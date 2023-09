Los gestores compran el aterrizaje suave de la economía mundial y la bajada de tipos de la Fed

La última encuesta a gestores de fondos que elabora Bank of America confirma la continuidad de la tendencia que se vio en agosto. El optimismo de los gestores con los activos y sectores cíclicos continúa aumentando y en esta ocasión, con un enfoque especialmente fuerte por la bolsa estadounidense.

Es, de hecho, el mes en el que el dinero de los encuestados ha salido más rápido de las bolsas emergentes, al tiempo que entran con fuerza en la estadounidense. Todo ello, animados por unas bajas expectativas de recesión mundial, y en busca de beneficiarse del rally bursátil que pueden generar las bajadas de tipos de interés que se esperan en Estados Unidos el año que viene.

Las salidas de inversión de los mercados emergentes se enmarcan en un contexto de malas perspectivas para China. Los gestores encuestados lo dejan claro: ni uno sólo, de los 222 (gestionan entre todos 616.000 millones de dólares) que participaron en la encuesta entre los días 1 y 7 de septiembre cree que la economía china crecerá a un ritmo más rápido que el actual dentro de 12 meses.

Descartan la recesión grave...

En los últimos meses la gran incógnita para los inversores ha sido evaluar el daño que generaría el aumento de tipos de interés de los grandes bancos centrales en la economía y los mercados. Los estímulos que se inyectaron durante la crisis del Covid-19 trajeron inflación, y el antídoto, las subidas de tipos, amenazaban con hacer descarrilar la economía.

A pesar de todo, los gestores llevan ya varios meses anticipando que la recesión mundial será suave, y eso si llega a producirse, una opinión que se ha repetido en el sondeo de septiembre: sólo el 21% de los encuestados cree que habrá una recesión grave, mientras que un 74% opina que esta será suave, o que no llegará a producirse.

Que no haya recesión no quiere decir que la economía no se encuentre en un proceso de desaceleración, algo que tienen claro los encuestados, aunque el pesimismo para el crecimiento económico de los próximos 12 meses está ya lejos de ser tan fuerte como en el verano pasado, cuando tocó niveles nunca antes vistos desde que la encuesta empezó a elaborarse en 1994.

...pero habrá bajada de tipos

Con una bolsa estadounidense que cotiza ahora a múltiplos elevados (el multiplicador de beneficios con las previsiones del año que viene ronda las 20 veces en este momento para el S&P 500), y a pesar de que la recesión parece estar fuera de la mesa, el optimismo de los gestores con la bolsa estadounidense puede resultar chocante. ¿Qué pueden estar viendo los inversores, que les lleve a acudir a Wall Street con tanta convicción en agosto? El giro de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense es una de las claves que lo justifican.

El 60% de los encuestados cree que los tipos de interés de la Fed ya han tocado techo

Por primera vez en este ciclo, la mayor parte de los gestores encuestados (el 60%) considera que la Fed ha terminado ya el proceso de subidas de tipos de interés que empezó hace un año. En agosto sólo lo creía un 47%, y en julio apenas un 9% de ellos. Y no sólo eso: aunque la economía esté dando señales de fortaleza, los inversores tienen claro que el inicio de la bajada de tipos está próximo. El 46% de los encuestados cree que empezará en algún momento durante la primera mitad de 2024, mientras un 38% cree que dará comienzo en la segunda mitad del año.

Que la bajada de tipos se retrase por una inflación elevada es el gran peligro que perciben los gestores en este momento, y así lo señala el 40% de los encuestados en esta ocasión. En segundo lugar, con mucha distancia, se mantiene la posibilidad de que la geopolítica empeore, con un 14% de respuestas, mientras que en tercer lugar destacan como el mayor riesgo de mercado la posibilidad de que se produzca un evento de crédito sistémico.

Aquí es donde China tiene un papel fundamental, y preocupante, para los encuestados: la crisis en el sector inmobiliario del país asiático vuelve a ser el principal evento de riesgo que puede desencadenarlo, según los encuestados, adelantando al sector inmobiliario europeo y estadounidense este mes.

Los sectores favoritos

Aunque el posicionamiento de los gestores sigue estando en sectores defensivos, como el de la salud, en primer lugar, y la liquidez en segundo, la rotación en septiembre ha sido hacia la parte más cíclica de la bolsa. La renta variable estadounidense ha sido la que más peso ha ganado en las carteras, seguida del sector industrial.

Por el contrario, las salidas se han producido en mercados emergentes, en el sector de las telecomunicaciones y en el tecnológico. Eso sí, si se compara con el posicionamiento histórico, la renta fija sigue siendo el activo favorito en este momento, muy por delante del resto.

La inflación será el antídoto contra la deuda

El endeudamiento de los gobiernos y de las empresas se ha incrementado mucho, especialmente en los últimos tres años, desde la llegada del Covid. Para resolver esta situación, los gestores creen que la inflación, ese impuesto silencioso, será el gran aliado de los más endeudados.

Es la primera vez que Bank of America incluye esta pregunta en su encuesta, y el 30% de los gestores encuestados cree que este será el 'método' que utilicen los países del G7 para reducir su deuda. En segundo lugar, con un 23% de respuestas, aparece la posibilidad de nuevos aumentos de impuestos, mientras que el 14%, en tercer lugar, cree que se conseguirá reducir gracias a un mayor crecimiento económico.

El recorte de gasto público aparece en cuarto lugar, con un 13% de respuestas, seguido de el control de la curva de intereses, la opción más probable para el 8% de los participantes en la encuesta. Un 5% de los encuestados cree que se utilizará otra alternativa distinta a las anteriores.

Relacionados El miedo a la recesión se diluye y los gestores entran en renta variable y tecnología