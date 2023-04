La banca central compra oro a marchas forzadas ante el posible vuelco del sistema monetario global

El precio del oro se está acercando a cotas históricas. Sería injusto atribuir a un solo factor el rally del metal precioso, pero lo cierto es que uno de ellos llama especialmente la atención. Los bancos centrales de varios países están acumulando cantidades históricamente elevadas de oro. Este movimiento también está concentrando los comentarios de varios analistas que creen que algunos banqueros centrales pueden estar anticipando el fin del reinado del dólar como divisa de reserva internacional. Siempre que los pilares de algún sistema predominante se tambalean, el dinero busca refugio en el oro, un metal que lleva cientos de años recibiendo la confianza de la sociedad.

El precio de la onza de oro ha subido más de un 11% en cuestión de dos meses y se mueve ahora en la zona de los 2.000 dólares por unidad. Este nivel no va a ser sencillo de superar, puesto que en los 2.000-2.100 dólares se encuentra una fuerte resistencia técnica. No obstante, lo curioso de esta subida no están tanto en el nivel técnico del oro como en las fuerzas que hay detrás de la misma. Frente a una oferta relativamente estable, la demanda de algunos agentes se ha disparado sin un motivo aparente a primera vista.

"Los bancos centrales han estado 'consumiendo' oro con gran apetito. Por ejemplo, la asignación global de reservas de divisas en oro es casi del 10% hoy, mucho más alta que las reservas mantenidas en el yuan chino o la libra esterlina. Esto ha ayudado a catapultar los precios del oro hacia nuevos máximos, en parte también ayudado por un dólar más débil y una inflación global muy animada", aseguran los analistas de BCA Research en una nota para clientes.

Más oro y menos dólar

"Un buen ejemplo que escenifica esta tendencia es la revalorización del oro en los últimos seis meses. El aumento de la demanda no está liderada por los sospechosos habituales: inversores grandes y pequeños que buscan una protección contra la inflación y los bajos tipos de interés reales. En cambio, los grandes compradores son los bancos centrales, que están reduciendo drásticamente sus tenencias de dólares y buscando una alternativa segura. Los bancos centrales están comprando más toneladas de oro ahora que en cualquier otro momento desde que los datos comienzan en 1950 y actualmente representan un récord del 33% de la demanda global mensual de oro", asegura Ruchir Sharma, jefe de Rokefeller Internacional, en una columna publicada en el Financial Times.

Las reservas mundiales de oro acumuladas han aumentado en 52 toneladas en febrero, el undécimo mes consecutivo de compras netas, tras un incremento de 74 toneladas en enero, según los últimos datos del World Gold Council. El Banco Popular de China informó que sus reservas de oro aumentaron 25 toneladas durante el mes, mientras que el Banco Central de Turquía también continuó su reciente ola de compras, con 15 meses consecutivos de subidas, sumó 22 toneladas más de oro. El Banco Central de Uzbekistán (más 8 toneladas), Singapur (7 toneladas) y el Banco de la Reserva de la India (3 toneladas) también incrementaron sus posesiones de oro.

Cada vez son más los países que están llegando a acuerdos bilaterales para reducir sus operaciones comerciales en dólares y usar sus propias monedas. Las sanciones occidentales sobre las reservas rusas denominadas en dólares han sentado precedente. Los países emergentes temen que un movimiento no esperado por Washington ponga en peligro las reservas que llevan años construyendo (los países acumulan reservas cuando obtienen superávits por cuenta corriente y mantienen algún tipo de control sobre su tipo de cambio). Este auge de las compras ha ayudado a impulsar el precio del oro a niveles casi récord y más del 50% por encima de lo que sugerirían los modelos basados en los tipos de interés reales. "Claramente, algo nuevo está impulsando los precios del oro", señala Sharma.

Nueve de los diez grandes compradores de oro de los últimos meses se encuentran en el mundo en desarrollo, incluidos Rusia, la India y China. No es coincidencia que estos tres países estén en conversaciones con Brasil y Sudáfrica para la creación de una nueva que pueda desafiar al dólar. Su objetivo inmediato: comerciar entre sí directamente en su propia moneda. "Todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar", aseguraba recientemente el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una visita a China, argumentando que una alternativa ayudaría a "equilibrar la geopolítica mundial".

Todo al oro

Se suele pensar que los banqueros tienen más información económica y financiera que la mayor parte de los agentes del mercado. Estos institutos monetarios saben casi en tiempo real los cambios en la composición de las reservas de divisas o de la estructura de pagos por comercio internacional e inversión. Algunos bancos centrales podrían estar detectando una pérdida de confianza en el dólar, lo que les estaría llevando a apostar una mayor cantidad de sus reservas al oro: "Una de las razones del cambio de los bancos centrales es la creencia de que estamos al borde de una tendencia masiva de desdolarización. Si esta creencia resulta correcta, el oro y la plata serán los grandes beneficiados, dado que el dólar estadounidense todavía constituye casi el 60% de las reservas mundiales de divisas", sostienen desde BCA Research.

"La evidencia apoya esta tesis. La diversificación sesgada hacia el oro viene de la mano de clientes de mercados emergentes, incluidos China, Turquía e India, algunos con mucho dinero y un incentivo genuino para diversificarse más allá del dólar. Las compras de ETFs también han ido en aumento. Esto pone un suelo sólido en los precios del oro", concluyen desde BCA Research. Estos expertos creen que la plata también puede subirse a esta tendencia y convertirse en uno de los activos estrella.

