008

El pasado 5 de octubre veía la luz el Ibex ESG, un índice que el mercado llevaba largo tiempo esperando. A imagen y semejanza de los selectivos sostenibles que ya tiene su matriz -el grupo suizo Six-, lo que BME ha creado es, en realidad, una familia de selectivos ESG. Familia que, por ahora, es pequeña: sólo la integran el propio Ibex ESG (que está ponderado por capitalización) y su mellizo, el Ibex ESG Weighted (en el que ponderan más los valores con mejor nota de sostenibilidad). Pero es previsible que siga creciendo. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

En los escasos días que lleva de cotización, marcados por el estallido del conflicto bélico en Gaza, el Ibex ESG se anota un 2%, prácticamente lo mismo que sube el Ibex 35 en el mismo periodo, con datos a cierre del 12 de octubre. Dentro del Ibex ESG no sólo cotizan valores del Ibex 35: de sus 47 integrantes, 27 son Ibex 35, pero los 20 restantes son los 20 integrantes del Ibex Medium Cap. El universo elegible se ceñía sólo a estos dos índices: el Ibex 35, y el Medium Cap. Y, mientras que todas las del Medium logran entrar en el nuevo Ibex ESG, 8 del Ibex 35 se quedan fuera: las que no acceden a él son Aena, ArcelorMittal, Endesa, Indra, IAG, Logista, Naturgy y Repsol. La entrada en el Ibex ESG se decide en base a la nota que reciben las compañías del proveedor independiente Inrate, junto a determinadas exclusiones de actividades sensibles.

El Ibex Ftse 4Good, con sus 15 años de vida, está en plena adolescencia, frente a los 31 que ha cumplido ya el Ibex 35

Habrá que dejar correr el tiempo para saber si, a medio y largo plazo, el Ibex ESG bate al Ibex 35. Pero otras versiones sostenibles del índice de referencia sí cuentan ya con una historia que permite sacar conclusiones. Si el Ibex 35 es el hermano mayor –vio la luz el 14 de enero de 1992, así que tiene 31 años–, sus hermanos sostenibles son, por orden de nacimiento, el Ibex Ftse 4Good -que cotiza desde el 9 de abril de 2008, con lo que ha cumplido los 15-, el Ibex Gender Equality -alumbrado el 30 de noviembre de 2021, así que no llega a los dos años- y el recién llegado Ibex ESG, de sólo unos días de vida. Carmen López, responsable de índices de BME: "Muy pronto lanzaremos un Ibex sostenible".

El Ibex Ftse 4Good -el primer índice español que incorporó criterios extrafinancieros- destaca por haber batido al Ibex 35 en 11 de los últimos 14 años. Está por ver qué pasa a cierre de 2023, en el que, por ahora, el índice de referencia lo hace mejor que el Good por sólo unas décimas. Si nos fijamos en el comportamiento de ambos desde que nació el Ftse 4Good en abril de 2008, el índice responsable limita las pérdidas y bate al estándar en 9 puntos porcentuales (cae un 22,4% frente al 31,3% que se deja el Ibex 35).

La familia de índices The Ftse 4Good vio la luz en 2001 y abarca una serie de indicadores alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Las compañías entran o no en ella en base a un rating ESG propiedad de Ftse Russell. Actualmente, el Ibex Ftse 4Good cuenta con 44 miembros, encabezados, por tamaño, por Iberdrola, Santander, BBVA, Inditex, Amadeus y CaixaBank. Curiosamente, en este indicador sí cotizan firmas como, por ejemplo, Aena, Repsol o ArcelorMittal, que no han sido admitidas en el nuevo Ibex ESG. Le puede interesar: Cuánto pesa España en los índices sostenibles.

El recién llegado Ibex ESG, aún en pañales, ha dejado fuera a 8 compañías del índice de referencia

Por su parte, el Ibex Gender Equality vio la luz a finales de 2021, y por el momento no ha conseguido batir en rentabilidad al Ibex 35. En lo que llevamos de 2023 se anota cerca de un 9,5%, lejos del 13,4% del Ibex 35. En el índice de género cotizan 53 compañías españolas. El requisito para entrar es estar incluida en el IGBM (Índice General de la Bolsa de Madrid), contar con entre un 25% y un 75% de mujeres en el consejo de administración, y con entre un 15% y un 85% en la alta dirección. Se revisa anualmente, en junio.

Casi dos años han separado el lanzamiento del Gender Equality y del Ibex ESG, por la mayor complejidad de la metodología utilizada en este último, que, como se ha señalado, utiliza las notas de Inrate. Por el contrario, la incorporación en el indicador de género se decide en base a los datos públicos disponibles en la página web de la CNMV. Según señaló a elEconomista.es Carmen López, responsable de índices de BME, "para desarrollar un índice es muy importante contar con datos transparentes y una metodología clara".