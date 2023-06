La SEC demanda a Coinbase por operar sin licencia como un bróker tradicional

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (la SEC, por sus siglas en inglés) ha demandado a Coinbase (y a su matriz Coinbase Global), la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, por operar sin licencia en el país. Las acciones emprendidas este martes por el organismo se suman al caso contra Binance y su consejero delegado, Changpeng Zhao (CZ), contra los cuales se han presentado 13 cargos civiles. En menos de 24 horas, el regulador ha demandado a los dos mayores competidores del mercado.

La SEC explica que la firma opera como plataforma de intercambio, bróker y casa de liquidación sin la autorización pertinente para ofrecer dichos servicios. Una actividad que lleva a cabo desde 2019 y que le ha proporcionado miles de millones de dólares de beneficio, señala.

En concreto, la firma provee el mercado para que los usuarios puedan comprar y vender criptoactivos, cruza las órdenes, efectúa las transacciones y es el intermediario en la liquidación de las operaciones, detalla la SEC. "Al no estar registrada, Coinbase ha privado a sus clientes de la protección correspondiente", resume el escrito

Nada más conocerse la noticia, las acciones de Coinbase se han desplomado sobre un 16% hasta los 58 dólares. Ayer ya sufrieron un retroceso del 9% por la demanda contra Binance. La cotización de las principales divisas digitales sufre significativos descensos tras conocerse la noticia. El bitcoin ha llegado a caer un 5% y el Ether un 2%.

Asimismo, el organismo acusa a la compañía dirigida por Brian Armstrong de ofrecer servicios de staking y sus recompensas correspondientes, aunque tampoco tenía autorización para ello. El staking de criptomonedas es una forma de minar y emitir las mismas, en las que los tokens que se utilizan en el proceso reciben posteriormente un retorno.

"Simplemente, no puedes ignorar las normas porque no te gusten o porque prefieres otras: las consecuencias para los inversores son enormes", advierte Gurbir S. Grewal, el director de cumplimiento normativo del organismo estadounidense. El presidente del mismo, Gary Gensler, dice que, pese a estar sujeta Coinbase a la ley de valores, "mezclaron" y "ofrecieron ilegalmente" los servicios previamente mencionados.

El pasado mes de marzo, la SEC había comunicado a Coinbase que había concluido una investigación sobre los activos digitales que ofrece la compañía, en la que señalaba que había violación del mercado de valores. En la jerga financiera, se conoce a este tipo de aviso como 'Wells notice', y en la práctica significa que la CNMV de EEUU te está vigilando y ha detectado irregularidades, pero no es una denuncia formal. Simplemente, se abre una especie de careo entre el regulador y la empresa durante un mes, antes de presentar denuncia.

Finalmente, la SEC ha tomado el camino judicial. Aunque Coinbase, de momento, no ha respondido a la demanda de hoy, la compañía sí ha abordado esta problemática en su blog en otras ocasiones. La firma argumentaba que, previamente al toque de atención, ya había pedido al organismo claridad en sus peticiones para de alguna manera plantear de manera "legal" su actividad y el listado de activos que se intercambiaba en su plataforma. Además, denunciaba que no estaba habiendo respuesta ante las peticiones de la compañía. Coinbase llegó a la conclusión de que "la SEC no permitirá que las empresas de criptomonedas entren y se registren, pero lo intentaremos".

"Nos reunimos con la SEC más de 30 veces durante nueve meses, pero nosotros éramos los únicos que hablábamos. En diciembre de 2022, solicitamos nuevamente a la SEC algunos comentarios sobre nuestras propuestas. El personal de la SEC acordó brindar comentarios en enero de 2023. En enero, el día anterior a nuestra reunión programada, la SEC nos canceló y nos dijo que regresarían a una investigación", explican.

Coinbase se estrenó en la bolsa de Nueva York en abril de 2021 -ya que cumplía con los requisitos de la SEC para salir al mercado público-, con un precio de 381 dólares por acción. Fue el primer exchange de la industria en obtener este permiso en Wall Street. Su trayectoria en el parqué ha sido, desde entonces, descendente. Pese a la recuperación del mercado que se había fraguado en los últimos meses, las criptomonedas han estado muy tocadas, ya sea por sus escándalos propios o por el ciclo de restricción monetaria de la Reserva Federal (Fed). Por eso, sus títulos apenas valen hoy cerca de 8 veces menos que en su debut, un precio que refleja la presión a la que han estado y están sometidas las 'criptos'.