La 'tecnología' china cotizada en EEUU ofrece un mayor potencial que el Nasdaq

El extraordinario año de bolsa que han registrado hasta ahora las empresas tecnológicas de EEUU no ha sido correspondido por sus homólogas chinas en los primeros meses del año. Las compañías de éste ámbito cotizadas en la bolsa de Estados Unidos y cuyos ingresos proceden mayoritariamente de la República Popular de China, apenas registran ganancias del 10% desde enero. Un porcentaje nada desdeñable, pero escaso dado el agravio comparativo.

Y eso que en julio, registraron su segundo mes más alcista de los últimos tres lustros al revalorizarse casi un 20%. Así lo refleja el comportamiento del índice Nasdaq Golden Dragon China, que muestra la evolución de las empresas del país del sol naciente cotizadas en Estados Unidos.

La decisión del Banco Popular del país de anunciar que intensificará su apoyo monetario a la economía y ayudará a los bancos a controlar los costes de responsabilidad han favorecido el mejor comportamiento de las empresas con pasaporte oriental en las últimas semanas. Unas medidas que se suman a las ya anunciadas de aumentar el apoyo financiero para el sector privado después de reunirse con ejecutivos de la industria inmobiliaria.

"Las reformas estructurales para aumentar el consumo de los hogares (y reequilibrar la economía), como el gasto en sanidad y pensiones, serían positivas. Una mayor demanda también contribuirá a frenar la caída del IPP, que no ayuda a la economía altamente endeudada", explica en ese sentido Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM.

Todo ello ha favorecido que los analistas se muestren ahora más optimistas de cara a que las empresas más grandes de este selectivo hagan uso del potencial alcista que les atribuyen, que de media supera el 20%. De hecho, gigantes como Alibaba, Tencent Music o JD.com disponen de un recorrido cercano al 50% para la media de firmas de inversión que cubren su evolución y hacen gala de una recomendación de compra solida sustentada por una amplia mayoría del consenso de mercado.

"Creemos que Alibaba ofrece una favorable ecuación riesgo-recompensa dado el crecimiento potencialmente resistente de los ingresos por gestión de clientes (CMR), los spin-off o escisiones de la compañía que se producirán en los próximos 6-12 meses, las continuas recompras de acciones que acomete y su baja valoración", señalan desde el departamento de análisis de JP Morgan, y añaden que los últimos resultados presentados por la firma china revelan "una seria intención de liberar valor para los accionistas de una manera inteligente y rentable".

Y algo parecido opinan sobre Tencent que no ha mostrado un buen comportamiento en el parqué en los últimos meses pese a la revisión positiva de las estimaciones de beneficio para 2023 que ha realizado el consenso de Bloomberg, algo inusual ya que "históricamente, la cotización de la firma china ha mostrado una alta correlación con la revisión de los beneficios consenso de mercado".

Los grandes vencedores de 2023

Entre las empresas más alcistas de este año en el Nasdaq Golden Dragon China destacan las automovilísticas Li Auto, Xpeng y NIO, que repuntan entre un 40 y 113% desde que dio comienzo el año. Desde el equipo de análisis y estudios de la firma británica Barclays apuntan al buen comportamiento del mercado automovilístico chino tras invertir el descenso interanual de las ventas registrado en enero y febrero.

Los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos se han ampliado hasta finales de 2025 (la mitad de las subvenciones se concederán en 2026-27), explica en ese sentido Chivakul para explicar el buen momento de las firmas del sector, que sin embargo no se cuelan entre las que cotizan con un multiplicador de beneficios más alto.

Son firmas como New Oriental -un proveedor de servicios educativos privados en China-, Huazhu Hotels Group - una empresa de gestión hotelera- y el proveedor de servicios de viaje Trip.com quienes descompensan la media de PER (número de veces que el beneficio por acción está recogido en el precio de sus títulos) de las firmas más grandes del selectivo. Y es que, el multiplicador de beneficios de las firmas más grandes del Nasdaq Golden Dragon China roza las 90 veces, algo que no justifica ni su comportamiento en bolsa, superior al del índice en sí.