La caída de agosto nos ofrece un regalo de Navidad anticipado

En numerosas ocasiones he señalado que a lo largo de un año suelen formarse caídas en las bolsas que acostumbran a corregir alrededor de un 10% desde el máximo previo alcanzado y que cuando eso sucede nos encontramos ante una oportunidad inmejorable para volver a comprar bolsa y subirse de ese modo a la tendencia que manda en el medio y largo plazo, que en estos momentos es claramente alcista.

Esta hoja de ruta de aprovechar recortes a favor de la tendencia principal alcista para comprar es conocida como buy on dips o compren en caída y solamente no hay que aplicarla si antes de la caída en cuestión se detecta algún tipo de patrón de giro bajista desde el punto de vista técnico, que nos advierta de que no estamos ante una simple corrección, sino que la tendencia alcista primaria podría haber cambiado de signo.

Pues bien, en este caso soy incapaz de detectar en ninguna de las principales referencias mundiales alguna estructura de precios bajista que me invite a no ejecutar el plan de trading.

Por tanto, tal y como les señalaba en el último estratégico considero que la corrección que ha llevado al Nasdaq 100 de los 15.932 puntos a los 14.700 puntos, es una oportunidad magnífica o regalo anticipado de Navidad para volver a comprar tecnología, asumiendo que en el peor de los casos, siempre que esté en lo correcto, el principal índice tecnológico norteamericano podría profundizar la caída hasta los 13.800 puntos.

Niveles de 14.700 y de 13.800 puntos corresponden a lo que es una corrección del 23,60 y 38,20% de Fibonacci de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de octubre del año pasado, que fueron el suelo de la tendencia bajista que inició Wall Street a finales de 2021.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

En este sentido, sigo insistiendo que me sorprendería muchísimo que los índices norteamericanos puedan iniciar una tendencia bajista sostenible a medio plazo sin antes alcanzar esos altos históricos del año 2021, como son los 16.765 puntos del Nasdaq 100 o los 4.818 del S&P 500, lo que supondría recuperar toda la caída, algo que los índices europeos ya lograron semanas atrás.

Operativamente, resumiendo, recomiendo aprovechar la caída del Nasdaq 100 a los 14.700 puntos para volver a comprar tecnología y en este tipo de casos lo ideal es hacerlo a través de algún vehículo, como podría ser un fondo o ETF, que replique al índice. Hacerlo a través de títulos en particular me parece más peligroso ya que podría suceder que el mercado rebote, pero el título en particular elegido no lo haga.