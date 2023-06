Jesús Benito (BME): "La carretera para cotizar en EEUU está ya gracias a la potencia de BME en SIX"

Prefiere mantener un perfil alejado del foco mediático. Encaja más con su trabajo como fontanero -así cuenta que se llaman en el gremio-, muy técnico. Jesús Benito es el responsable de las tuberías de la bolsa española, como consejero delegado de Iberclear (la filial de BME que es el depositario central de valores español). Y nadie mejor que él para aclarar el ruido que ha rodeado a la posibilidad de que una empresa pueda cotizar al mismo tiempo en España y EEUU a raíz del caso de Ferrovial. Él mismo viajó a Nueva York en marzo para tratar esta cuestión.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando comenzó a oír y leer que no se podía cotizar en EEUU desde la bolsa española? ¿Cuál fue su reacción?

En primer lugar, de sorpresa y un poco de desilusión. Nadie nos había advertido de que nos iban a poner en el foco de atención de algo que no era correcto. Son temas muy técnicos, en los que los detalles importan, y nos hubiera gustado intentar ayudarle [a Ferrovial].

Una vez se hizo público el caso de Ferrovial, viajaron a Nueva York.

El argumento que se nos decía era que no podíamos haber facilitado desde aquí un dual listing con acciones ordinarias en EEUU, y lo que descubrimos es que hay muchas posibilidades. Estuvimos en EEUU, nuestra asesoría jurídica y yo mismo, para hacer una reunión en los primeros días de marzo. Hay muchas cuestiones que se tienen que ver y hablar, pero, en definitiva, la realidad es que creemos que, desde que nos adquirió el grupo suizo SIX, en BME tenemos unas posibilidades de las que probablemente muchos no son conscientes. Nuestro homólogo suizo tiene más de 50 enlaces en todo el mundo incluyendo la DTCC americana [el Iberclear de allí, Depository Trust & Clearing Corporation]. Incluso tiene oficina en EEUU para el tema de la postcontratación.

"Una vía es desde la DTCC americana a Iberclear con el depositario suizo como intermediario"

¿Esa sería una posibilidad real?

Esa es una posibilidad muy factible porque Iberclear tiene un enlace con el depositario suizo. Ahora la vía elegida [por Ferrovial] es que DTCC sea el emisor depositario o registro primario central y Euroclear Bank y Euroclear Nederland sean los dos intermediarios para que luego vengan aquí las acciones, al tener Iberclear un enlace con el último. Ese mismo camino podía haber sido DTCC, SIS (el depositario suizo) e Iberclear, con un intermediario menos [y eso no implica cotizar en Suiza, aclara]. La carretera ya está, y esto probablemente es algo que se desconoce. No se dan cuenta de la potencia que tiene BME dentro del grupo SIX.

¿Le trasladaron toda la información a Ferrovial tras volver de EEUU?

Sí, pero desde el primer momento nos dijeron que la vía de los Países Bajos y el enlace DTCC-Euroclear Bank-Euroclear Nederland estaban probados, lo cual es cierto. Hay precedentes. También es cierto que en la vía DTCC-Iberclear, ya sea a través de SIS o de otro mecanismo que hubiéramos podido desarrollar, no hay aún precedente. Pero que no lo haya no significa que no sea posible.

¿Sería cuestión de meses poder ir por esa carretera desde España?

Es verdad que no se puede hacer de un día para otro. Pero para llegar a una solución como la de Países Bajos también se han requerido meses de hablar con abogados para pergeñar esa vía. Todo necesita tiempo.

¿Por qué no se puede quedar todo montado ya para una próxima empresa interesada?

Cada emisor tiene sus propias condiciones, quiere recibir un tipo de información de una u otra forma, los abogados de los emisores tendrán que hacer unos contratos ad hoc. Si hay otro emisor que quisiera, que venga, hablamos y lo desarrollamos. No puedo montar una infraestructura si no sé cómo ese cliente potencial quiere que sea. Ya tenemos enlaces con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Brasil y Argentina, además de Suiza. Y a partir del 26 de junio se tendrá con Bélgica, ya que hace un año, el BCE, la Comisión Europea y el Banco de Bélgica anunciaron un nuevo servicio con el que las emisiones de la CE de los Next Generation se van a registrar en el registro central de deuda pública de Bélgica. En nueve meses hemos creado un enlace hablando con los depositarios, preparando toda la documentación jurídica y técnica. Pero había un caso de uso.

"La empresa que siente precedente en abrir el camino tendrá el mismo coste que las que la sigan"

¿Quién asume los costes de abrir un nuevo camino? ¿Pagaría más la empresa que abre esa nueva vía que la que venga después?

Si en el ejemplo de Bélgica no lo utilizase nadie, esos costes los asume Iberclear. En principio, la empresa que sea precedente pagará lo mismo que las que la sigan. Hay casos como el de Australia, en el que para un emisor concreto [Berkeley], en lugar de hacer un enlace amplio para valores españoles que a priori no tenemos demanda, lo que se hizo es uno específico a través de una entidad financiera en Australia que hace de puente y en este caso lo que le pida esa entidad a la empresa es ajeno a nosotros. Pero para la operativa del enlace en sí y las operaciones que vengan sean más o menos es el mismo coste.

¿Ninguna compañía más se ha acercado a preguntar después?

No ha habido ningún otro emisor que haya preguntado.

¿Está la bolsa española menos preparada para este tipo de operaciones y peticiones?

Eso no es cierto. Hay un error de concepto. Ya somos el grupo SIX, e insisto que cuenta con más de 50 enlaces a mercados en el mundo (con EEUU, Canadá, Singapur, Hong Kong...). También hay que distinguir algo. Una cosa es el trading y otra el registro y la liquidación. En lo que a registro se refiere, en absoluto es menos competitiva. Hay muchas bolsas que incluso no tienen depositarios como la London Stock Exchange. O la New York Stock Exchange. O Nasdaq. ¿Y quién se lo hace? Otras entidades que no tienen nada que ver. Nosotros, como Euronext o la Deutsche Börse, tenemos toda la cadena de valor, que es una ventaja.

"La bolsa española en absoluto es menos competitiva en el registro de operaciones"

¿Se ha quedado la bolsa totalmente armonizada con las europeas desde la normativa de Target2-Securities?

Teníamos un sistema de postcontratación muy específico de España. Era muy bueno y, lo digo sinceramente, era de los mejores de Europa en cuanto a control, seguridad y supervisión. Pero era único. Con Target2-Securities se impone una armonización a través una reforma de la renta variable española en mayo de 2016, otra en septiembre de 2017, y ahora estamos dando los últimos pasos con lo que llamamos la reforma 3. Nos quedaba el post trade information system (PTI), y la nueva ley del mercado de valores mandata a Iberclear reformar el sistema. Estamos diseñando cómo y cuándo; la fecha límite es abril de 2025. A partir de ahí vamos a estar 100% armonizados con otros sistemas europeos.

¿En que otros proyectos trabajan?

Por parte del BCE, hay otro proyecto importante que está relacionado con su política monetaria. Se llama Eurosystem Collateral Management System (ECMS) y estará en vigor el 8 de abril de 2024. Esto es una plataforma que va a armonizar toda la operativa en los diferentes bancos centrales de la zona euro. También estamos con el impuesto a las transacciones financieras, acomodándolo a la comunidad foral de Navarra y País Vasco.