"En conclusión, si los inversores esperan que el dólar baje debido a la alta inflación y la tendencia a la desdolarización, el oro es una buena apuesta y la plata es un regalo a los precios actuales". Para Ben Laidler, de eToro, el oro está teniendo su momento bajo el sol. "Ha subido con fuerza este año y se acerca a su máximo histórico -varios milenios- de 2.070 dólares, tras un decepcionante 2022. El repunte se ha visto impulsado por una trifecta perfecta de 1) expectativas de tipos de interés más bajos en EEUU, lo que ha impulsado los activos de larga duración y sin rendimiento como el oro (y el 'oro digital', como se considera al bitcoin), 2) un dólar estadounidense más débil, que lo abarata para los mayores compradores de la India y China y 3) cierta demanda de activos refugio y no correlacionados, con el susto bancario estadounidense de marzo y los riesgos de recesión aún elevados".

"La subida del precio del oro está impulsada por el retorno de la demanda de inversión, que suele representar en torno al 55% de toda la demanda. Los ETFs de oro, como el GLD, de 60.000 millones de dólares, registraron en marzo sus primeras entradas en diez meses... El reciente repunte de la demanda se ha basado en el aumento de las compras de los bancos centrales del año pasado. Esto está compensando la débil demanda de joyería y tecnología, que representa el otro 45% del mercado, a medida que las economías mundiales se ralentizan", completa Laidler el cuadro.

En opinión de Alexis Bienvenu, gestor de La Financière de l'Echiquier, "el oro es un buen indicador para averiguar los próximos pasos de la economía, ya que reacciona a las condiciones monetarias con sutileza y anticipación a través de las posiciones tácticas o especulativas que toman los mercados financieros".

El experto señala que, a menudo, se aprecia a posteriori que el oro estaba anunciando una crisis o movimientos importantes en la política monetaria. En 2008, por ejemplo, indica, el oro se había revalorizado claramente justo antes de la gran crisis financiera, cuando los bancos centrales subían sus tipos. En 2011, cuando se registraron sus anteriores récords por encima de los 1.800 dólares -es decir, mucho más que en dólares actuales-, había desempeñado un papel de cobertura eficaz contra la rebaja de la calificación crediticia de EEUU y la crisis del euro.

Uno de los escenarios que estaría telgrafiando un oro a estos niveles es el de que el dólar va a depreciarse. "Expresado en dólares, el precio del oro puede presentar una tendencia alcista con el fin de conservar su valor real si el billete verde cae. Eso es lo que está ocurriendo actualmente: el dólar cede terreno frente a una cesta de monedas internacionales desde el último trimestre de 2022. La razón de esta debilidad tiene que ver con la hipótesis que maneja el mercado sobre el nivel de los tipos de interés de referencia, a saber, que descenderán antes y con más fuerza en EEUU que en la mayoría de las regiones", plantea Bienvenu.

"Los recientes datos decepcionantes de EEUU -que mellaron al dólar por la expectativa de una Fed más relajada- fueron muy bien recibidos en el mercado del oro, donde la narrativa de una recesión se ha ido construyendo desde las turbulencias bancarias de EEUU. Esto se refleja en una mejora masiva del estado de ánimo del mercado del oro, también indicada por el regreso de los operadores especulativos a corto plazo y los seguidores de la tendencia", comentaba hace unas semanas Carsten Menke, director de Next Generation Research, del banco suizo Julius Baer.

Desde esta misma firma suiza revelan en una nota publicada este martes que las compras de oro de los bancos centrales se mantendrán en niveles muy elevados. Aunque los economistas de Julius Baer no comparten la hipótesis de la desdolarización, sí creen que el mundo se conduce hacia un sistema multipolar que fuerza a los bancos centrales a diversificar sus reservas con el oro como uno de los grandes beneficiados.

¿Y si hay recesión?

El experto señalaba también el regreso de los buscadores de refugio seguro, pero, matiza, no en un grado que justifique la ruptura por encima de los 2.000 dólares. "La cuestión de una recesión en EEUU es, de hecho, la más importante para el oro. Una recesión inminente no solo atraería a los buscadores de refugio al mercado en mucha mayor medida que en la actualidad, sino que también impulsaría a la Fed a invertir su actual régimen de ajuste monetario. De hecho, este cambio de rumbo ya se ha descontado en los mercados desde el inicio de las turbulencias bancarias en EEUU y, por tanto, ha contribuido decisivamente a la subida de los precios del oro en las últimas semanas", desarrollaba en un comentario de mercado.

Desde Oxford Economics creen que "la prima de riesgo geopolítico que ha sostenido los precios del oro durante un tiempo sigue siendo alta, lo que significa que la demanda adicional arraigada en los acontecimientos geopolíticos seguirá compensando en parte la presión a la baja de los altos tipos estadounidenses". Igualmente, en un informe elaborado por el analista Diego Cacciapuoti, se llama a no subestimar los riesgos al alza relacionados con las compras de oro de los bancos centrales.

El oro vuelve a ganar protagonismo en la era de la digitalización. Aunque el elenco de activos que pretender sustituir a este metal precioso es cada vez mayor, lo cierto es que el oro tiene la capacidad de reaparecer. Este martes, el oro cotiza en los 2.006 dólares por onza.