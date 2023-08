Las grandes tecnológicas de EEUU cotizan baratas y con un potencial del 12%

La oportunidad de crecimiento sigue siendo uno de los grandes atractivos de las compañías tecnológicas que protagonizan en el año un rally que no se ha dejado intimidar ni por perspectivas macroeconómicas ni por los ajustes en las políticas monetarias. El Nasdaq 100 saca en el año más de un 40%, pero si solo se atiende a las quince más grandes del índice por capitalización de mercado, la subida en 2023 escala hasta superar el 60%.

Todo lo vinculado a la tecnología avanza cada vez más rápido y los inversores no quieren quedarse atrás y dejar de cotizar cada progreso que se realiza, como ha pasado en el caso de la carrera por el dominio de la inteligencia artificial. "Las grandes tecnológicas han vuelto y aquellas que lideraron el último gran mercado alcista protagonizan ahora una incipiente recuperación", recordó la gestora de Capital Group, Jody Jonsson.

No obstante, el consenso de mercado recogido por FactSet no ve mucho más potencial alcista desde los precios actuales. De media, los expertos proyectan un margen de mejora inferior al 12%, inferior al de sus comparables chinas aunque coticen más baratas por PER -veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción- que las asiáticas.

La actual temporada de resultados está demostrando la resistencia de los ingresos de las tecnológicas norteamericanas y la mejora de los beneficios. Y esto se ve en las valoraciones y consejos que realizan las casas de análisis. Del centenar de compañías que componen al Nasdaq 100, solo cuatro cuentan con un cartel de venta y de las quince compañías más grandes las firmas de análisis aconsejan tomar posiciones en el 80% de ellas aunque ese potencial sea prácticamente nulo a precios actuales.

Es el caso de Tesla que tras haber doblado el precio de la acción en este 2023 ya cotiza por encima de lo que señalan los expertos. Pero también hay excepciones por el otro lado. T-Mobile y Advanced Micro Devices (AMD) tendrían un margen de mejora en bolsa de más del 28% hasta sus precios objetivos de 175,5 dólares y 145, respectivamente.

La fabricante de semiconductores AMD actualizó su resultado semestral la semana pasada cumpliendo con las expectativas del mercado en ingresos (las ventas ascendieron hasta los 5.400 millones de dólares) y en beneficio por acción (0,58 dólares). "Hay indicios de que el negocio de los PC se está recuperando y también se revaloriza el potencial de la IA de la compañía". Esto la permitió ver cómo los expertos elevaban su precio objetivo en un 6% hasta recuperar sus máximos históricos que se alcanzaron en noviembre de 2021.

T-Mobile, por su parte, es la única de la parte alta del Nasdaq que retrocede en el año aunque mantiene el mejor consejo de compra de todas ellas, según el consenso de FactSet. Está además, junto a Cisco Systems y Comcast, entre las más baratas entre las grandes compañías del índice de Wall Street.

Meta también cuenta con un potencial superior al 16%, y adicional al 160% que sube en 2023, después de demostrar un incremento del número de usuarios y del incremento de los ingresos por la vía publicitaria al cierre semestral. Porque cada vez hay más usuarios que utilizan tecnología estadounidense. Si hace 20 años Netflix tardó 3,5 años en alcanzar el millón de usuarios, Instagram (de Meta) tardó solo 2,5 meses y ChatGPT menos de cinco días.

Pero las que más atención reciben por parte de analistas e inversores son las cinco grandes billonarias de Wall Street. La última incorporación, Nvidia, ha sido hasta la fecha la que más partido ha sacado a su negocio de la IA. Y aún tendría un margen de mejora del 10% después de pasar de los 143 euros por acción con los que arrancó el año, a los 444 que marcó el pasado viernes.

Amazon dejó caer el pasado jueves que los ingresos del ejercicio en curso llegará a los 143.000 millones de dólares, frente a los 138.000 millones previstos antes de presentar resultados. Ese optimismo tuvo su reflejo en la cotización de este viernes, donde subió un 10% del mismo modo que ocurrió con Apple y su buen cierre semestral.

De nuevo, la inteligencia artificial atrajo la mayor parte de la atención de los resultados de Microsoft. Los ingresos de la compañía a través de su servicio en la nube Azure crecieron un 27% en el segundo trimestre del año. "Microsoft ya espera un aumento del 2% en sus índices de crecimiento de Azure gracias a la IA", explicó el analista de eToro, Farhan Badami, quien se hace eco de las posibilidades de esta tecnología. Así, el consenso de mercado estima que Microsoft tiene un potencial cercano al 20%, el mayor de las cinco grandes del Nasdaq 100.