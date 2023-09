Los 'siete magníficos' de Europa: atractivos por fundamentales y por técnico

Tengo entre mis manos una verdadera joya, la lista de compañías que en la próxima revisión son candidatas a formar parte del fondo Tressis Cartera Eco30. Les hablo de empresas que presentan los mejores fundamentales dentro de su sector así como unos ratios de crecimiento sumamente atractivos y que se pueden comprar a multiplicadores de beneficios y valoración muy inferiores a los de la media del mercado. No se trata de comprar títulos que estén simplemente baratos; el objetivo es incorporar historias atractivas, con catalizadores, a precios razonables.

Una vez sabemos cuáles son las compañías con mejores fundamentales y que cumplen todos los requisitos que exigíamos, lo que voy a hacer es utilizar el análisis técnico para buscar las que presentan mejor ecuación rentabilidad-riesgo.

El otro día leía que un buen ojeador de fútbol es capaz de identificar una próxima estrella con apenas 10 o 12 años solamente viéndola bajar del autocar. Observando su andar ya puede hacerse una idea de sus fortalezas y debilidades. Ahí estaría el primer filtro a la hora de identificar el talento y el potencial de los jugadores jóvenes y de evaluar su capacidad para mejorar y desarrollarse. Pues bien, a continuación, les voy a facilitar los siete títulos europeos que a bote pronto más me han llamado la atención dentro de la lista que tengo entre mis manos, de más de 200 valores.

Covestro

Covestro es una empresa con sede en Leverkusen especializada en la fabricación de productos químicos de aislamiento térmico y plásticos de policarbonato. Está en la mayoría de carteras que invierten por value.

Análisis técnico de Covestro

Lleva semanas consolidando posiciones en un movimiento que tiene visos de ser una simple pausa previa a una continuidad alcista que es muy probable que lleve al título a los altos históricos que estableció a comienzos de 2021 en la zona de los 63 euros. Operativamente, se puede comprar con stop agresivo en la base de la consolidación que les describía, esto es los 44 euros. Superando los 51 euros retomaría las alzas y dejaría atrás esa consolidación

Kion Group

Es un fabricante alemán de equipos de manipulación de materiales dedicado a la intralogística, los equipos de automatización de almacenes y las carretillas industriales.

En los últimos siete meses estaba consolidando posiciones dentro de una figura triangular, que ha servido para aliviar la sobrecompra derivada de la subida que llevó al título de los 18,80 a los 40,50 euros, entre octubre y febrero. A corto plazo está rompiendo al alza esta formación triangular y esto abre una clara ventana de compra. Es un valor que todavía tiene mucho que recuperar hasta los 105 euros, que son los altos que marcó a finales de 2021. Solamente que recupere dos terceras partes de esa caída supondría ver alzas a 70-75 euros, que están a un 80% de distancia. Con stop parcial en los 34 euros y total en los 27 se puede comprar.

Análisis técnico de Kion Group

Es un grupo de inversión global que invierte y opera en todos los sectores y mercados con potencial de crecimiento a largo plazo. Es uno de los mayores inversores en tecnología.

Técnicamente, Prosus lleva 80 meses consolidando la subida que lo llevó de los 40 a los 80 euros y con el alcance de la zona de los 60 euros ya habría corregido la mitad de esa alza, algo que podría ser suficiente para haber obtenido fuerzas suficientes para retomar su proceso de reconstrucción alcista, que en próximos meses debería llevar al título a recuperar toda la caída que inició a comienzos de 2022 desde la zona de los 110 euros, cuya superación no me sorprendería y situaría al título en subida libre absoluta. No me parece mal poner un pie y si corrigiera hacia los 55 euros sería partidario de poner el segundo.

Análisis técnico de Prosus

Porsche Automobil Holding

Es un holding que posee el 53,3% de Volkswagen, el primer fabricante mundial de automóviles (turismos y utilitarios). El grupo también ofrece servicios financieros (financiación de ventas, seguros, etc.) y posee el 100% de las acciones de PTV Planung Transport Verkehr GmbH (desarrollo de soluciones de movilidad), y el 11,6% de Inrix (desarrollo de soluciones de aplicaciones móviles para el tráfico por carretera).

Análisis técnico de Porsche Automobil Holding

Técnicamente, estamos delante de una compañía que durante los últimos meses está desarrollando una tendencia bajista que ha servido para corregir dos terceras partes de toda la subida que llevó al título de los 25 euros a los 96 euros, de marzo de 2020 a junio de 2021. Después de haber corregido hasta ese soporte teórico según la Teoría de Dow, soy partidario de comprar poniendo un pie, dejando el siguiente a la espera de ver si logra retomar su tendencia alcista de largo plazo o acaba yendo a la zona de los 40 euros, donde sería partidario de poner el segundo pie.

Signify

Anteriormente conocida como Philips Lighting, es una multinacional holandesa de iluminación nacida en 2016 como resultado de la escisión de la división de iluminación de Philips. Por técnico me agrada que sus acciones se encuentren muy cerca de los mínimos del año pasado en los 23 euros, cuyo alcance supuso una corrección cercana al 75% de toda la subida que nació en los mínimos de 2020 desde los 12,50 euros y que concluyó en los 50 euros en julio de 2021. Desde ese entorno de los 23 euros está tratando de reconstruirse al alza y es por ello que no me parece mal poner un pie. El segundo lo pondría si alcanza los 20 euros.

Análisis técnico de Signify

Zalando

Es una tienda online de moda alemana especializada en la venta de zapatos y ropa. Por técnico sería de las menos claras de la lista, pero no por ello menos interesante si se asume que en el peor de los casos sus acciones podrían caer a los mínimos del año pasado en los 19 euros. En próximos meses debería seguir tratando de recuperar el batacazo que se inició en la zona de los 106 euros, que son los altos del año 2021.

Análisis técnico de Zalanado

Eurazeo

Se trata de una empresa de inversión francesa formada por la fusión de Azeo y Eurafrance en abril de 2001.

Está entre las 10 mejores según el análisis que hemos hecho de sus fundamentales y por técnico la zona donde cotiza me parece óptima para poner un pie ya que está muy cerca de los mínimos del año pasado en los 48 euros y está tratando de girar desde su directriz alcista de largo plazo.

Análisis técnico de Eurazeo