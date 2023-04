La crisis bancaria aviva el debate en el BCE: el alza de tipos de 25 puntos básicos toma impulso

La tensión crece en el seno del Banco Central Europeo ante el próximo paso que la institución debe dar. Diferentes miembros del mismo han salido hoy para exponer sus puntos de vista sobre lo que se debe hacer en la próxima reunión y qué criterio se debe imponer a partir de entonces. Al margen de esto, crece un consenso sobre rebajar el ritmo de subidas a 25 puntos básicos para evitar un enfriamiento mayor de la economía y esquivar nuevas turbulencias en la banca.

Según destaca Reuters en exclusiva, las conversaciones dentro del BCE están están convergiendo en un consenso sobre un aumento de 25 puntos básicos. A pesar de que el debate aún no está resuelto y, un creciente número de consejeros se habrían sumado a esta decisión. Sería un claro 'frenazo' del banco central tras seis subidas seguidas de 50 puntos básicos o más. El principal argumento sería que, con el pico en los tipos muy próximo, en esta "última milla" es mejor navegar en pasos más pequeños. También ha surgido la idea de no brindar ningún tipo de orientación de cara a junio para no tener las manos atadas.

El gobernador del Banco de Bélgica, Pierre Wunsch, ha sido el primer miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en lidiar públicamente con las informaciones que apuntan a que en el seno de la institución crece cierto consenso para que en la próxima reunión, el 4 de mayo, la subida de los tipos de interés sea de 25 puntos básicos. "Hay un gran consenso para continuar con las subidas, en mayo será de cuarto o medio punto", ha declarado en una entrevista a la CNBC. Hoy una noticia de Reuters apunta que el consenso del BCE se decanta por los 25 puntos básicos.

Los datos de inflación, los efectos de la crisis bancaria y la menor presión del mercado están dejando margen de maniobra al BCE para reducir el ritmo de las alzas del precio del dinero. Los últimos tres incrementos han sido de 50 puntos básicos. "Tenemos que hacer más", ha defendido Wunsch. Antes del 4 de mayo estarán disponibles las cifras de inflación de abril. El tamaño de la subida "dependerá de la lectura de la subyacente. Si sube será muy mala noticia", ha dicho el belga.

Mientras la inflación general se modera en la Eurozona, la subyacente marcó récord en marzo, según los datos preliminares. "Los tres últimos datos se han movido en la dirección equivocada", ha indicado Pierre Wunsch, abriendo la puerta a un ascenso de medio punto con un nuevo dato al alza.

Por su parte, el consejero del BCE y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha defendido que hay que seguir contundentemente con el ciclo de alzas. Con las ganancias de los precios subyacentes aún acelerándose, "todavía hay un camino por recorrer" en la política monetaria, explicó Nagel. "Es absolutamente apropiado que, en base a los eventos de las últimas semanas, ahora estemos esperando para ver en qué medida estos eventos individuales pueden haber llevado a que las condiciones financieras se endurezcan aún más".

Nagel: "La persistencia de la inflación justifica actualmente otros 50 puntos básicos"

Respecto a si esa contundencia en las subidas debe trasladarse en un nuevo alza de 50 puntos o de 25, Nagel no ha querido tomar partido. "La discusión sobre el tamaño no es útil en este momento porque la información aún es un poco escasa y me gustaría esperar hasta mayo", defendió el presidente. "Lo que está claro, sin embargo, es que la política monetaria debe seguir actuando con decisión".

Al margen de estas declaraciones en el día de hoy, otros presidentes como François Villeroy, que lidera el Banco Central de Francia, dejó caer que el final estaría cerca, pero hay que seguir. "Es posible que en nuestras próximas reuniones aún tengamos un poco de margen para subir los tipos, aunque creo que es prematuro decidir ahora lo que haremos en mayo".

Otros como el presidente del Banco Nacional de Austria, Robert Holzmann, se han mostrado partidarios de mantener el ritmo. "La persistencia de la inflación justifica actualmente otros 50 puntos básicos (en mayo)". El presidente insistió afirmando que "debemos seguir actuando con decisión y continuar subiendo notablemente los tipos de interés oficiales incluso después de mayo".

Aún le quedan por subir 75 puntos básicos hasta septiembre

El presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha mostrado también su preocupación por la elevada inflación subyacente. El consejero ha dejado claro que "todavía tenemos terreno que recorrer para asegurarnos de que las presiones inflacionarias sean eliminadas".

El consenso de Bloomberg prevé que al banco aún le quedan por subir 75 puntos básicos hasta septiembre, pero las dudas son sobre cómo se realizarán estas alzas. Hay quien piensa que serán tres alzas consecutivas de 25 puntos, mientras que otros creen que habrá subidas mayores para llegar antes a ese punto.

La clave, según los propios banqueros, estará en los próximos datos del IPC de la eurozona y, en particular, en la inflación subyacente. En los últimos datos (marzo) la cifra fue del 6,9% con un descenso muy sensible desde el 8,5% de febrero. Sin embargo esto no alivió las preocupaciones, pues, en su mayoría, esta caída se justificó con una caída de los precios energéticos. La subyacente tocó máximos históricos del 5,7%. Las previsiones son que esta cifra se mantenga el mes que viene, tras cuatro alzas consecutivas.

En cualquier caso, lo que queda claro es que la división sigue creciendo y Lagarde está ante una decisión complicada en mayo. Escuchar al consenso creciente que pide relajar el ritmo, o pisar el acelerador para llegar antes a la meta, a pesar de que pueda provocar más turbulencias en un sector financiero dañado tras el terremoto de Credit Suisse.