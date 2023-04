El 'agotamiento comprador' no se acaba de confirmar y Europa ya aspira a los máximos del año pasado

Si bien es cierto que durante las últimas sesiones en Europa se han ido acumulando elementos que invitaban a pensar que en cualquier momento se podría escenificar un agotamiento comprador que provoque una corrección o consolidación de las últimas alzas, también lo es que su principal referencia, el EuroStoxx 50 ha conseguido mantenerse sin problemas sobre sus primeros soportes.

Los 4.323/4.285 puntos se han mantenido en pie en las últimas jornadas con solvencia, y "mientras este rango de soporte no se pierda el control seguirá en manos de los alcistas y no se confirmará un agotamiento comprador que se intuye pero que no se acaba de confirmar", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Por eso, el experto asegura que "no se puede descartar que finalmente el índice continental acabe recuperando toda la caída desde los máximos del año pasado en los 4.415 puntos e incluso que se abra la posibilidad de asistir a un desmadre hacia los altos de 2007 en torno a los 4.572 puntos", olvidándose así de la línea de vela potencialmente bajista (conocida como estrella fugaz) que desplegó el miércoles.

Los deberes del Ibex 35 para zafarse de la amenaza bajista

En el caso del Ibex 35, este martes desplegó el índice español una pauta dual de velas que es conocida en el argot técnico oriental como envolvente bajista. Se trata de una figura técnica que advertía de la posibilidad de que los máximos vistos en los 9.378 puntos pudieran ser el techo del rebote de las últimas semanas. Sin embargo, con el paso de las sesiones -miércoles y jueves los alcistas se han conseguido imponer- el selectivo ha sido capaz de alejar temporalmente los riesgos bajistas.

"Ahora bien", matiza Cabrero, "para cancelarse las connotaciones bajistas de este pauta envolvente bajista, que sigue vigente a pesar de las últimas subida, el Ibex 35 debería cerrar una sesión sobre esos 9.378 puntos y ya puestos superar también los 9.425 puntos, que son el origen del hueco de arranque de la última corrección".

Se trata de niveles que quedan a un 0,8 y un 1,2% respectivamente de los precios de cierre de ayer.