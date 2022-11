Santander y Caixa dominan la 'tarta' de fondos sostenibles en España

La inversión ESG (aquella que se realiza en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno) no hace sino crecer, tanto en Europa como en España. Esta misma semana, un estudio de Morningstar revelaba que el 53,5% del patrimonio en fondos a la venta en la UE ya es sostenible. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG.

En lo que respecta a España, aunque este país avanza con firmeza, va por detrás de ese dato. Recientemente, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) afirmaba que algo menos del 35% del patrimonio total en fondos en este país corresponde a productos de inversión responsable. A cierre de junio, el porcentaje estaba en el 24%. Lea también: España apunta a la máxima exigencia en fondos sostenibles.

Con fondos sostenibles, o responsables, nos referimos a los etiquetados como 'artículo 8' y 'artículo 9' según el Reglamento de Divulgación de la Comisión Europea. Los 'artículo 9' son los más puros –y, por tanto, más escasos–, mientras que los 'artículo 8', pese a ser sostenibles, son más genéricos –y, por tanto, hay más.

En el mercado español, la gestora líder por su patrimonio en fondos ESG es Santander AM (con más de 30.800 millones de euros en fondos sostenibles, que acaparan el 29,7% del total en activos ESG de gestoras españolas, según datos extraídos de Morningstar). La sigue CaixaBank AM, con unos 28.000 millones, que aglutina un 27,1% del patrimonio total en fondos responsables. En tercer lugar se sitúa Kutkabank (14.980,1 millones, un 14,4%).

Este triunvirato (Santander-Caixa-Kutxa) da la vuelta al liderazgo por patrimonio que se observa en los fondos de inversión tradicionales. Según los datos de Inverco de cierre del mes de octubre, en lo que respecta al conjunto de fondos de gestoras españolas (no solo en productos sostenibles), las líderes son, en este orden, CaixaBank AM (con un 25,3% del patrimonio), Santander AM (15,1%), BBVA AM (14,3%), Ibercaja Gestión (5,7%) y Kutxabank (5,6%).

Decenas de fondos 'responsables'

Morningstar recoge un total de 26 fondos de Santander AM clasificados como 'artículo 8' y un único producto 'artículo 9' (el Santander Sostenible Bonos A FI). El mayor de todos ellos por patrimonio es el Santander Gestión Gbl Equilibrado S FI, con más de 8.300 millones de euros gestionados. En lo que llevamos de año, con datos a 22 de noviembre, este producto se deja un 11,4%. El ejercicio de 2022, marcado por la guerra en Ucrania, la inseguridad energética y la inflación, está siendo muy complicado para los mercados en general, y para la inversión sostenible en particular.

De CaixaBank AM, Morningstar refleja 22 productos 'artículo 8' y cinco 'artículos 9'. En lo que respecta a estos últimos, que son los más exigentes en sostenibilidad, Caixa sí es líder indiscutible. Cuenta con cinco fondos nacidos fruto de su alianza con BlackRock, que suman más de 2.650 millones de euros (esta cifra abarca el 90,3% del patrimonio en fondos 'artículo 9' españoles). Los dos más grandes por patrimonio son el Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI y el Caixabank Si Impacto 0/60 RV Estándar FI, ambos con más de 1.100 millones de euros bajo gestión. El primero cae en el año algo más de un 11%, y el segundo se deja un 14%.

Kutxabank también se posiciona entre las gestoras con más producto responsable, con 24 fondos que aglutinan los cerca de 15.000 millones ya mencionados. Todos son 'artículo 8', según los registros de Morningstar.

En cuarto, quinto y sexto lugar se sitúan Sabadell AM, BBVA AM e Ibercaja Gestión, con 6.725, unos 4.160 y unos 3.300 millones de euros en activos sostenibles bajo gestión. A continuación se colocarían Fineco, Abante, Renta 4 y Amundi Iberia, con patrimonios en fondos artículo 8 que van desde los cerca de 2.000 millones de Fineco hasta los más de 1.600 de Abante.

Pese a que los buenos rendimientos no acompañan este año a los productos ESG, los flujos sí se han dirigido hacia ellos. De acuerdo con los datos de Bank of America, en el tercer trimestre el dinero siguió entrando en los fondos sostenibles de bolsa domiciliados en Europa: captaron 1.100 millones de dólares, frente a unas salidas de 35.000 millones de dólares en sus homólogos no ESG.