Aena retrocede un 3,5% por el barbecho de sus 'duty free'

Al cierre del mercado del pasado miércoles Aena publicó una información privilegiada en la que reflejó el resultado de la licitación del concurso de los locales destinados a tiendas libres de impuestos. Y la sorpresa fue que los aeropuertos de Barajas, en Madrid, y el de El Prat de Barcelona no recibieron ninguna oferta por sus duty free. La posibilidad de que la gestora aeroportuaria española no pueda percibir esos ingresos significativos de sus dos centros más importantes provocó la caída de sus acciones en la sesión de este jueves un 3,5% hasta los 142,75 euros, aunque llegó a perder casi un 6% en el peor de los momentos.

Con este paso atrás, Aena sale del podio de las mejores compañías del Ibex 35 hasta situarse como la quinta más alcista en el año con un acumulado del 21,7%. No obstante, el barbecho de estos locales libres de impuestos no se aplicará de manera inmediata ya que los acuerdos vigentes finalizan en octubre de este año, por lo que los inversores anticiparon un escenario que aún no se ha producido. Por otra parte, existe una cláusula que alarga en seis meses (sería pues hasta abril de 2024) el contrato en caso de que no haya nuevo explotador de dichos espacios comerciales.

Con todo, la valoración de las casas de análisis no penalizó la noticia dado que su recomendación de consenso se mantiene sin cambios en mantener, según el consenso de mercado recogido por FactSet. Esto tampoco quiere decir que la situación sea buena si no se resuelve el concurso a favor de Aena. Según Banco Sabadell los ingresos que percibe Aena por el total de las tiendas libres de impuestos supondría un 7% del total de los ingresos previstos en 2023 y el peso de los negocios de Madrid y Cataluña ya estaría entre el 40% y el 50% del total de los duty free que explota.

Además, pesaron sobre Aena los resultados trimestrales de Fraport que se presentaron ayer y que defraudaron al mercado por no batir las expectativas, según Bloomberg, y registrar un beneficio por acción peor del esperado. Todo el sector aeroportuario europeo se contagió del 7% que perdió Fraport el pasado jueves ante el mal comienzo del año en cuanto a tráfico de pasajeros que registró hasta marzo y el aumento de costes de la gestión en tierra y espacio para aviones.