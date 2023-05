Las socimis cotizan con un descuento medio del 54%

La incertidumbre y los temores que sobrevuelan sobre el sector financiero, especialmente en la banca regional estadounidense, están haciendo mella también sobre la industria inmobiliaria. Desde la liquidación de Silicon Valley Bank, el pasado 10 de marzo, las socimis, Merlin Properties, Colonial y Lar España, pierden en bolsa algo más de un 10%. Estas caídas, sin embargo, han dejado a estos valores cotizando con un descuento medio en el parqué del 54% sobre el valor neto de sus activos (NAV).

Las pérdidas que acumula en bolsa la socimi encabezada por Ismael Clemente, del 12,8%, la colocan incluso como la tercera firma más bajista de todo el Ibex 35 en este ejercicio. Su acción se adquiere actualmente con una rebaja que ronda el 52% con respecto a los 15,67 euros por acción que supone su NAV por acción a cierre de 2022. La venta de Tree a BBVA a finales del año pasado penalizó los resultados del primer tercio de 2023 de la compañía tanto a nivel de beneficio neto como operativo (FF0), que descendían con respecto al mismo periodo del año anterior un 28,5% y un 5,6% respectivamente -si se excluyese del FFO el impacto de la cartera de BBVA, esta ratio habría crecido un 20%-.

Pese al buen comportamiento del resto de cifras operativas -el nivel de endeudamiento sobre los activos (LTV) se redujo con respecto al del primer tercio de 2022, hasta el 32,5%-, las cuentas no terminaron de convencer a los inversores y, aunque en bolsa sus títulos solo cedieron un 0,7%, el mismo día de la presentación, el pasado 12 de mayo, su cotización alcanzó mínimos del año situándose en niveles de septiembre del 2022. Desde entonces, apenas rebota un 2,6%, pero el consenso de mercado que recoge FactSet espera que durante los próximos meses recupere terreno, pues proyecta para sus acciones un potencial alcista del 36% al fijar su precio objetivo en los 10,32 euros y les cuelga el cartel de compra. Según las previsiones, su dividendo renta este 2023 un 5,7%.

El descuento de Colonial sobre el valor de sus activos llega a tocar el 54%. Sus caídas en el parqué español no son tan abultadas como las de Merlin y no alcanzan el doble dígito, situándose en el 8,4% en 2023. Sus ingresos por rentas durante el primer trimestre del año rebasaron los 90 millones de euros, una cifra un 11% superior a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento también a doble dígito de sus rentas like for like (LFL). "La solidez de balance, la mejora relativa de calidad del conjunto de la cartera (tras las desinversiones), junto a la visibilidad de los proyectos y las rentas derivadas de los mismos, hacen atractiva la inversión en Colonial a precios actuales", opinaban desde Renta 4 tras conocer sus cuentas.

Pese al buen color de sus números, el entorno macroeconómico acabó pesando más sobre los títulos de Colonial que el mismo día de las cuentas, también el 12 de mayo, se desplomaron un 3% y al igual que Merlin descendieron hasta mínimos del año. Ahora, el mercado espera un recorrido del 27% hasta los 6,92 euros por acción, pero sigue valorándola en un mantener.

Si hay una socimi que cotiza con una gran rebaja es Lar España, que ofrece un descuento sobre su NAV de un 56% y eso que en el año la compañía sube en bolsa más de un 12%, en contra de la evolución del sector español. Además, tendría por delante un recorrido superior al 50% hasta su precio objetivo de consenso en los 7,32 euros, según el consenso. Y aunque su seguimiento es escaso, solo cinco firmas siguen a Lar España, que recoja FactSet, el consejo unánime es el de compra.