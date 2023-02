La CNMV vigilará aún más el 'ecopostureo'

El entorno económico y financiero es, sin duda, "complejo", en palabras de Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), durante la presentación de su nuevo plan de actividades. En un contexto de subidas de tipos de interés y de elevada inflación, el supervisor pondrá uno de sus focos en proteger aún más a los pequeños inversores, y lo hará verificando que las entidades cumplen con sus obligaciones, así como identificando malas prácticas en los productos y servicios que promuevan características ASG, y en los más complejos y con impacto a largo plazo, así como en la comercialización de productos de renta fija, dado que es necesario promover la adecuada comprensión de los inversores de los efectos que el actual entorno de subida de tipos puede tener en estas inversiones.

La CNMV ha estimado que la sensibilidad de la cartera de renta fija de los fondos de inversión españoles a los incrementos de tipos de interés (duración de la cartera) se mantiene relativamente acotada. Así, ante un aumento de 100 puntos básicos en los tipos, la pérdida de valor de la cartera sería de un 2,3 % en el caso de los fondos de renta fija, según sus cálculos, y de un 3,2 % en los fondos mixtos. "Estos porcentajes se sitúan por debajo de la estimación media para una muestra de fondos de deuda europeos, próxima al 4%", detallan.

En las últimas semanas, el supervisor ha sometido a consulta pública una guía técnica, que actualiza una de 2017, que viene a incrementar la información que las gestoras deben ofrecer a los partícipes de los fondos con un objetivo concreto de rentabilidad así como a los inversores de fondos de renta fija a vencimiento, en un momento en el que las entidades no dejan de lanzar productos de este tipo y el dinero entra a espuertas a la renta fija. Buenaventura aseguró, no obstante, no estar preocupado especialmente por cómo se están comercializando este tipo de productos. "Ya al inicio de 2022 pedimos a las entidades que introdujeran advertencias en el registro de nuevos productos. Esta nueva guía las formaliza por escrito, viene a cerrar el círculo", argumentó.

Respecto a la práctica del greenwashing, Buenaventura no cree que exista una "situación diferencial" en España respecto a otros países europeos, sino que es una preocupación compartida entre los reguladores comunitarios. Sin embargo, "no queremos relajar la monitorización de los fenómenos de ecopostureo, que son especialmente relevantes en estos momentos", apuntó.

La CNMV también vigilará que las empresas cotizadas y los folletos de emisión reflejen de una forma adecuada el impacto de la inflación. Para ello supervisará que los test de deterioro que realizan las compañías a sus balances reflejen correctamente este nuevo escenario de tipos más altos.

Fortalecer el marco de protección de los inversores minoristas es una de las cinco líneas estratégicas definidas en el plan de actividades de la CNMV para 2023. Las otras cuatro son la supervisión rigurosa de los mercados de valores, revitalizar los mercados de capitales, monitorizar los efectos de la innovación financiera y tecnológica en los mercados de valores y convertirse en un supervisor más accesible.

Salidas a bolsa

Sobre las perspectivas del regulador sobre posibles salidas a bolsa en 2023, Buenaventura evitó dar una estimación numérica. Lo que sí reconoció es que "en los últimos años [marcados por un complejo entorno] se han producido un número reducido de salidas a bolsa, y eso me preocupa". De ahí el objetivo de la institución de fomentar el mercado de capitales. "Lo lógico sería que cuando los mercados encuentren estabilidad, y las condiciones se estabilicen, los emisores se planteen en serio salir a bolsa", expresó.

