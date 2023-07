El 83% de los asesores financieros mantendrá o subirá la exposición a bolsa en la segunda mitad del año

Pese al rally que han vivido las rentabilidades de la renta fija, y el buen primer semestre de la renta variable, los inversores no abandonan la bolsa. Según la última Encuesta Efpa-elEconomista.es, la mayoría de los asesores financieros prevé mantener o incluso elevar sus posiciones en renta variable de aquí al final de año, tanto en lo que respecta a la bolsa en general, como a la española en particular.

A la pregunta "¿prevé subir, bajar o mantener su exposición a renta variable en el próximo semestre?", prácticamente el 56% de los encuestados respondió "Mantener". A ellos se suma otro 27,3% que afirma que la subirá, mientras que sólo un 17% la reducirá. Y a la cuestión de si "prevén subir, bajar o mantener su exposición a renta variable española frente al resto de bolsas", el 58% de estos profesionales también optó por el "Mantener" (y otro 13% por "subir").

La Encuesta EFPA-elEconomista.es, que se realiza dos veces al año, es fruto de la colaboración entre la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (Efpa) en España y este periódico. En esta edición, que una vez más permite palpar el pulso del mercado, interrogando a estos profesionales acerca de los movimientos que aconsejan realizar en las carteras, han participado aproximadamente 300 expertos.

Bolsa, a pesar de todo

En tiempos de crisis suele suceder que los activos de riesgo ofrezcan una prima menor. No nos encontramos en una crisis grave, pero sí en plena desaceleración del ciclo, y esa reducción de la prima ya es palpable. Dicha prima -entendida como la diferencia entre la rentabilidad que ofrece la renta variable y la del activo libre de riesgo, es decir, el bono a 10 años- se ha estrechado de forma llamativa.

De acuerdo con las estimaciones del BER –el Barómetro de Expectativas de Rentabilidad de elEconomista.es– los inversores más agresivos (aquellos que destinan el 100% de su inversión a la renta variable) deberían embolsarse un 6,5% en el próximo año, mientras que, asumiendo el mínimo riesgo de impago, los perfiles más cautos (aquellos que tienen carteras puras de renta fija) ganarían ya cerca de un 4% (un 3,84%, para ser exactos, de acuerdo con esta misma herramienta). Esto dejaría la prima de riesgo en sólo 2,7 puntos.

El BER de elEconomista.es calcula la estimación de rentabilidad para cada activo en base a dos variables. La primera es el multiplicador de beneficios que se paga hoy por entrar en el Stoxx 600 europeo y en el S&P 500 estadounidense, que permite hacer un cálculo sencillo sobre cuál sería el retorno anual de un inversor en un determinado índice. La otra es la expectativa de rentabilidad que se maneja para la renta fija, según el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate, que mide el interés que se espera para una cesta de bonos globales.

Una oportunidad histórica

La oportunidad que tienen por delante los perfiles conservadores es histórica, la mayor en casi 15 años. De ahí que -en un escenario en el que a los inversores cada vez les compensa menos asumir riesgo- pueda sorprender que los asesores financieros respondan, mayoritariamente, que es momento de mantenerse en bolsa. Le puede interesar: Los fondos de renta fija, a solo 2.500 millones de pulverizar su récord de suscripciones.

La brecha en la rentabilidad que ofrecen bolsa y renta fija ha estado, históricamente, por encima del nivel de los 2,7 puntos actuales. Y, según el estudio The rate of return on everything 1870-2015, fruto del trabajo de miembros de la Reserva Federal de San Francisco, el Bundesbank y las universidades de California y Bonn, "los periodos en que los activos de riesgo han ofrecido altas primas respecto a la tasa libre de riesgo han coincidido con épocas exentas de crisis sistémicas en el sector financiero (entre 1946 y 1973 no hay registradas ni una sola crisis bancaria en la muestra de 16 países analizados)". Por su parte, como ya se ha señalado, las bajas primas se han registrado en épocas de "severas crisis financieras". Lea también: La industria vuelve a pagar por no fallar, no por acertar.

Potencial en la bolsa española

En lo que respecta a la bolsa española, el mercado ve al índice de referencia, el Ibex 35, cotizando al filo de los 11.100 puntos, según recoge Bloomberg lo que, en los niveles actuales, implica un potencial alcista próximo al 17%. Ese recorrido supera al que se espera para el selectivo europeo de referencia, el EuroStoxx 50 (algo más del 15%) y más que duplica al estadounidense S&P 500, que debería anotarse poco más de un 7% a 12 meses.