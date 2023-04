Uno de los grandes defensores de bitcoin: "Las criptomonedas están muertas en Estados Unidos"

Uno de los grandes defensores de bitcoin se acaba de bajar del barco alcista. Aunque hace años pronosticaba que la principal 'cripto' llegaría a los 200.000 dólares, ya no solo no le ve potencial, sino que anticipa su fin. "Las criptomonedas están muertas en Estados Unidos", sentencia Chamath Palihapitiya, fundador y consejero delegado del fondo de capital riesgo Social Capital, en el podcast All-In. En su opinión, el mercado no tiene futuro debido a la presión regulatoria de las autoridades estadounidenses.

Aunque la Comisión de Mercado y Valores de EEUU (la SEC, por sus siglas en inglés) siempre haya alertado sobre los riesgos de los criptoactivos, el organismo ha endurecido la supervisión y la regulación desde que estallara el caso de FTX o salieran a la luz otros fiascos 'cripto'. "Tienes incluso a Gensler [el presidente de la SEC, Gary Gensler] echando la culpa de la crisis bancaria a las criptomonedas", señala Palihapitiya, que alude a la desproporción del ataque de los reguladores a la industria. "Están firmemente apuntando contra ellas", añade.

Aunque el inversor especializado en riesgo reconoce los escándalos que ha vivido el sector, considera que la razón de que se esté ejerciendo una mayor supervisión es otra. Considera que las criptomonedas han logrado "forzar los límites" del sistema financiero y que lo han "retado", por lo que la respuesta regulatoria ha sido contundente.

Además, Palihapitiya ironiza sobre el papel de la SEC, ya que no entiende por qué FTX obtuvo el beneplácito del sistema y los permisos para operar, al demostrarse después qué tipo de empresa era, al contrario que Coinbase, que siempre se ha topado con dificultades por parte del organismo, sin que se haya demostrado ninguna irregularidad en su caso.

Pero no cabe duda de que la quiebra de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX marcó un antes y un después en la industria, considerado como "uno de los mayores fraudes de la historia de Estados Unidos". Sin duda, que lo que pareciera el proyecto más exitoso de las 'criptos' acabara siendo solo un fraude ayudó a intensificar el escrutinio de los reguladores.

De hecho, este 2023 ha venido acompañado de varias medidas de la SEC en este ámbito. El organismo anunció en febrero que iba a endurecer los requisitos para que empresas como Coinbase o Binance, los exchanges, pudieran custodiar activos de grandes clientes. Antes de eso, las criptomonedas no estaban incluidas en la normativa de custodios cualificados, lo que no les obligada a atenerse a ciertas reglas.

Días antes, la entidad de Gensler puso fin a la emisión de la moneda estable (stablecoin) de Binance (BUSD) y mandó interrumpir el servicio de staking (un protocolo de minado de criptomonedas) de Kraken, otra plataforma de intercambio. Son solo dos ejemplos, ya que la SEC ha remitido una wells notice a Coinbase, un aviso que precede a la toma de acciones legales, entre otras medidas emprendidas recientemente.

Efectivamente, bitcoin está lejos de llegar a los 200.000 dólares, ya que ahora apenas vale 27.300 dólares. Los criptoativos se vieron muy golpeados el año pasado por las subidas de los tipos de interés, que perjudican la inversión de riesgo. Después, los escándalos 'cripto' hicieron el resto en su delicada cotización y dejaron un agujero billonario en el mercado.