Applus+ confirma muestras de interés y 'se come' casi todo su potencial alcista

Applus+, el líder español de las ITV e inspecciones técnicas, continúa su rally alcista en bolsa tras sellar ayer viernes una nueva jornada de ascensos en la que se revalorizó un 6,83%. El grupo liderado por Joan Amigó aseguró en su comunicado a la CNMV "haber recibido muestras de interés de ciertos inversores, no vinculantes y no solicitadas" como respuesta a los rumores de opa sobre la empresa española de inspección, ensayos y certificación. Aunque el grupo puntualizó que "no existe ningún tipo de decisión por parte de ninguno de dichos inversores ni tampoco certeza de que dichas entidades vayan a efectuar una opa finalmente", el anuncio volvió a avivar su cotización con las acciones marcando un precio final al cierre de 9,23 euros.

Niveles, por tanto, máximos desde marzo de 2020. El grupo alcanza una capitalización bursátil superior a 1.254 millones de euros tras reconocer los acercamientos y conceder a sus posibles compradores "acceso a información".

Applus+ volvió a acaparar ayer gran parte del protagonismo en el parqué después de que Reuters avanzara que gigantes del capital riesgo como el fondo estadounidense Apollo, el británico Apax y un consorcio inversor formado por el fondo de infraestructuras I Squared y TDR sondean la transacción por más de 1.000 millones de euros. La empresa española de servicios de inspección y certificación trabaja con el banco estadounidense JP Morgan para evaluar las muestras de interés.

Aunque el resurgir de las opas en España está siendo lento y contenido, los expertos apuntan a que los inversores extranjeros y los fondos de capital riesgo son candidatos a alentar nuevas operaciones. Applus+ carece de un accionista de control, ya que su capital se reparte entre inversores institucionales y gestores de activos con menos de un 6% del accionariado cada uno. Entre ellos, destacan Southeastern Asset Management (5,37%), Norges Bank (5,26%), Deutsche Bank (3,8%), Vanguard (3,38%), Emeriprise Fin (3,25%) y la propia Applus+ (4,23%).

Alianzas y financiación

La opa en sí, acabe o no en exclusión de la bolsa de la empresa opada, recuerdan los expertos consultados por este diario, "es un proceso largo, complejo y costoso, que exige un gran volumen de recursos y de financiación". La incertidumbre actual afecta a variables determinantes para el futuro de la operación, como el encarecimiento del crédito, la evolución de la inflación y las decisiones de política monetaria que se tomen para seguir intentando reducirla.

Las fuentes consultadas apuntan a que los próximos movimientos estarán muy ligados a movilizar una cantidad muy importante de recursos, "más aun si tenemos en cuenta la exigencia de nuestro Derecho de Opas que exige garantizar el pago del precio desde el primer momento, en operaciones que en esencia son casi irrevocables". Todo ello en un mercado bancario cauteloso y con más restricciones para asegurar operaciones y tomar grandes tickets. La financiación de la adquisición promete ser un reto en las condiciones actuales del mercado, donde ningún acuerdo es seguro. Además, todavía siguen vigentes algunas limitaciones a la hora de formular una opa por parte de inversores extranjeros en determinados sectores estratégicos", tras la extensión hasta finales de 2024 del escudo antiopas.

Applus+ salió a bolsa en mayo de 2014 mediante una OPS y una OPV protagonizada por Carlyle por el 64,5% del capital de la empresa española. Un salto al parqué con el que el fondo estadounidense selló una de sus operaciones estrella en España, valorada en cerca de 1.200 millones. El próximo martes la empresa de certificación presentará una actualización del estado del negocio correspondiente al primer trimestre, tras ganar un 51% más en 2022.