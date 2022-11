La expectativa de inflación en Europa a medio plazo está más controlada

Las comparaciones son odiosas. O eso es lo que habrá pensado Christine Lagarde el jueves pasado cuando le preguntaron si iba a replicar o no el cambio de ritmo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aunque ambos bancos centrales tienen el mismo objetivo para la inflación de sus respectivas economías, en el 2%, el camino hasta llegar a ese resultado no será el mismo. "No somos iguales y no podemos avanzar al mismo ritmo ni con el mismo diagnóstico, pero también nos influyen las consecuencias [de las decisiones de la Fed] en los mercados", apuntó la presidenta del BCE.

La lucha contra la subida de los precios ha provocado que la Reserva Federal de Estados Unidos haya sido más agresiva hasta la fecha que su homólogo en Europa. Pero las expectativas de inflación a medio plazo apuntan a que Europa conseguirá acercarse más a ese 2% que Estados Unidos aunque los tipos de interés en Estados Unidos suban más y más rápidamente.

De hecho, el consenso de mercado estima que para 2024 el IPC de la eurozona se situaría en el 2,1%. Un porcentaje más optimista que el que da el propio BCE (en el 2,3). Y a largo plazo se descuenta que estaría en el 2,3%. Por contra, en Estados Unidos estiman que el ejercicio de 2024 cerraría con un incremento de los precios del 2,5, según Bloomberg. Y de cara al largo plazo es de casi un 2,6%. Es decir, tres décimas por encima del resultado en la Europa de los 27.

Los expertos coinciden en que la guerra de Ucrania pasarán mayor factura en la eurozona -con la más que probable recesión en Europa-. La propia Lagarde advirtió de que la recesión puede no ser suficiente para frenar el alza de precios. Y aun así, lo que preocupa a varias firmas de análisis en Estados Unidos -y no en Europa- es la inflación salarial. La subida de los sueldos es un factor que puede condicionar los precios en el medio plazo hasta el punto de retrasar el alcance de ese objetivo de la Fed en el 2%.

Un mercado laboral que ahora puede destensarse. Este viernes se ha publicado el dato de empleo de octubre en el país, con 261.000 asalariados más, lo que superó las estimaciones pero supone un recorte respecto al mes anterior. Así, se preció un repunte de una décima, hasta el 3,7%, en el dato de desempleo.