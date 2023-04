La ecuación rentabilidad/riesgo de la bolsa no es atractiva

Este jueves santo se celebrará la última sesión bursátil de la semana. Sesión que, de momento, apunta a poco movimiento ya que los futuros anticipan una jornada plana equilibrada entre las ventas y las compras en Europa y ligeramente en rojo si nos fijamos en Wall Street.

Algo que sí ha cambiado esta semana es que han aparecido algunos datos económicos algo peor de lo previsto, como el informe de empleo de EEUU que tendrá que completarse este viernes y que puede anticipar algo de debilidad por parte del mercado laboral, lo que ha llevado a los inversores a comprar de nuevo bonos ante la expectativa de que la Fed frene ya la subida de tipos.

Desde el punto de vista técnico, "es normal que las bolsas europeas encuentren dificultades para seguir avanzando después de que la versión Total Return haya alcanzado máximos históricos en los 9.800/9.850 puntos mientras que la versión normal se ha acercado a su primera zona de resistencias en los máximos de febrero como son los 4.325 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Estas última subidas me han sorprendido pero ahora habrá que ver qué sucede en este entorno ya que no descarto un contrataque bajista; cabe señalar, no obstante, que si se superan las resistencias citadas, las subidas podrían extenderse entonces en busca de la zona de máximos de 2022 en torno a los 4.415 e incluso se abriría la posibilidad de ir hacia los altos de 2007 en los 4.572 puntos", agrega el experto. Esta ecuación rentabilidad/riesgo no es demasiado atractiva teniendo en cuenta que el soporte está en los 3.980 puntos, un 8% por debajo", concluye.

El bono americano, en mínimos de 7 meses

Este jueves los futuros anticipan más compras en el mercado de renta fija, donde ayer lo más destacado fue ver al bono americano a 10 años en mínimos de rentabilidad en 7 meses. La crisis bancaria ha devuelto el miedo a los inversores, que están encontrando refugio en este activo.

Ayer el catalizador fue un conjunto de datos macro débiles en la primera economía del mundo, especialmente en el dato de contrataciones, inferior al previsto y que tendrá que completarse este viernes con el informe de empleo general del mes de marzo. Así, el T-Note se sitúa en el entorno del 3,3% pese a que llegó a estar en el 4% hace menos de un mes.

El petróleo se mantiene por encima de los 84 dólares

La OPEP sorprendió el pasado fin de semana al mercado con un nuevo recorte de un millón de barriles diarios con el objetivo de ajustar la oferta a un entorno de menor demanda debido a la desaceleración de la actividad económica, lo que provocó fuertes alzas el lunes en el precio del crudo, que ascendió hasta los 85 dólares por barril de Brent. Una vez eso ha cotizado, el petróleo se ha mantenido relativamente estable y todavía aguanta por encima de los 84 dólares por barril.